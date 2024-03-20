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"На Украине она бы сразу сломалась". В США раскрыли главную проблему армии - РИА Новости, 20.03.2024
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08:00 20.03.2024 (обновлено: 08:02 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/gaubitsa-1934211125.html
"На Украине она бы сразу сломалась". В США раскрыли главную проблему армии
"На Украине она бы сразу сломалась". В США раскрыли главную проблему армии - РИА Новости, 20.03.2024
"На Украине она бы сразу сломалась". В США раскрыли главную проблему армии
В феврале под нож пошел проект скоростного разведывательно-ударного вертолета FARA, а в марте Пентагон отказался от новой самоходной дальнобойной гаубицы... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T08:00
2024-03-20T08:02
россия
сша
безопасность
технологии
украина
министерство обороны сша
нато
general dynamics
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Андрей Игорев. В феврале под нож пошел проект скоростного разведывательно-ударного вертолета FARA, а в марте Пентагон отказался от новой самоходной дальнобойной гаубицы. Проанализировав опыт конфликта на Украине, там поняли, что она просто не выдержит темпа современных боевых действий. О том, что не понравилось американцам в перспективной самоходке и чем ее заменят, — в материале РИА Новости."Картонный" стволПрограмму ERCA (Enhanced Range Cannon Artillery — ствольная артиллерия повышенной дальности) запустили в 2019-м, и уже в следующем году опытная самоходка XM1299 поразила цель на рекордном для американских гаубиц расстоянии в 65 километров. Экспериментальная САУ — это пушка XM907 с длиной ствола 58 калибров, установленная на шасси M109A7 Paladin. Известно, что один из прототипов оснастили орудием XM907E2. На испытаниях в декабре 2022-го из него удалось произвести выстрел опытным управляемым снарядом XM1155 на 110 километров.Еще одно новшество гаубицы ERCA — автомат заряжания. На "Паладинах" он появился лишь в 2012-м, с принятием на вооружение модификации А7. Ожидалось, что скорострельность перспективной самоходки достигнет десяти выстрелов в минуту. Кроме того, планировалась интеграция с разведывательно-огневыми контурами, для чего разрабатывали специализированные беспилотники. САУ получилась высокотехнологичной, точной, дальнобойной. И абсолютно непригодной в современной войне.Испытания партии из 18 машин показали, что орудие очень недолговечное. По словам начальника отдела закупок Пентагона Дага Буша, основная причина отмены программы — ряд инженерных проблем, в частности, крайне низкая живучесть ствола. С этой проблемой столкнулись артиллеристы ВСУ, воюющие на немецких САУ PZH 2000: ресурс их стволов тоже исчерпывается очень быстро.В 2019-м, на старте программы ERCA, армия США опиралась на опыт конфликтов малой интенсивности с небольшим расходом боеприпасов. На Украине выяснилось: помимо дальности и точности стрельбы, крайне важна возможности вести огонь в течение продолжительного времени. Пентагон добавил к прежним требованиям еще одно — живучесть компонентов и их повышенный ресурс.Замену для своей видавшей виды самоходки M109 Paladin, стоящей на вооружении с 1963-го, американцы собираются искать у союзников по НАТО, которые в артиллерийском деле продвинулись гораздо дальше. В частности, благодаря таким системам, как вышеупомянутая немецкая PZH 2000, британская AS-90 Braveheart или французская CAESAR."Золотой" прототипЕще в конце 1980-х специалисты концерна General Dynamics приступили к разработке перспективной машины, получившей в 1994-м обозначение XM2001 Crusader. Перед конструкторами стояла задача создать мобильную, эффективную и дальнобойную самоходку, превосходящую M109A6. Применили самые передовые технологии. Рабочие места экипажа оснастили комплексом радиоэлектронного и навигационного оборудования, расчета углов наводки, слежения за состоянием агрегатов машины и так далее.Предусмотрели и автомат заряжания. В автоматизированных укладках боевого отделения размещалось 48 снарядов различных типов и 208 модулей метательного заряда. Скорострельность — десять выстрелов в минуту. В режиме "шквал огня" самоходка выпускала восемь снарядов подряд. С осколочно-фугасными дальность достигала 40 километров. Кроме того, в боекомплект планировали включить управляемый снаряд Excalibur, поражающий цели на дистанции до 57 километров. Проект оценивался в 11 миллиардов долларов.Первый прототип вышел на испытания в конце 1999-го и полностью подтвердил расчетные характеристики. Принять Crusader на вооружение хотели к 2008-му, однако в мае 2002-го Пентагон закрыл программу — из-за чрезмерной дороговизны. Дело в том, что каждая из серийных САУ XM2001 обошлась бы казне в 25 миллионов долларов. Для сравнения: PZH 2000, лишь немногим уступающая Crusader, в те годы стоила порядка 4,5 миллиона.Разучились строитьДругая перспективная самоходка, XM1203 NLOS Cannon, стала частью масштабной программы Future Combat Systems по перевооружению Сухопутных войск США. Основное отличие этой САУ от M109A6 — значительно меньший вес, 18 тонн против 32, что упрощало транспортировку по воздуху. Гибридная силовая установка, облегченный ствол и затвор, более эффективный дульный тормоз, съемная керамическая броня, система активной защиты, модульные пороховые заряды и лазерная система воспламенения, автомат заряжания. Само собой, самое совершенное радиоэлектронное оборудование и высокая автоматизация: экипаж — всего два человека.Однако в 2009-м и эту программу закрыли — в связи с изменениями оборонной стратегии. В Пентагоне тогда не рассматривали возможность массированного применения артиллерии в длительных конфликтах высокой интенсивности. Огневую мощь решили повышать за счет дальнейшей модернизации самоходок-ветеранов M109. Как показал негативный опыт программы ERCA, этот путь тоже тупиковый.В условиях современной войны "золотые" гаубицы за десятки миллионов долларов со стволами, ломающимися после тысячи выстрелов, — непозволительная роскошь даже для огромного американского военного бюджета. К тому же специальная военная операция России на Украине доказала: сегодня даже максимальной дальности подобных вооружений недостаточно, чтобы обезопасить установку и расчет от удара гораздо более дешевого и точного дрона-камикадзе.
https://ria.ru/20240214/vertolety-1927117033.html
https://ria.ru/20240208/pro-1925928784.html
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россия, сша, безопасность, технологии, украина, министерство обороны сша, нато, general dynamics
Россия, США, Безопасность, Технологии, Украина, Министерство обороны США, НАТО, General Dynamics
"На Украине она бы сразу сломалась". В США раскрыли главную проблему армии

