https://ria.ru/20240320/gladkov-1934519655.html

В Кремле еще не рассматривали идею о награждении губернатора Гладкова

В Кремле еще не рассматривали идею о награждении губернатора Гладкова - РИА Новости, 20.03.2024

В Кремле еще не рассматривали идею о награждении губернатора Гладкова

Президент России Владимир Путин еще не рассмотрел предложение лидера партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергея Миронова о награждении губернатора... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T16:51

2024-03-20T16:51

2024-03-20T16:52

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин еще не рассмотрел предложение лидера партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергея Миронова о награждении губернатора Белгорода Вячеслава Гладкова государственной наградой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее лидер эсэров Миронов предложил Путину рассмотреть вопрос о награждении белгородского губернатора Гладкова госнаградой, отметив, что он молодец. "Когда он мог это сделать?" - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, рассмотрел ли Путин предложение Миронова о госнаграде для Гладкова и принял ли решение.

https://ria.ru/20240320/putin-1934447952.html

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Кирилл Волков

политика, белгород, вячеслав гладков, владимир путин, сергей миронов, россия, дмитрий песков