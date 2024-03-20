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Банкам могут запретить открывать счета подросткам без согласия родителей - РИА Новости, 20.03.2024
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12:05 20.03.2024 (обновлено: 13:19 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/gosduma-1934425863.html
Банкам могут запретить открывать счета подросткам без согласия родителей
Банкам могут запретить открывать счета подросткам без согласия родителей - РИА Новости, 20.03.2024
Банкам могут запретить открывать счета подросткам без согласия родителей
Депутаты от "Единой России" Сергей Неверов и Наталья Костенко внесли в Госдуму законопроект, запрещающий банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:05
2024-03-20T13:19
общество
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наталья костенко
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Депутаты от "Единой России" Сергей Неверов и Наталья Костенко внесли в Госдуму законопроект, запрещающий банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей, следует из базы данных нижней палаты парламента. Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Соответствующие изменения вносятся в Гражданский кодекс. "Принятие законопроекта позволит предотвратить совершения в отношении несовершеннолетних противоправных действий с использованием их банковских счетов, несовершеннолетним в возрасте от 14 лет после своего трудоустройства в полной мере реализовывать свои трудовые права, в том числе право на получение заработка на банковском счете", - сказано в пояснительной записке. Одновременно теми же авторами в Госдуму внесен законопроект, вносящий изменения в закон "О банках и банковской деятельности", согласно которым справки по счетам и вкладам несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет выдаются кредитной организацией им самим и (или) их законным представителям. Эти изменения, согласно пояснительной записке, вносятся "в целях исключения оформления банковских карт и иных платежных инструментов несовершеннолетними за денежное вознаграждение, а также использования электронных средств платежа, принадлежащих несовершеннолетним, для совершения хищения".
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общество, сергей неверов, наталья костенко, единая россия, госдума рф, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Сергей Неверов, Наталья Костенко, Единая Россия, Госдума РФ, Социальный навигатор, Детские вопросы
Банкам могут запретить открывать счета подросткам без согласия родителей

В ГД внесли проект о запрете открывать счета подросткам без согласия родителей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Депутаты от "Единой России" Сергей Неверов и Наталья Костенко внесли в Госдуму законопроект, запрещающий банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Соответствующие изменения вносятся в Гражданский кодекс.
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"Принятие законопроекта позволит предотвратить совершения в отношении несовершеннолетних противоправных действий с использованием их банковских счетов, несовершеннолетним в возрасте от 14 лет после своего трудоустройства в полной мере реализовывать свои трудовые права, в том числе право на получение заработка на банковском счете", - сказано в пояснительной записке.
Одновременно теми же авторами в Госдуму внесен законопроект, вносящий изменения в закон "О банках и банковской деятельности", согласно которым справки по счетам и вкладам несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет выдаются кредитной организацией им самим и (или) их законным представителям.
Эти изменения, согласно пояснительной записке, вносятся "в целях исключения оформления банковских карт и иных платежных инструментов несовершеннолетними за денежное вознаграждение, а также использования электронных средств платежа, принадлежащих несовершеннолетним, для совершения хищения".
 
ОбществоСергей НеверовНаталья КостенкоЕдиная РоссияГосдума РФСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
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