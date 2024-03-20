https://ria.ru/20240320/fake-1934521961.html

В России впервые лишили гражданства осужденного за фейки об армии

В России впервые лишили гражданства осужденного за фейки об армии - РИА Новости, 20.03.2024

В России впервые лишили гражданства осужденного за фейки об армии

Мужчину, которого прошлым летом суд в Краснодаре приговорил к сроку за фейки о российской армии, лишили приобретенного им гражданства, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T16:58

2024-03-20T16:58

2024-03-20T17:41

россия

краснодар

мариуполь

происшествия

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КРАСНОДАР, 20 мар — РИА Новости. Мужчину, которого прошлым летом суд в Краснодаре приговорил к сроку за фейки о российской армии, лишили приобретенного им гражданства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В июле 2023 года Александр Сомряков получил шесть лет колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (пункт "д" части второй статьи 207.3 Уголовного кодекса). По данным объединенной пресс-службы судов Кубани, в основу уголовного дела легли его посты в соцсети о якобы имевших место преступлениях российской армии в Мариуполе и Буче.В судебном заседании в июле прошлого года Сомряков вину признал частично, заявив, что понимал, что опубликованная им информация — ложная. При этом он хотел "выставить это на всеобщий суд", желая получить больше подписчиков, лайков и комментариев.До этого о случаях лишения гражданства из-за приговора по статье 207.3 Уголовного кодекса известно не было.

https://ria.ru/20240118/zemlyachestva-1921984688.html

https://ria.ru/20240105/pasport-1919752352.html

россия

краснодар

мариуполь

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россия, краснодар, мариуполь, происшествия