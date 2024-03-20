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В Кисловодске инвалида-колясочника приковали цепью к дереву
В Кисловодске инвалида-колясочника приковали цепью к дереву - РИА Новости, 20.03.2024
В Кисловодске инвалида-колясочника приковали цепью к дереву
Следователи возбудили уголовное дело после того, как прохожие обнаружили инвалида-колясочника, прикованного цепью к дереву на одной из улиц в Кисловодске,... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T19:58
2024-03-20T19:58
2024-03-20T19:58
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ПЯТИГОРСК, 20 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как прохожие обнаружили инвалида-колясочника, прикованного цепью к дереву на одной из улиц в Кисловодске, сообщает пресс-служба СУСК России по Ставропольскому краю. По данным следствия, во время мониторинга одного из федеральных телеканалов была выявлена информация о том, что в Кисловодске прохожие обнаружили "прикованного цепью к дереву инвалида-колясочника". "По указанию руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Игоря Иванова в следственном отделе по городу Кисловодск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)", – говорится в сообщении. Отмечается, что следователем СК России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. "Ход и результат расследования уголовного дела находится на личном контроле у руководителя следственного управления", – заключили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ставропольский край, кисловодск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Кисловодск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кисловодске инвалида-колясочника приковали цепью к дереву
СК возбудил дело из-за прикованного цепью к дереву колясочника в Кисловодске