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В России впервые лишили гражданства осужденного за фейки об армии - РИА Новости, 20.03.2024
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16:58 20.03.2024 (обновлено: 17:41 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/fake-1934521961.html
В России впервые лишили гражданства осужденного за фейки об армии
В России впервые лишили гражданства осужденного за фейки об армии - РИА Новости, 20.03.2024
В России впервые лишили гражданства осужденного за фейки об армии
Мужчину, которого прошлым летом суд в Краснодаре приговорил к сроку за фейки о российской армии, лишили приобретенного им гражданства, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:58
2024-03-20T17:41
россия
краснодар
мариуполь
происшествия
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КРАСНОДАР, 20 мар — РИА Новости. Мужчину, которого прошлым летом суд в Краснодаре приговорил к сроку за фейки о российской армии, лишили приобретенного им гражданства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В июле 2023 года Александр Сомряков получил шесть лет колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (пункт "д" части второй статьи 207.3 Уголовного кодекса). По данным объединенной пресс-службы судов Кубани, в основу уголовного дела легли его посты в соцсети о якобы имевших место преступлениях российской армии в Мариуполе и Буче.В судебном заседании в июле прошлого года Сомряков вину признал частично, заявив, что понимал, что опубликованная им информация — ложная. При этом он хотел "выставить это на всеобщий суд", желая получить больше подписчиков, лайков и комментариев.До этого о случаях лишения гражданства из-за приговора по статье 207.3 Уголовного кодекса известно не было.
https://ria.ru/20240118/zemlyachestva-1921984688.html
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россия, краснодар, мариуполь, происшествия
Россия, Краснодар, Мариуполь, Происшествия
В России впервые лишили гражданства осужденного за фейки об армии

В России впервые лишили приобретенного гражданства осужденного за фейки об армии

© РИА Новости / Сергей Тарасов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина России
Паспорт гражданина России - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Сергей Тарасов
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Паспорт гражданина России. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 мар — РИА Новости. Мужчину, которого прошлым летом суд в Краснодаре приговорил к сроку за фейки о российской армии, лишили приобретенного им гражданства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В июле 2023 года Александр Сомряков получил шесть лет колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (пункт "д" части второй статьи 207.3 Уголовного кодекса). По данным объединенной пресс-службы судов Кубани, в основу уголовного дела легли его посты в соцсети о якобы имевших место преступлениях российской армии в Мариуполе и Буче.
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В судебном заседании в июле прошлого года Сомряков вину признал частично, заявив, что понимал, что опубликованная им информация — ложная. При этом он хотел "выставить это на всеобщий суд", желая получить больше подписчиков, лайков и комментариев.
До этого о случаях лишения гражданства из-за приговора по статье 207.3 Уголовного кодекса известно не было.

В октябре 2023 года вступил в силу Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" № 138-ФЗ от 28.04.2023, который ввел институт прекращения гражданства. Одним из оснований служит совершение преступлений, посягающих на общественную и личную безопасность, при этом решение о лишении гражданства выносят независимо от времени совершения преступления, дат приговора и принятия в гражданство.

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