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В Москве ФСБ задержала командира боевой группы ИГ* - РИА Новости, 20.03.2024
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12:40 20.03.2024 (обновлено: 12:42 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/fsb-1934440407.html
В Москве ФСБ задержала командира боевой группы ИГ*
В Москве ФСБ задержала командира боевой группы ИГ* - РИА Новости, 20.03.2024
В Москве ФСБ задержала командира боевой группы ИГ*
Силовики задержали командира боевой группы запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:40
2024-03-20T12:42
происшествия
россия
москва
московская область (подмосковье)
исламское государство*
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Силовики задержали командира боевой группы запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Москве и области. &quot;УФСБ России по городу Москве и Московской области задержан находящийся в международном розыске гражданин РФ, 22.11.1993 года рождения, причастный к деятельности международной террористической организации ИГИЛ*&quot;, - говорится в сообщении.Являясь сторонником идеологии радикального ислама, он в 2014 году выехал из России в Сирию, где после подготовки стал членом одной из боевых групп, входящих в структуру ИГ*, отмечается в релизе. С 2015 по 2019 год мужчина в составе различных вооруженных формирований террористов принимал участие в боевых действиях, в 2017 году был назначен командиром (амиром) группы из 11-12 человек. По данному факту столичными следователями было возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации. В настоящее время устанавливаются иные эпизоды его преступной деятельности.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240319/deystviya-1934240991.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), исламское государство*
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Исламское государство*
В Москве ФСБ задержала командира боевой группы ИГ*

Московская ФСБ сообщила о задержании командира боевой группы ИГ*

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Силовики задержали командира боевой группы запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Москве и области.
«

"УФСБ России по городу Москве и Московской области задержан находящийся в международном розыске гражданин РФ, 22.11.1993 года рождения, причастный к деятельности международной террористической организации ИГИЛ*", - говорится в сообщении.

Являясь сторонником идеологии радикального ислама, он в 2014 году выехал из России в Сирию, где после подготовки стал членом одной из боевых групп, входящих в структуру ИГ*, отмечается в релизе. С 2015 по 2019 год мужчина в составе различных вооруженных формирований террористов принимал участие в боевых действиях, в 2017 году был назначен командиром (амиром) группы из 11-12 человек. По данному факту столичными следователями было возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.
В настоящее время устанавливаются иные эпизоды его преступной деятельности.
* Террористическая организация, запрещена в России
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ПроисшествияРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Исламское государство*
 
 
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