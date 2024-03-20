https://ria.ru/20240320/investirovanie-1934483694.html

Ширяев: ЕвроХим инвестирует в рост производства на 10 млн тонн к 2030 году

Ширяев: ЕвроХим инвестирует в рост производства на 10 млн тонн к 2030 году - РИА Новости, 20.03.2024

Ширяев: ЕвроХим инвестирует в рост производства на 10 млн тонн к 2030 году

Российский рынок удобрений имеет потенциал для роста, при этом большие перспективы у комплексных и водорастворимых удобрений, а также у сегмента кормовых... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:16

2024-03-20T15:16

2024-03-20T15:32

еврохим

россия

волгоградская область

пермский край

технологии

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российский рынок удобрений имеет потенциал для роста, при этом большие перспективы у комплексных и водорастворимых удобрений, а также у сегмента кормовых добавок для животных, сообщил генеральный директор компании "ЕвроХим" Олег Ширяев в интервью "Коммерсанту". "Более качественное использование удобрений может очень быстро привести к росту производства зерновых в России, а значит, и росту экспорта зерна. Для этого нужно формировать более комплексный взгляд на сельское хозяйство с учетом понимания запросов всех участников процесса: фермеров, производителей техники, производителей удобрений, финансирующих организаций, государства", - сказал Ширяев, отметив, что Россия до сих пор отстает от мировых лидеров по объемам внесения удобрений. Относительно производственных планов "ЕвроХима", Ширяев сообщил, что программа развития компании предусматривает наращивание объема производства на 10 миллионов тонн продукции до 2030 года. В настоящее время продолжается развитие калийных проектов. "Сейчас достраиваем "Волгакалий" в Волгоградской области, в 2025 году планируем выйти на проектную мощность — более 2 миллиона тонн удобрений. Модернизируем первую очередь и строим вторую очередь на Усольском калийном комбинате (в Пермском крае) совокупной мощностью 4,7 миллиона тонн удобрений. В этом году завершим строительство нового производства азотно-калийных удобрений в Невинномысске. В Ленинградской области мы продолжаем строительство предприятия по производству карбамида и аммиака "ЕвроХим Северо-Запад-2". В прошлом году мы завезли на площадку все технологическое оборудование, в середине следующего года приступим к пусконаладке. Мощность нового производства — 1,4 миллиона тонн карбамида и 250 тысяч тонн товарного аммиака. В активную фазу выходит строительство второй очереди химкомплекса в Казахстане", - уточнил он в интервью изданию. Гендиректор отметил, что компания в последнее время много инвестирует в научные разработки сложных удобрений, для этого год назад был создан собственный единый исследовательский центр, который объединил несколько НИИ, существовавших в компании ранее. Объем средств, необходимых для финансирования проектов развития компании, возрастет на 20–30% по сравнению со средним уровнем 2021–2023 годов, в основном это будут собственные средства, прогнозирует Ширяев. "В прошлом году "ЕвроХим" активно погашал долг из прибыли 2021–2022 годов. В этом году если мы и будем занимать, то это будут точечные заимствования для продолжения инвестиционных проектов и поддержания рабочего капитала нашей дистрибуции, так как мы вынуждены заменять более не доступные банковские инструменты на собственный капитал. Сейчас "ЕвроХим" наращивает инвестиции в крупные проекты, и объем необходимых средств возрастет на 20–30% по сравнению со средним уровнем 2021–2023 годов. Это будут в основном собственные средства, так как большую часть заработанных денег мы инвестируем в поддержание текущих и развитие новых производств. Так что если мы и будем привлекать займы, то в ограниченном объеме", - пояснил Ширяев. При этом привлекаемые с рынка средства будут поступать от российских банков. "Российские банки, остаются нашими надежными партнерами, и не только в инвестиционных проектах. Особенность "ЕвроХима" еще в том, что у нас широко развита собственная глобальная дистрибуция, которая требует рабочего капитала. И если раньше для насыщения этой сети мы использовали международные финансовые инструменты, то сейчас они недоступны, и мы замещаем их акционерным капиталом и финансированием от российских банков", - рассказал Ширяев "Коммерсанту". Он особо отметил, что при реализации проектов компания стремится минимизировать влияние на окружающую среду. "Например, в прошлом году при запуске установки улавливания углекислого газа и производства жидкой углекислоты на новомосковском "Азоте" мы существенно снизили прямые выбросы парниковых газов. Наши предприятия работают в замкнутом цикле водооборота, а отработанное тепло мы стараемся максимально использовать для производства электрической и тепловой энергии", - сказал гендиректор "ЕвроХима". Ширяев также отметил, что "ЕвроХим" активно инвестирует в создание собственного кадрового резерва, развивая образовательные программы для школьников, студентов средних и высших учебных заведений.

https://ria.ru/20240304/zavod-1930942107.html

https://ria.ru/20240313/proizvodstvo-1932359359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

еврохим, россия, волгоградская область, пермский край, технологии