Рейтинг@Mail.ru
Байден согласился запретить ЛГБТ*-флаги в посольствах США, пишут СМИ - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:16 20.03.2024 (обновлено: 23:55 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/flag-1934580300.html
Байден согласился запретить ЛГБТ*-флаги в посольствах США, пишут СМИ
Байден согласился запретить ЛГБТ*-флаги в посольствах США, пишут СМИ - РИА Новости, 20.03.2024
Байден согласился запретить ЛГБТ*-флаги в посольствах США, пишут СМИ
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в ходе дискуссий по финансированию части федеральных ведомств договорился с Белым домом о запрете на ЛГБТ*-флаги... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T23:16
2024-03-20T23:55
в мире
сша
россия
майк джонсон
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927412654_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_0747640b86955dc625e80aeed3991266.jpg
ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в ходе дискуссий по финансированию части федеральных ведомств договорился с Белым домом о запрете на ЛГБТ*-флаги над американскими посольствами, сообщает Bloomberg. В рамках сделки Джонсон договорился о "запрете на вывешивание ЛГБТК*-флага над посольствами США", пишет агентство со ссылкой на информированный источник. Кроме того, знамя Конфедерации и флаг сторонников Дональда Трампа "Снова сделаем Америку великой" тоже попадут под запрет. Знакомый с соответствующим предложением представитель демпартии сообщил агентству, что запрет на личное использование сотрудниками посольств радужных флагов не предусмотрен.* Запрещенное в России экстремистское движение
https://ria.ru/20240118/vengriya-1922218582.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927412654_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a3ef5b05fbf46414596dd02ec45a6c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, майк джонсон, дональд трамп
В мире, США, Россия, Майк Джонсон, Дональд Трамп
Байден согласился запретить ЛГБТ*-флаги в посольствах США, пишут СМИ

Bloomberg: Байден согласился запретить ЛГБТ-флаги в посольствах США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в ходе дискуссий по финансированию части федеральных ведомств договорился с Белым домом о запрете на ЛГБТ*-флаги над американскими посольствами, сообщает Bloomberg.
В рамках сделки Джонсон договорился о "запрете на вывешивание ЛГБТК*-флага над посольствами США", пишет агентство со ссылкой на информированный источник. Кроме того, знамя Конфедерации и флаг сторонников Дональда Трампа "Снова сделаем Америку великой" тоже попадут под запрет.
Знакомый с соответствующим предложением представитель демпартии сообщил агентству, что запрет на личное использование сотрудниками посольств радужных флагов не предусмотрен.
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Будапешт выступил против политики Брюсселя в области ЛГБТ*-пропаганды
18 января, 21:22
* Запрещенное в России экстремистское движение
 
В миреСШАРоссияМайк ДжонсонДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала