https://ria.ru/20240320/granitsa-1934577175.html

Украина сообщила о возобновлении движения автобусов на КПП с Польшей

Украина сообщила о возобновлении движения автобусов на КПП с Польшей - РИА Новости, 20.03.2024

Украина сообщила о возобновлении движения автобусов на КПП с Польшей

Движение легковых автомобилей и автобусов возобновлено через контрольно-пропускной пункт "Медика – Шегини" на украинско-польской границе, который ранее был... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T22:37

2024-03-20T22:37

2024-03-20T22:37

польша

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украина

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всемирная торговая организация (вто)

киев

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Движение легковых автомобилей и автобусов возобновлено через контрольно-пропускной пункт "Медика – Шегини" на украинско-польской границе, который ранее был заблокирован, сообщает госпогранслужба Украины. Госпогранслужба Украины в среду сообщала, что протестующие фермеры начали блокировать движение автобусов в пункте пропуске "Медика – Шегини" на украинско-польской границе. "В пункте пропуска "Медика – Шегини" восстановлен пропуск легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240320/blokada-1934552233.html

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

польша

украина

киев

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польша, в мире, украина, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), киев