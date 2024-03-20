https://ria.ru/20240320/kazan-1934385997.html

В Казани автомобиль сбил женщину с двумя детьми

В Казани автомобиль сбил женщину с двумя детьми - РИА Новости, 20.03.2024

В Казани автомобиль сбил женщину с двумя детьми

Автомобиль во вторник вечером сбил на пешеходном переходе в центре Казани женщину с двумя детьми, дети госпитализированы в состоянии средней степени тяжести,... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T09:29

2024-03-20T09:29

2024-03-20T09:29

происшествия

казань

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КАЗАНЬ, 20 мар – РИА Новости. Автомобиль во вторник вечером сбил на пешеходном переходе в центре Казани женщину с двумя детьми, дети госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщает ГИБДД Татарстана в Telegram-канале. "На улице Большая Красная водитель автомобиля BMW, 1999 года рождения, совершил наезд на трех пешеходов, 1989, 2011 и 2019 годов рождения, которые переходили дорогу по пешеходному переходу", - говорится в сообщении. По информации ГИБДД, пешеходы с различными травмами были доставлены в больницу. Как уточнили в минздраве Татарстана, пострадавшие дети 5 и 12 лет в состоянии средней степени тяжести были доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20240209/dtp-1926336767.html

казань

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2024

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происшествия, казань