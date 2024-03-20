https://ria.ru/20240320/gladkov-1934519655.html
В Кремле еще не рассматривали идею о награждении губернатора Гладкова
В Кремле еще не рассматривали идею о награждении губернатора Гладкова - РИА Новости, 20.03.2024
В Кремле еще не рассматривали идею о награждении губернатора Гладкова
Президент России Владимир Путин еще не рассмотрел предложение лидера партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергея Миронова о награждении губернатора... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:51
2024-03-20T16:51
2024-03-20T16:52
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин еще не рассмотрел предложение лидера партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергея Миронова о награждении губернатора Белгорода Вячеслава Гладкова государственной наградой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее лидер эсэров Миронов предложил Путину рассмотреть вопрос о награждении белгородского губернатора Гладкова госнаградой, отметив, что он молодец. "Когда он мог это сделать?" - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, рассмотрел ли Путин предложение Миронова о госнаграде для Гладкова и принял ли решение.
https://ria.ru/20240320/putin-1934447952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, белгород, вячеслав гладков, владимир путин, сергей миронов, россия, дмитрий песков
Политика, Белгород, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Сергей Миронов, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле еще не рассматривали идею о награждении губернатора Гладкова
Песков: Путин пока не успел рассмотреть идею о награждении губернатора Гладкова
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин еще не рассмотрел предложение лидера партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергея Миронова о награждении губернатора Белгорода Вячеслава Гладкова государственной наградой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее лидер эсэров Миронов предложил Путину рассмотреть вопрос о награждении белгородского губернатора Гладкова госнаградой, отметив, что он молодец.
"Когда он мог это сделать?" - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, рассмотрел ли Путин предложение Миронова о госнаграде для Гладкова и принял ли решение.
Путин поблагодарил жителей Белгородской области за мужество