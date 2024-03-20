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В Кремле еще не рассматривали идею о награждении губернатора Гладкова - РИА Новости, 20.03.2024
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16:51 20.03.2024 (обновлено: 16:52 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/gladkov-1934519655.html
В Кремле еще не рассматривали идею о награждении губернатора Гладкова
В Кремле еще не рассматривали идею о награждении губернатора Гладкова - РИА Новости, 20.03.2024
В Кремле еще не рассматривали идею о награждении губернатора Гладкова
Президент России Владимир Путин еще не рассмотрел предложение лидера партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергея Миронова о награждении губернатора... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:51
2024-03-20T16:52
политика
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вячеслав гладков
владимир путин
сергей миронов
россия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин еще не рассмотрел предложение лидера партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергея Миронова о награждении губернатора Белгорода Вячеслава Гладкова государственной наградой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее лидер эсэров Миронов предложил Путину рассмотреть вопрос о награждении белгородского губернатора Гладкова госнаградой, отметив, что он молодец. "Когда он мог это сделать?" - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, рассмотрел ли Путин предложение Миронова о госнаграде для Гладкова и принял ли решение.
https://ria.ru/20240320/putin-1934447952.html
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политика, белгород, вячеслав гладков, владимир путин, сергей миронов, россия, дмитрий песков
Политика, Белгород, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Сергей Миронов, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле еще не рассматривали идею о награждении губернатора Гладкова

Песков: Путин пока не успел рассмотреть идею о награждении губернатора Гладкова

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин еще не рассмотрел предложение лидера партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергея Миронова о награждении губернатора Белгорода Вячеслава Гладкова государственной наградой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее лидер эсэров Миронов предложил Путину рассмотреть вопрос о награждении белгородского губернатора Гладкова госнаградой, отметив, что он молодец.
"Когда он мог это сделать?" - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, рассмотрел ли Путин предложение Миронова о госнаграде для Гладкова и принял ли решение.
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ПолитикаБелгородВячеслав ГладковВладимир ПутинСергей МироновРоссияДмитрий Песков
 
 
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