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Байден согласился запретить ЛГБТ*-флаги в посольствах США, пишут СМИ
Байден согласился запретить ЛГБТ*-флаги в посольствах США, пишут СМИ - РИА Новости, 20.03.2024
Байден согласился запретить ЛГБТ*-флаги в посольствах США, пишут СМИ
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в ходе дискуссий по финансированию части федеральных ведомств договорился с Белым домом о запрете на ЛГБТ*-флаги... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T23:16
2024-03-20T23:16
2024-03-20T23:55
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ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в ходе дискуссий по финансированию части федеральных ведомств договорился с Белым домом о запрете на ЛГБТ*-флаги над американскими посольствами, сообщает Bloomberg. В рамках сделки Джонсон договорился о "запрете на вывешивание ЛГБТК*-флага над посольствами США", пишет агентство со ссылкой на информированный источник. Кроме того, знамя Конфедерации и флаг сторонников Дональда Трампа "Снова сделаем Америку великой" тоже попадут под запрет. Знакомый с соответствующим предложением представитель демпартии сообщил агентству, что запрет на личное использование сотрудниками посольств радужных флагов не предусмотрен.* Запрещенное в России экстремистское движение
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в мире, сша, россия, майк джонсон, дональд трамп
В мире, США, Россия, Майк Джонсон, Дональд Трамп
Байден согласился запретить ЛГБТ*-флаги в посольствах США, пишут СМИ
Bloomberg: Байден согласился запретить ЛГБТ-флаги в посольствах США