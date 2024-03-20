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Нидерланды назвали дату поставок истребителей F-16 Украине

Нидерланды назвали дату поставок истребителей F-16 Украине - РИА Новости, 20.03.2024

Нидерланды назвали дату поставок истребителей F-16 Украине

Власти Нидерландов предоставят Украине истребители F-16 во второй половине 2024 года, заявила агентству Reuters министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T22:35

2024-03-20T22:35

2024-03-20T22:35

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Власти Нидерландов предоставят Украине истребители F-16 во второй половине 2024 года, заявила агентству Reuters министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Уточняется, что Дания, Нидерланды и США планируют поставить первый из десятков истребителей F-16 на Украину этим летом после запуска программы подготовки пилотов и безвозмездного предоставления самолетов. Первыми на Украину прибудут датские самолеты, но позднее в 2024 году за ними прибудут первые голландские самолеты, отмечает агентство со ссылкой на Оллонгрен. "Я уверена, что этим летом мы начнем поставку F-16... Сначала Дания, и у нас есть график... так что во второй половине года голландские F-16 пойдут этим же путем", - сказала агентству министр обороны Нидерландов. Агентство отмечает со ссылкой на пресс-релиз министерства обороны Нидерландов, что на встрече контактной группы по поддержке Украины на авиабазе "Рамштайн" в ФРГ Оллонгрен заявила, что Нидерланды предоставят Киеву 150 миллионов евро на финансирование управляемых ракет "воздух-земля", которые могут быть запущены с F-16, и 200 миллионов евро - на современные разведывательные беспилотники. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240316/f-16-1933444033.html

https://ria.ru/20240320/gaubitsa-1934211125.html

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в мире, украина, нидерланды, россия, сергей лавров, f-16, нато