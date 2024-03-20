https://ria.ru/20240320/grayvoron-1934524070.html

При обстреле Грайворона погибли два человека

При обстреле Грайворона погибли два человека - РИА Новости, 20.03.2024

При обстреле Грайворона погибли два человека

При обстреле Грайворона погибли два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T17:06

2024-03-20T17:06

2024-03-20T17:25

специальная военная операция на украине

грайворон

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

белгород

происшествия

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. При обстреле Грайворона погибли два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."К большому горю, в Грайвороне погибли два мирных жителя — мужчины на момент прилета снарядов находились на улице. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал глава региона.Еще двое получили ранения: у мужчины открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки, у другого пострадавшего — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза. Их госпитализировали.Гладков уточнил, что с раннего утра Грайворонский округ находится под массированным обстрелом, в том числе с применением РСЗО. Предположительно, под завалами может находиться сотрудница социального объекта. Бригады спасателей продолжают поиски.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей. В среду при обстреле Белгорода погиб один человек, двое пострадали.На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.

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https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

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Кирилл Волков

грайворон, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгород, происшествия