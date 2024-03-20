МИД Эстонии выступил за полный запрет импорта товаров из России в ЕС
МИД Эстонии призвал ЕС ввести полное торговое эмбарго против России
Таллин. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 20 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил в среду, что Таллин выступает за полный запрет импорта товаров из России в Евросоюз, но в ЕС пока нет консенсуса по этому вопросу.
"Мы каждый раз предлагали, а теперь и в 14-м пакете санкций ввести полное торговое эмбарго со стороны Евросоюза. Это было бы самым очевидным решением, при котором весь Европейский Союз закроет торговлю с Россией. Но я также честно заявляю, приехав вчера из Брюсселя, что сегодня я не вижу консенсусного решения по этому вопросу, исходящего от ЕС", - сказал Цахкна, выступая в парламенте. По его словам, если Эстония в одиночку введет эти санкции, то никакого эффекта не будет, так как эти товары пойдут в Европу через какие-то соседние страны, и в конце концов все равно окажутся на рынках ЕС.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.