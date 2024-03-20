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Минэнерго США призвало конгресс запретить импорт урана из России

Минэнерго США призвало конгресс запретить импорт урана из России - РИА Новости, 20.03.2024

Минэнерго США призвало конгресс запретить импорт урана из России

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм высказалась за запрещение закупок российского урана и призвала конгресс поскорее завершить утверждение... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T19:13

2024-03-20T19:13

2024-03-20T19:13

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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм высказалась за запрещение закупок российского урана и призвала конгресс поскорее завершить утверждение соответствующего законопроекта. "Я очень надеюсь, (что это произойдет - ред.) и призываю конгресс сделать это, чтобы мы могли двигаться вперед с достаточной оперативностью", - сказала она на слушаниях в палате представителей. Грэнхолм отметила, что бюджет на 2024 год запрещает министерству энергетики перенаправлять на другие цели средства, которые идут на закупки высокообъемного низкообогащенного урана до тех пор, пока не будет принят закон о запрете такого импорта из России. Законопроект прошел утверждение в палате представителей и поступил на рассмотрение в сенат. СМИ сообщали, что США ожидают, что запрет на импорт обогащенного урана из РФ будет введен в действие в этом году. В декабре 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года. Законопроект предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Вместе с тем инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить данный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США. В 2023 году США закупили в РФ обогащенного урана на рекордные 1,2 миллиарда долларов. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html

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