https://ria.ru/20240320/import-1934557347.html

МИД Эстонии выступил за полный запрет импорта товаров из России в ЕС

МИД Эстонии выступил за полный запрет импорта товаров из России в ЕС - РИА Новости, 20.03.2024

МИД Эстонии выступил за полный запрет импорта товаров из России в ЕС

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил в среду, что Таллин выступает за полный запрет импорта товаров из России в Евросоюз, но в ЕС пока нет... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T19:53

2024-03-20T19:53

2024-03-20T19:53

россия

эстония

евросоюз

экономика

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153196/14/1531961439_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_69f8270c02f2dadb8ac1a38a147d3c73.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 20 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил в среду, что Таллин выступает за полный запрет импорта товаров из России в Евросоюз, но в ЕС пока нет консенсуса по этому вопросу. "Мы каждый раз предлагали, а теперь и в 14-м пакете санкций ввести полное торговое эмбарго со стороны Евросоюза. Это было бы самым очевидным решением, при котором весь Европейский Союз закроет торговлю с Россией. Но я также честно заявляю, приехав вчера из Брюсселя, что сегодня я не вижу консенсусного решения по этому вопросу, исходящего от ЕС", - сказал Цахкна, выступая в парламенте. По его словам, если Эстония в одиночку введет эти санкции, то никакого эффекта не будет, так как эти товары пойдут в Европу через какие-то соседние страны, и в конце концов все равно окажутся на рынках ЕС. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

россия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, эстония, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии