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Ереван и Баку не договорились по картам для делимитации, заявил Пашинян - РИА Новости, 20.03.2024
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15:58 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/granitsa-1934498196.html
Ереван и Баку не договорились по картам для делимитации, заявил Пашинян
Ереван и Баку не договорились по картам для делимитации, заявил Пашинян - РИА Новости, 20.03.2024
Ереван и Баку не договорились по картам для делимитации, заявил Пашинян
Согласия по картам для делимитации границы между Арменией и Азербайджаном пока нет, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:58
2024-03-20T15:58
в мире
армения
азербайджан
никол пашинян
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 20 мар - РИА Новости. Согласия по картам для делимитации границы между Арменией и Азербайджаном пока нет, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. "Согласия по картам между Арменией и Азербайджаном на данный момент нет. Есть согласие, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга на основании Алма-Атинской декларации, и есть понимание, что между Арменией и Азербайджаном должен быть процесс делимитации", - сказал Пашинян. По его словам, процесс делимитации также должен быть основан на Алма-Атинской декларации, что означает "отражение на земле самых свежих границ советского периода".
https://ria.ru/20240319/pashinyan-1934164693.html
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в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Ереван и Баку не договорились по картам для делимитации, заявил Пашинян

Пашинян: согласия по картам для делимитации между Ереваном и Баку пока нет

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 мар - РИА Новости. Согласия по картам для делимитации границы между Арменией и Азербайджаном пока нет, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
"Согласия по картам между Арменией и Азербайджаном на данный момент нет. Есть согласие, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга на основании Алма-Атинской декларации, и есть понимание, что между Арменией и Азербайджаном должен быть процесс делимитации", - сказал Пашинян.
По его словам, процесс делимитации также должен быть основан на Алма-Атинской декларации, что означает "отражение на земле самых свежих границ советского периода".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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В миреАрменияАзербайджанНикол ПашинянУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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