Армия США отказалась от перспективной дальнобойной гаубицы

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Андрей Игорев. В феврале под нож пошел проект скоростного разведывательно-ударного вертолета FARA, а в марте Пентагон отказался от новой самоходной дальнобойной гаубицы. Проанализировав опыт конфликта на Украине, там поняли, что она просто не выдержит темпа современных боевых действий. О том, что не понравилось американцам в перспективной самоходке и чем ее заменят, — в материале РИА Новости.

"Картонный" ствол

Программу ERCA (Enhanced Range Cannon Artillery — ствольная артиллерия повышенной дальности) запустили в 2019-м, и уже в следующем году опытная самоходка XM1299 поразила цель на рекордном для американских гаубиц расстоянии в 65 километров. Экспериментальная САУ — это пушка XM907 с длиной ствола 58 калибров, установленная на шасси M109A7 Paladin. Известно, что один из прототипов оснастили орудием XM907E2. На испытаниях в декабре 2022-го из него удалось произвести выстрел опытным управляемым снарядом XM1155 на 110 километров.
Еще одно новшество гаубицы ERCA — автомат заряжания. На "Паладинах" он появился лишь в 2012-м, с принятием на вооружение модификации А7. Ожидалось, что скорострельность перспективной самоходки достигнет десяти выстрелов в минуту. Кроме того, планировалась интеграция с разведывательно-огневыми контурами, для чего разрабатывали специализированные беспилотники. САУ получилась высокотехнологичной, точной, дальнобойной. И абсолютно непригодной в современной войне.
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Испытания партии из 18 машин показали, что орудие очень недолговечное. По словам начальника отдела закупок Пентагона Дага Буша, основная причина отмены программы — ряд инженерных проблем, в частности, крайне низкая живучесть ствола. С этой проблемой столкнулись артиллеристы ВСУ, воюющие на немецких САУ PZH 2000: ресурс их стволов тоже исчерпывается очень быстро.
В 2019-м, на старте программы ERCA, армия США опиралась на опыт конфликтов малой интенсивности с небольшим расходом боеприпасов. На Украине выяснилось: помимо дальности и точности стрельбы, крайне важна возможности вести огонь в течение продолжительного времени. Пентагон добавил к прежним требованиям еще одно — живучесть компонентов и их повышенный ресурс.
Замену для своей видавшей виды самоходки M109 Paladin, стоящей на вооружении с 1963-го, американцы собираются искать у союзников по НАТО, которые в артиллерийском деле продвинулись гораздо дальше. В частности, благодаря таким системам, как вышеупомянутая немецкая PZH 2000, британская AS-90 Braveheart или французская CAESAR.
© Фото : US ArmyСамоходная артиллерийская установка M109A7 Paladin
Самоходная артиллерийская установка M109A7 Paladin - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : US Army
Самоходная артиллерийская установка M109A7 Paladin

