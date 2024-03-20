Украина сообщила о возобновлении движения автобусов на КПП с Польшей
Погранслужба Украины заявила о возобновлении движения автобусов на КПП с Польшей
Международный пункт пропуска. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Движение легковых автомобилей и автобусов возобновлено через контрольно-пропускной пункт "Медика – Шегини" на украинско-польской границе, который ранее был заблокирован, сообщает госпогранслужба Украины.
Госпогранслужба Украины в среду сообщала, что протестующие фермеры начали блокировать движение автобусов в пункте пропуске "Медика – Шегини" на украинско-польской границе.
"В пункте пропуска "Медика – Шегини" восстановлен пропуск легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы.
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.