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В Казани автомобиль сбил женщину с двумя детьми
В Казани автомобиль сбил женщину с двумя детьми - РИА Новости, 20.03.2024
В Казани автомобиль сбил женщину с двумя детьми
Автомобиль во вторник вечером сбил на пешеходном переходе в центре Казани женщину с двумя детьми, дети госпитализированы в состоянии средней степени тяжести,... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T09:29
2024-03-20T09:29
2024-03-20T09:29
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 20 мар – РИА Новости. Автомобиль во вторник вечером сбил на пешеходном переходе в центре Казани женщину с двумя детьми, дети госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщает ГИБДД Татарстана в Telegram-канале. "На улице Большая Красная водитель автомобиля BMW, 1999 года рождения, совершил наезд на трех пешеходов, 1989, 2011 и 2019 годов рождения, которые переходили дорогу по пешеходному переходу", - говорится в сообщении. По информации ГИБДД, пешеходы с различными травмами были доставлены в больницу. Как уточнили в минздраве Татарстана, пострадавшие дети 5 и 12 лет в состоянии средней степени тяжести были доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
https://ria.ru/20240209/dtp-1926336767.html
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происшествия, казань
В Казани автомобиль сбил женщину с двумя детьми
В Казани автомобиль сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе
КАЗАНЬ, 20 мар – РИА Новости.
Автомобиль во вторник вечером сбил на пешеходном переходе в центре Казани женщину с двумя детьми, дети госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщает ГИБДД Татарстана в Telegram-канале
.
"На улице Большая Красная водитель автомобиля BMW, 1999 года рождения, совершил наезд на трех пешеходов, 1989, 2011 и 2019 годов рождения, которые переходили дорогу по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.
По информации ГИБДД, пешеходы с различными травмами были доставлены в больницу.
Как уточнили в минздраве Татарстана, пострадавшие дети 5 и 12 лет в состоянии средней степени тяжести были доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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