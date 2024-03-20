https://ria.ru/20240320/fakes-1934546153.html

США обвинили две российские фирмы в создании сети фейковых сайтов СМИ

США обвинили две российские фирмы в создании сети фейковых сайтов СМИ - РИА Новости, 20.03.2024

США обвинили две российские фирмы в создании сети фейковых сайтов СМИ

Власти США обвинили два российских юридических лица - Группу компаний "Структура" и Агентство социального проектирования - в создании сети фейковых сайтов,... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T18:40

2024-03-20T18:40

2024-03-20T18:40

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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Власти США обвинили два российских юридических лица - Группу компаний "Структура" и Агентство социального проектирования - в создании сети фейковых сайтов, которые, как утверждается, выдавали себя за интернет-страницы реальных СМИ. Обе компании вместе с их руководителями были в среду включены в санкционные списки министерства финансов США. "Структура" и АСП по поручению правительства РФ создали сеть из более чем 60 вебсайтов, которые выдавали себя за реальные новостные организации в Европе", - утверждается в пресс-релизе госдепартамента. Вместе с компаниями под санкции попали основатель АСП Илья Гамбашидзе и владелец ГК "Структура" Николай Тупикин.

https://ria.ru/20240313/katastrofa-1932588199.html

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