https://ria.ru/20240320/filippiny-1934628955.html
К SputnikPro присоединились студенты из Филиппин
К SputnikPro присоединились студенты из Филиппин - РИА Новости, 21.03.2024
К SputnikPro присоединились студенты из Филиппин
Международное новостное агентство и радио Sputnik провело онлайн мастер-класс для филиппинского Университета Новой Эры. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-20T22:00
2024-03-20T22:00
2024-03-21T10:42
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik провело онлайн мастер-класс для филиппинского Университета Новой Эры.Глава Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков рассказал студентам Колледжа коммуникаций о работе современного мультимедийного новостного агентства и ответил на вопросы слушателей о роли профессиональной журналистики в современной медиаиндустрии. Мероприятие состоялось в рамках подписанного ранее меморандума о сотрудничестве между Университетом Новой Эры и Sputnik. В дальнейшем планируются серия профильных мастер-классов для студентов, посвященных различным аспектам журналистской профессии."Это мероприятие - хорошая возможность для развития наших организаций. Оно подчеркивает видение нашего университета как учреждения мирового класса, и поскольку этот онлайн-семинар - только начало, я надеюсь, что наше партнерство с агентством Sputnik будет продуктивным и долгосрочным", - отметил профессор Колледжа коммуникаций Лео Пауло Магкалас.Университет Новой Эры – частное некоммерческое учебное заведение, действующее под эгидой Церкви Христа (Iglesia Ni Cristo) и расположенное в городе Кесон-Сити (Филиппины). Университет предлагает обучение по широкому кругу образовательных программ, в том числе, и для зарубежных студентов. С 2021 года при университете функционирует Центр изучения России, целью которого является развитие партнерских связей с российскими учебными заведениями и предприятиями.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 10 000 слушателей из 80+ государств.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
миа "россия сегодня", sputnik, филиппины, россия, медиа, новости агентства
МИА "Россия сегодня", Sputnik, Филиппины, Россия, Медиа, Новости агентства
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik провело онлайн мастер-класс для филиппинского Университета Новой Эры.
Глава Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков рассказал студентам Колледжа коммуникаций о работе современного мультимедийного новостного агентства и ответил на вопросы слушателей о роли профессиональной журналистики в современной медиаиндустрии. Мероприятие состоялось в рамках подписанного ранее меморандума о сотрудничестве между Университетом Новой Эры и Sputnik. В дальнейшем планируются серия профильных мастер-классов для студентов, посвященных различным аспектам журналистской профессии.
"Это мероприятие - хорошая возможность для развития наших организаций. Оно подчеркивает видение нашего университета как учреждения мирового класса, и поскольку этот онлайн-семинар - только начало, я надеюсь, что наше партнерство с агентством Sputnik будет продуктивным и долгосрочным", - отметил профессор Колледжа коммуникаций Лео Пауло Магкалас.
Эксперт Sputnik рассказал о работе СМИ в Telegram Университет Новой Эры
– частное некоммерческое учебное заведение, действующее под эгидой Церкви Христа (Iglesia Ni Cristo) и расположенное в городе Кесон-Сити (Филиппины). Университет предлагает обучение по широкому кругу образовательных программ, в том числе, и для зарубежных студентов. С 2021 года при университете функционирует Центр изучения России
, целью которого является развитие партнерских связей с российскими учебными заведениями и предприятиями.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 10 000 слушателей из 80+ государств.