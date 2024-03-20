https://ria.ru/20240320/fsb-1934440407.html

В Москве ФСБ задержала командира боевой группы ИГ*

В Москве ФСБ задержала командира боевой группы ИГ* - РИА Новости, 20.03.2024

В Москве ФСБ задержала командира боевой группы ИГ*

Силовики задержали командира боевой группы запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:40

2024-03-20T12:40

2024-03-20T12:42

происшествия

россия

москва

московская область (подмосковье)

исламское государство*

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Силовики задержали командира боевой группы запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Москве и области. "УФСБ России по городу Москве и Московской области задержан находящийся в международном розыске гражданин РФ, 22.11.1993 года рождения, причастный к деятельности международной террористической организации ИГИЛ*", - говорится в сообщении.Являясь сторонником идеологии радикального ислама, он в 2014 году выехал из России в Сирию, где после подготовки стал членом одной из боевых групп, входящих в структуру ИГ*, отмечается в релизе. С 2015 по 2019 год мужчина в составе различных вооруженных формирований террористов принимал участие в боевых действиях, в 2017 году был назначен командиром (амиром) группы из 11-12 человек. По данному факту столичными следователями было возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации. В настоящее время устанавливаются иные эпизоды его преступной деятельности.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240319/deystviya-1934240991.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), исламское государство*