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При обстреле Грайворона погибли два человека - РИА Новости, 20.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:06 20.03.2024 (обновлено: 17:25 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/grayvoron-1934524070.html
При обстреле Грайворона погибли два человека
При обстреле Грайворона погибли два человека - РИА Новости, 20.03.2024
При обстреле Грайворона погибли два человека
При обстреле Грайворона погибли два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T17:06
2024-03-20T17:25
специальная военная операция на украине
грайворон
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгород
происшествия
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. При обстреле Грайворона погибли два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."К большому горю, в Грайвороне погибли два мирных жителя — мужчины на момент прилета снарядов находились на улице. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал глава региона.Еще двое получили ранения: у мужчины открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки, у другого пострадавшего — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза. Их госпитализировали.Гладков уточнил, что с раннего утра Грайворонский округ находится под массированным обстрелом, в том числе с применением РСЗО. Предположительно, под завалами может находиться сотрудница социального объекта. Бригады спасателей продолжают поиски.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей. В среду при обстреле Белгорода погиб один человек, двое пострадали.На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240318/rszo-1934108874.html
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грайворон
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грайворон, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгород, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Грайворон, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгород, Происшествия
При обстреле Грайворона погибли два человека

Гладков: при обстреле Грайворона со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Фрагмент ракеты после обстрела Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Фрагмент ракеты после обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. При обстреле Грайворона погибли два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"К большому горю, в Грайвороне погибли два мирных жителя — мужчины на момент прилета снарядов находились на улице. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал глава региона.
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Еще двое получили ранения: у мужчины открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки, у другого пострадавшего — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза. Их госпитализировали.
Гладков уточнил, что с раннего утра Грайворонский округ находится под массированным обстрелом, в том числе с применением РСЗО. Предположительно, под завалами может находиться сотрудница социального объекта. Бригады спасателей продолжают поиски.
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На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеГрайворонБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковБелгородПроисшествия
 
 
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