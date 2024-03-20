https://ria.ru/20240320/filippiny-1934628955.html

К SputnikPro присоединились студенты из Филиппин

К SputnikPro присоединились студенты из Филиппин - РИА Новости, 21.03.2024

К SputnikPro присоединились студенты из Филиппин

Международное новостное агентство и радио Sputnik провело онлайн мастер-класс для филиппинского Университета Новой Эры. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-20T22:00

2024-03-20T22:00

2024-03-21T10:42

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik провело онлайн мастер-класс для филиппинского Университета Новой Эры.Глава Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков рассказал студентам Колледжа коммуникаций о работе современного мультимедийного новостного агентства и ответил на вопросы слушателей о роли профессиональной журналистики в современной медиаиндустрии. Мероприятие состоялось в рамках подписанного ранее меморандума о сотрудничестве между Университетом Новой Эры и Sputnik. В дальнейшем планируются серия профильных мастер-классов для студентов, посвященных различным аспектам журналистской профессии."Это мероприятие - хорошая возможность для развития наших организаций. Оно подчеркивает видение нашего университета как учреждения мирового класса, и поскольку этот онлайн-семинар - только начало, я надеюсь, что наше партнерство с агентством Sputnik будет продуктивным и долгосрочным", - отметил профессор Колледжа коммуникаций Лео Пауло Магкалас.Университет Новой Эры – частное некоммерческое учебное заведение, действующее под эгидой Церкви Христа (Iglesia Ni Cristo) и расположенное в городе Кесон-Сити (Филиппины). Университет предлагает обучение по широкому кругу образовательных программ, в том числе, и для зарубежных студентов. С 2021 года при университете функционирует Центр изучения России, целью которого является развитие партнерских связей с российскими учебными заведениями и предприятиями.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 10 000 слушателей из 80+ государств.

https://ria.ru/20240117/sputnik-1921914565.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

миа "россия сегодня", sputnik, филиппины, россия, медиа, новости агентства