"Золотой" прототип

Еще в конце 1980-х специалисты концерна General Dynamics приступили к разработке перспективной машины, получившей в 1994-м обозначение XM2001 Crusader. Перед конструкторами стояла задача создать мобильную, эффективную и дальнобойную самоходку, превосходящую M109A6. Применили самые передовые технологии. Рабочие места экипажа оснастили комплексом радиоэлектронного и навигационного оборудования, расчета углов наводки, слежения за состоянием агрегатов машины и так далее.
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Предусмотрели и автомат заряжания. В автоматизированных укладках боевого отделения размещалось 48 снарядов различных типов и 208 модулей метательного заряда. Скорострельность — десять выстрелов в минуту. В режиме "шквал огня" самоходка выпускала восемь снарядов подряд. С осколочно-фугасными дальность достигала 40 километров. Кроме того, в боекомплект планировали включить управляемый снаряд Excalibur, поражающий цели на дистанции до 57 километров. Проект оценивался в 11 миллиардов долларов.
Первый прототип вышел на испытания в конце 1999-го и полностью подтвердил расчетные характеристики. Принять Crusader на вооружение хотели к 2008-му, однако в мае 2002-го Пентагон закрыл программу — из-за чрезмерной дороговизны. Дело в том, что каждая из серийных САУ XM2001 обошлась бы казне в 25 миллионов долларов. Для сравнения: PZH 2000, лишь немногим уступающая Crusader, в те годы стоила порядка 4,5 миллиона.
© Фото : Public domainГаубица XM2001 Crusader
Гаубица XM2001 Crusader - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : Public domain
Гаубица XM2001 Crusader

Разучились строить

Другая перспективная самоходка, XM1203 NLOS Cannon, стала частью масштабной программы Future Combat Systems по перевооружению Сухопутных войск США. Основное отличие этой САУ от M109A6 — значительно меньший вес, 18 тонн против 32, что упрощало транспортировку по воздуху. Гибридная силовая установка, облегченный ствол и затвор, более эффективный дульный тормоз, съемная керамическая броня, система активной защиты, модульные пороховые заряды и лазерная система воспламенения, автомат заряжания. Само собой, самое совершенное радиоэлектронное оборудование и высокая автоматизация: экипаж — всего два человека.
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Однако в 2009-м и эту программу закрыли — в связи с изменениями оборонной стратегии. В Пентагоне тогда не рассматривали возможность массированного применения артиллерии в длительных конфликтах высокой интенсивности. Огневую мощь решили повышать за счет дальнейшей модернизации самоходок-ветеранов M109. Как показал негативный опыт программы ERCA, этот путь тоже тупиковый.
В условиях современной войны "золотые" гаубицы за десятки миллионов долларов со стволами, ломающимися после тысячи выстрелов, — непозволительная роскошь даже для огромного американского военного бюджета. К тому же специальная военная операция России на Украине доказала: сегодня даже максимальной дальности подобных вооружений недостаточно, чтобы обезопасить установку и расчет от удара гораздо более дешевого и точного дрона-камикадзе.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДрон-камикадзе в руках разведчика Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении специальной военной операции
FPV дрон-камикадзе в руках разведчика Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Дрон-камикадзе в руках разведчика Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении специальной военной операции
 
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