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В Кисловодске инвалида-колясочника приковали цепью к дереву - РИА Новости, 20.03.2024
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19:58 20.03.2024
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В Кисловодске инвалида-колясочника приковали цепью к дереву
В Кисловодске инвалида-колясочника приковали цепью к дереву - РИА Новости, 20.03.2024
В Кисловодске инвалида-колясочника приковали цепью к дереву
Следователи возбудили уголовное дело после того, как прохожие обнаружили инвалида-колясочника, прикованного цепью к дереву на одной из улиц в Кисловодске,... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T19:58
2024-03-20T19:58
происшествия
россия
ставропольский край
кисловодск
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 20 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как прохожие обнаружили инвалида-колясочника, прикованного цепью к дереву на одной из улиц в Кисловодске, сообщает пресс-служба СУСК России по Ставропольскому краю. По данным следствия, во время мониторинга одного из федеральных телеканалов была выявлена информация о том, что в Кисловодске прохожие обнаружили "прикованного цепью к дереву инвалида-колясочника". "По указанию руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Игоря Иванова в следственном отделе по городу Кисловодск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)", – говорится в сообщении. Отмечается, что следователем СК России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. "Ход и результат расследования уголовного дела находится на личном контроле у руководителя следственного управления", – заключили в ведомстве.
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происшествия, россия, ставропольский край, кисловодск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Кисловодск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кисловодске инвалида-колясочника приковали цепью к дереву

СК возбудил дело из-за прикованного цепью к дереву колясочника в Кисловодске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЯТИГОРСК, 20 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как прохожие обнаружили инвалида-колясочника, прикованного цепью к дереву на одной из улиц в Кисловодске, сообщает пресс-служба СУСК России по Ставропольскому краю.
По данным следствия, во время мониторинга одного из федеральных телеканалов была выявлена информация о том, что в Кисловодске прохожие обнаружили "прикованного цепью к дереву инвалида-колясочника".
"По указанию руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Игоря Иванова в следственном отделе по городу Кисловодск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что следователем СК России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. "Ход и результат расследования уголовного дела находится на личном контроле у руководителя следственного управления", – заключили в ведомстве.
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