Рейтинг@Mail.ru
К SputnikPro присоединились студенты из Филиппин - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:00 20.03.2024 (обновлено: 10:42 21.03.2024)
https://ria.ru/20240320/filippiny-1934628955.html
К SputnikPro присоединились студенты из Филиппин
К SputnikPro присоединились студенты из Филиппин - РИА Новости, 21.03.2024
К SputnikPro присоединились студенты из Филиппин
Международное новостное агентство и радио Sputnik провело онлайн мастер-класс для филиппинского Университета Новой Эры. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-20T22:00
2024-03-21T10:42
миа "россия сегодня"
sputnik
филиппины
россия
медиа
новости агентства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934627177_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b9c73ec5601f26cc30adbff7c30dbd81.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik провело онлайн мастер-класс для филиппинского Университета Новой Эры.Глава Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков рассказал студентам Колледжа коммуникаций о работе современного мультимедийного новостного агентства и ответил на вопросы слушателей о роли профессиональной журналистики в современной медиаиндустрии. Мероприятие состоялось в рамках подписанного ранее меморандума о сотрудничестве между Университетом Новой Эры и Sputnik. В дальнейшем планируются серия профильных мастер-классов для студентов, посвященных различным аспектам журналистской профессии."Это мероприятие - хорошая возможность для развития наших организаций. Оно подчеркивает видение нашего университета как учреждения мирового класса, и поскольку этот онлайн-семинар - только начало, я надеюсь, что наше партнерство с агентством Sputnik будет продуктивным и долгосрочным", - отметил профессор Колледжа коммуникаций Лео Пауло Магкалас.Университет Новой Эры – частное некоммерческое учебное заведение, действующее под эгидой Церкви Христа (Iglesia Ni Cristo) и расположенное в городе Кесон-Сити (Филиппины). Университет предлагает обучение по широкому кругу образовательных программ, в том числе, и для зарубежных студентов. С 2021 года при университете функционирует Центр изучения России, целью которого является развитие партнерских связей с российскими учебными заведениями и предприятиями.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 10 000 слушателей из 80+ государств.
https://ria.ru/20240117/sputnik-1921914565.html
филиппины
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934627177_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ed561c79e2bb25f768c87ff95b64d7a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
миа "россия сегодня", sputnik, филиппины, россия, медиа, новости агентства
МИА "Россия сегодня", Sputnik, Филиппины, Россия, Медиа, Новости агентства

К SputnikPro присоединились студенты из Филиппин

© Фото : Университет Новой ЭрыК SputnikPro присоединились студенты из Филиппин
К SputnikPro присоединились студенты из Филиппин - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : Университет Новой Эры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik провело онлайн мастер-класс для филиппинского Университета Новой Эры.
Глава Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков рассказал студентам Колледжа коммуникаций о работе современного мультимедийного новостного агентства и ответил на вопросы слушателей о роли профессиональной журналистики в современной медиаиндустрии. Мероприятие состоялось в рамках подписанного ранее меморандума о сотрудничестве между Университетом Новой Эры и Sputnik. В дальнейшем планируются серия профильных мастер-классов для студентов, посвященных различным аспектам журналистской профессии.
"Это мероприятие - хорошая возможность для развития наших организаций. Оно подчеркивает видение нашего университета как учреждения мирового класса, и поскольку этот онлайн-семинар - только начало, я надеюсь, что наше партнерство с агентством Sputnik будет продуктивным и долгосрочным", - отметил профессор Колледжа коммуникаций Лео Пауло Магкалас.
Мастер-класс для Союза вещателей Организации сотрудничества стран Исламского мира - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Эксперт Sputnik рассказал о работе СМИ в Telegram
17 января, 17:47
Университет Новой Эры – частное некоммерческое учебное заведение, действующее под эгидой Церкви Христа (Iglesia Ni Cristo) и расположенное в городе Кесон-Сити (Филиппины). Университет предлагает обучение по широкому кругу образовательных программ, в том числе, и для зарубежных студентов. С 2021 года при университете функционирует Центр изучения России, целью которого является развитие партнерских связей с российскими учебными заведениями и предприятиями.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 10 000 слушателей из 80+ государств.
 
МИА "Россия сегодня"SputnikФилиппиныРоссияМедиаНовости агентства
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала