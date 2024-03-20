https://ria.ru/20240320/gaubitsa-1934211125.html

"На Украине она бы сразу сломалась". В США раскрыли главную проблему армии

"На Украине она бы сразу сломалась". В США раскрыли главную проблему армии - РИА Новости, 20.03.2024

"На Украине она бы сразу сломалась". В США раскрыли главную проблему армии

В феврале под нож пошел проект скоростного разведывательно-ударного вертолета FARA, а в марте Пентагон отказался от новой самоходной дальнобойной гаубицы... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T08:00

2024-03-20T08:00

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Андрей Игорев. В феврале под нож пошел проект скоростного разведывательно-ударного вертолета FARA, а в марте Пентагон отказался от новой самоходной дальнобойной гаубицы. Проанализировав опыт конфликта на Украине, там поняли, что она просто не выдержит темпа современных боевых действий. О том, что не понравилось американцам в перспективной самоходке и чем ее заменят, — в материале РИА Новости."Картонный" стволПрограмму ERCA (Enhanced Range Cannon Artillery — ствольная артиллерия повышенной дальности) запустили в 2019-м, и уже в следующем году опытная самоходка XM1299 поразила цель на рекордном для американских гаубиц расстоянии в 65 километров. Экспериментальная САУ — это пушка XM907 с длиной ствола 58 калибров, установленная на шасси M109A7 Paladin. Известно, что один из прототипов оснастили орудием XM907E2. На испытаниях в декабре 2022-го из него удалось произвести выстрел опытным управляемым снарядом XM1155 на 110 километров.Еще одно новшество гаубицы ERCA — автомат заряжания. На "Паладинах" он появился лишь в 2012-м, с принятием на вооружение модификации А7. Ожидалось, что скорострельность перспективной самоходки достигнет десяти выстрелов в минуту. Кроме того, планировалась интеграция с разведывательно-огневыми контурами, для чего разрабатывали специализированные беспилотники. САУ получилась высокотехнологичной, точной, дальнобойной. И абсолютно непригодной в современной войне.Испытания партии из 18 машин показали, что орудие очень недолговечное. По словам начальника отдела закупок Пентагона Дага Буша, основная причина отмены программы — ряд инженерных проблем, в частности, крайне низкая живучесть ствола. С этой проблемой столкнулись артиллеристы ВСУ, воюющие на немецких САУ PZH 2000: ресурс их стволов тоже исчерпывается очень быстро.В 2019-м, на старте программы ERCA, армия США опиралась на опыт конфликтов малой интенсивности с небольшим расходом боеприпасов. На Украине выяснилось: помимо дальности и точности стрельбы, крайне важна возможности вести огонь в течение продолжительного времени. Пентагон добавил к прежним требованиям еще одно — живучесть компонентов и их повышенный ресурс.Замену для своей видавшей виды самоходки M109 Paladin, стоящей на вооружении с 1963-го, американцы собираются искать у союзников по НАТО, которые в артиллерийском деле продвинулись гораздо дальше. В частности, благодаря таким системам, как вышеупомянутая немецкая PZH 2000, британская AS-90 Braveheart или французская CAESAR."Золотой" прототипЕще в конце 1980-х специалисты концерна General Dynamics приступили к разработке перспективной машины, получившей в 1994-м обозначение XM2001 Crusader. Перед конструкторами стояла задача создать мобильную, эффективную и дальнобойную самоходку, превосходящую M109A6. Применили самые передовые технологии. Рабочие места экипажа оснастили комплексом радиоэлектронного и навигационного оборудования, расчета углов наводки, слежения за состоянием агрегатов машины и так далее.Предусмотрели и автомат заряжания. В автоматизированных укладках боевого отделения размещалось 48 снарядов различных типов и 208 модулей метательного заряда. Скорострельность — десять выстрелов в минуту. В режиме "шквал огня" самоходка выпускала восемь снарядов подряд. С осколочно-фугасными дальность достигала 40 километров. Кроме того, в боекомплект планировали включить управляемый снаряд Excalibur, поражающий цели на дистанции до 57 километров. Проект оценивался в 11 миллиардов долларов.Первый прототип вышел на испытания в конце 1999-го и полностью подтвердил расчетные характеристики. Принять Crusader на вооружение хотели к 2008-му, однако в мае 2002-го Пентагон закрыл программу — из-за чрезмерной дороговизны. Дело в том, что каждая из серийных САУ XM2001 обошлась бы казне в 25 миллионов долларов. Для сравнения: PZH 2000, лишь немногим уступающая Crusader, в те годы стоила порядка 4,5 миллиона.Разучились строитьДругая перспективная самоходка, XM1203 NLOS Cannon, стала частью масштабной программы Future Combat Systems по перевооружению Сухопутных войск США. Основное отличие этой САУ от M109A6 — значительно меньший вес, 18 тонн против 32, что упрощало транспортировку по воздуху. Гибридная силовая установка, облегченный ствол и затвор, более эффективный дульный тормоз, съемная керамическая броня, система активной защиты, модульные пороховые заряды и лазерная система воспламенения, автомат заряжания. Само собой, самое совершенное радиоэлектронное оборудование и высокая автоматизация: экипаж — всего два человека.Однако в 2009-м и эту программу закрыли — в связи с изменениями оборонной стратегии. В Пентагоне тогда не рассматривали возможность массированного применения артиллерии в длительных конфликтах высокой интенсивности. Огневую мощь решили повышать за счет дальнейшей модернизации самоходок-ветеранов M109. Как показал негативный опыт программы ERCA, этот путь тоже тупиковый.В условиях современной войны "золотые" гаубицы за десятки миллионов долларов со стволами, ломающимися после тысячи выстрелов, — непозволительная роскошь даже для огромного американского военного бюджета. К тому же специальная военная операция России на Украине доказала: сегодня даже максимальной дальности подобных вооружений недостаточно, чтобы обезопасить установку и расчет от удара гораздо более дешевого и точного дрона-камикадзе.

https://ria.ru/20240214/vertolety-1927117033.html

https://ria.ru/20240208/pro-1925928784.html

https://ria.ru/20240315/istrebitel-1932920003.html

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россия, сша, безопасность, технологии, украина, министерство обороны сша, нато, general dynamics