При обстреле Грайворона погибли два человека
Гладков: при обстреле Грайворона со стороны ВСУ погибли два мирных жителя
© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Фрагмент ракеты после обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. При обстреле Грайворона погибли два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"К большому горю, в Грайвороне погибли два мирных жителя — мужчины на момент прилета снарядов находились на улице. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал глава региона.
Еще двое получили ранения: у мужчины открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки, у другого пострадавшего — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза. Их госпитализировали.
Гладков уточнил, что с раннего утра Грайворонский округ находится под массированным обстрелом, в том числе с применением РСЗО. Предположительно, под завалами может находиться сотрудница социального объекта. Бригады спасателей продолжают поиски.
ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей. В среду при обстреле Белгорода погиб один человек, двое пострадали.
На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.