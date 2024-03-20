https://ria.ru/20240320/granitsa-1934498196.html

Ереван и Баку не договорились по картам для делимитации, заявил Пашинян

Ереван и Баку не договорились по картам для делимитации, заявил Пашинян - РИА Новости, 20.03.2024

Ереван и Баку не договорились по картам для делимитации, заявил Пашинян

Согласия по картам для делимитации границы между Арменией и Азербайджаном пока нет, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:58

2024-03-20T15:58

2024-03-20T15:58

в мире

армения

азербайджан

никол пашинян

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 20 мар - РИА Новости. Согласия по картам для делимитации границы между Арменией и Азербайджаном пока нет, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. "Согласия по картам между Арменией и Азербайджаном на данный момент нет. Есть согласие, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга на основании Алма-Атинской декларации, и есть понимание, что между Арменией и Азербайджаном должен быть процесс делимитации", - сказал Пашинян. По его словам, процесс делимитации также должен быть основан на Алма-Атинской декларации, что означает "отражение на земле самых свежих границ советского периода".

https://ria.ru/20240319/pashinyan-1934164693.html

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Кирилл Волков

в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе