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США обвинили две российские фирмы в создании сети фейковых сайтов СМИ
США обвинили две российские фирмы в создании сети фейковых сайтов СМИ - РИА Новости, 20.03.2024
США обвинили две российские фирмы в создании сети фейковых сайтов СМИ
Власти США обвинили два российских юридических лица - Группу компаний "Структура" и Агентство социального проектирования - в создании сети фейковых сайтов,... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T18:40
2024-03-20T18:40
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Власти США обвинили два российских юридических лица - Группу компаний "Структура" и Агентство социального проектирования - в создании сети фейковых сайтов, которые, как утверждается, выдавали себя за интернет-страницы реальных СМИ. Обе компании вместе с их руководителями были в среду включены в санкционные списки министерства финансов США. "Структура" и АСП по поручению правительства РФ создали сеть из более чем 60 вебсайтов, которые выдавали себя за реальные новостные организации в Европе", - утверждается в пресс-релизе госдепартамента. Вместе с компаниями под санкции попали основатель АСП Илья Гамбашидзе и владелец ГК "Структура" Николай Тупикин.
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технологии, россия, в мире
Технологии, Россия, В мире
США обвинили две российские фирмы в создании сети фейковых сайтов СМИ
США обвинили российскую ГК "Структура" в создании фейковых сайтов СМИ
ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Власти США обвинили два российских юридических лица - Группу компаний "Структура" и Агентство социального проектирования - в создании сети фейковых сайтов, которые, как утверждается, выдавали себя за интернет-страницы реальных СМИ.
Обе компании вместе с их руководителями были в среду включены в санкционные списки министерства финансов США.
"Структура" и АСП по поручению правительства РФ
создали сеть из более чем 60 вебсайтов, которые выдавали себя за реальные новостные организации в Европе", - утверждается в пресс-релизе госдепартамента.
Вместе с компаниями под санкции попали основатель АСП Илья Гамбашидзе и владелец ГК "Структура" Николай Тупикин.
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