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В ФРГ завели дело из-за перехвата разговора офицеров бундесвера, пишут СМИ - РИА Новости, 20.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:21 20.03.2024 (обновлено: 16:52 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/germaniya-1934508616.html
В ФРГ завели дело из-за перехвата разговора офицеров бундесвера, пишут СМИ
В ФРГ завели дело из-за перехвата разговора офицеров бундесвера, пишут СМИ - РИА Новости, 20.03.2024
В ФРГ завели дело из-за перехвата разговора офицеров бундесвера, пишут СМИ
Генеральная прокуратура Германии завела дело из-за перехвата разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, сообщил WDR со ссылкой на источники. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:21
2024-03-20T16:52
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
борис писториус
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
маргарита симоньян
великобритания
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БЕРЛИН, 20 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура Германии завела дело из-за перехвата разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, сообщил WDR со ссылкой на источники.По данным телеканала, расследование против неизвестных лиц по подозрению в "тайной агентурной деятельности" ведет генеральный прокурор. При этом в ведомстве предполагают, что к перехвату разговора причастна российская спецслужба.Непосредственное расследование поручили федеральному ведомству уголовной полиции ФРГ (BKA). Следователям предстоит выяснить, как неизвестным удалось перехватить разговор военных и кто именно несет за это ответственность. В начале месяца министр обороны Германии Борис Писториус не исключил, что генеральная прокуратура ФРГ может возбудить уголовное дело из-за публикации в российских СМИ аудиозаписи разговора высокопоставленных немецких офицеров. Глава ведомства анонсировал, что это произойдет после расследования службы военной контрразведки.Разговор немецких офицеровВ начале марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.В Кремле отметили, что запись разговора подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине. МИД объявил демарш немецкому послу Александру Ламбсдорффу и потребовал разъяснений.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
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в мире, германия, украина, борис писториус, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, маргарита симоньян, великобритания, франк грефе, rafale
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Борис Писториус, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, Маргарита Симоньян, Великобритания, Франк Грефе, Rafale
В ФРГ завели дело из-за перехвата разговора офицеров бундесвера, пишут СМИ

WDR: генпрокурор ФРГ расследует дело о перехвате разговора офицеров бундесвера

© AP Photo / Markus SchreiberОфицеры бундесвера
Офицеры бундесвера - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Офицеры бундесвера. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 20 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура Германии завела дело из-за перехвата разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, сообщил WDR со ссылкой на источники.
По данным телеканала, расследование против неизвестных лиц по подозрению в "тайной агентурной деятельности" ведет генеральный прокурор. При этом в ведомстве предполагают, что к перехвату разговора причастна российская спецслужба.
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Непосредственное расследование поручили федеральному ведомству уголовной полиции ФРГ (BKA). Следователям предстоит выяснить, как неизвестным удалось перехватить разговор военных и кто именно несет за это ответственность.
В начале месяца министр обороны Германии Борис Писториус не исключил, что генеральная прокуратура ФРГ может возбудить уголовное дело из-за публикации в российских СМИ аудиозаписи разговора высокопоставленных немецких офицеров. Глава ведомства анонсировал, что это произойдет после расследования службы военной контрразведки.
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Разговор немецких офицеров

В начале марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.
В Кремле отметили, что запись разговора подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине. МИД объявил демарш немецкому послу Александру Ламбсдорффу и потребовал разъяснений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаБорис ПисториусРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостМаргарита СимоньянВеликобританияФранк ГрефеRafale
 
 
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