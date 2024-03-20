https://ria.ru/20240320/frantsiya-1934428702.html

Эксперт рассказала, что готовит судьба "французскому легиону" на Украине

Эксперт рассказала, что готовит судьба "французскому легиону" на Украине - РИА Новости, 20.03.2024

Эксперт рассказала, что готовит судьба "французскому легиону" на Украине

Президент Франции Макрон не соизмеряет политические риски, готовя к отправке на Украину военный контингент, участь этого "французского легиона" будет печальной, РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:08

2024-03-20T12:08

2024-03-20T12:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Президент Франции Макрон не соизмеряет политические риски, готовя к отправке на Украину военный контингент, участь этого "французского легиона" будет печальной, заявила РИА Новости политолог, кандидат исторических наук Эльвина Сеитова. Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тысяч военных. При этом, по его словам, в Елисейском дворце говорят, что число погибших на Украине французов "уже превысило психологически значимый порог", а обнародование таких данных способно спровоцировать граждан на протесты. "Макрон готов на эскалацию. Несмотря на то, что его инициатива была встречена резко против в странах НАТО, он все-таки готов пожертвовать французами ради еще одной мнимой возможности "победить Россию на поле боя". Там, где не справилось французское оружие, должны, видимо, справиться наследники Наполнена. В своей оголтелой ненависти к нашей стране Макрон потерял ощущение действительности и не соразмеряет политические риски. Совершенно понятно, что судьба уготовит печальную участь "французскому легиону", - сказала Сеитова. Макрону и другим европолитикам следует прежде ответить для себя на вопросы - как объяснить эти жертвы своему народу и ради чего пролилась кровь жителей "райского сада Борреля". По мнению политолога, это "очень плохая история для них всех". Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, франция, нато, эммануэль макрон, в мире