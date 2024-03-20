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Эксперты оценили перспективы кандидатов на вступление в ЕС - РИА Новости, 20.03.2024
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04:26 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/es-1934369406.html
Эксперты оценили перспективы кандидатов на вступление в ЕС
Эксперты оценили перспективы кандидатов на вступление в ЕС - РИА Новости, 20.03.2024
Эксперты оценили перспективы кандидатов на вступление в ЕС
Еврокомиссия на прошлой неделе рекомендовала начать переговоры о членстве в ЕС с Боснией и Герцеговиной - однако эта страна, ровно как и восемь остальных... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T04:26
2024-03-20T04:26
максим осадчий
турция
босния и герцеговина
сербия
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
еврокомиссия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Еврокомиссия на прошлой неделе рекомендовала начать переговоры о членстве в ЕС с Боснией и Герцеговиной - однако эта страна, ровно как и восемь остальных кандидатов на вступление, на сегодняшний день пока полностью не отвечает требованиям союза, считают опрошенные РИА Новости эксперты. На сегодня кандидатов на вступление в союз девять. Это Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. По мнению отдельных собеседников агентства, наиболее оптимистично выглядят перспективы Черногории, а меньше всего шансов на евроинтеграцию - у Турции. Согласно директивам Еврокомиссии, дальнейшее расширение союза открыто для любой европейской демократической страны. Но основное требование - функционирующая рыночная экономика и способность справляться с конкуренцией в ЕС. При этом проведение оценки "рыночности" и "нерыночности" редко проходит по единым и установленным критериям. Экономика решает При оценке соответствия кандидатов требованиям ЕС необходимо разделять "степень рыночности" экономики страны и то, насколько отдельные отрасли являются конкурентоспособными и сильными, рассуждает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Юлия Белоус. По ее мнению, по первому критерию формально не проходят Турция, Молдавия и Украина, но ему могут соответствовать Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина, Грузия. "При этом данные страны экономически не являются сильными, а их отрасли - менее конкурентоспособны. Они не смогут сосуществовать наравне с членами ЕС в рамках внутреннего рынка. Дополнительным и неформальным признаком "рыночности" является членство в ВТО. В данном случае, например, Сербия и Босния и Герцеговина не являются членами ВТО, что косвенно также является подтверждением их несоответствия экономическим критериям ЕС", - отмечает эксперт. Для ряда стран препятствием для вступления в ЕС может стать высокий уровень коррупции, добавляет начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. В индексе восприятия коррупции за 2023 год, который составляет международная неправительственная организация Transparency International, Турция занимает 115-е место из 180, Босния и Герцеговина – 108-е, Украина и Сербия – 104-е, Албания - 98-е. Еще одной преградой может стать слабый уровень экономического развития, подчеркивает эксперт. Самый низкий среди кандидатов номинальный ВВП на душу в 2023 году, по оценке МВФ, – у Украины (5,2 тысячи долларов), далее следуют Молдавия (6,4 тысячи долларов), Северная Македония (7,7 тысячи долларов), Босния и Герцеговина (7,8 тысячи долларов), Албания (8,1 тысячи долларов), Грузия (8,2 тысячи долларов), Сербия (11,3 тысячи долларов), Черногория (11,3 тысячи долларов) и Турция (13,4 тысячи долларов). Тогда как в ЕС этот показатель составляет 41,1 тысячи долларов. Политический фактор Кроме экономики нельзя упускать из внимания и геополитическую подоплеку, которая окружает некоторых потенциальных участников союза. Так, до завершения российско-украинского конфликта вступление Украины в ЕС маловероятно, считает Осадчий. Сербии стать членом союза мешает ситуация в Косово, а Молдавии - в Приднестровье. А политический вопрос Северного Кипра придется принять во внимание в случае Турции, напоминает специалист Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" на базе МГУ Тимофей Воронин. "Вступление в ЕС Турции наименее вероятно, во всяком случае, пока президентом является Эрдоган. У ЕС претензии к Турции по поводу уважения демократических ценностей, верховенства права, прав человека и соблюдения норм, законов, принципов и обязательств, существующих в Евросоюзе. Также вызывает опасения дестабилизация турецкой экономики (в феврале инфляция в Турции достигла 67,1%)", - комментирует Осадчий. По мнению Воронина, больше всего шансов на вступление в Евросоюз имеет Черногория. Во-первых, она уже член НАТО, что подтверждает развитие ее диалога с странами-членами альянса и ЕС в сфере интеграции. Во-вторых, Черногория присоединилась к Шенгенскому договору, что также упрощает процесс вступления в ЕС и соответствия критериям.
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максим осадчий, турция, босния и герцеговина, сербия, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), еврокомиссия
Максим Осадчий, Турция, Босния и Герцеговина, Сербия, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Еврокомиссия
Эксперты оценили перспективы кандидатов на вступление в ЕС

Эксперты: требованиям ЕС не соответствует ни один из кандидатов на вступление

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Еврокомиссия на прошлой неделе рекомендовала начать переговоры о членстве в ЕС с Боснией и Герцеговиной - однако эта страна, ровно как и восемь остальных кандидатов на вступление, на сегодняшний день пока полностью не отвечает требованиям союза, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
На сегодня кандидатов на вступление в союз девять. Это Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. По мнению отдельных собеседников агентства, наиболее оптимистично выглядят перспективы Черногории, а меньше всего шансов на евроинтеграцию - у Турции.
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Согласно директивам Еврокомиссии, дальнейшее расширение союза открыто для любой европейской демократической страны. Но основное требование - функционирующая рыночная экономика и способность справляться с конкуренцией в ЕС. При этом проведение оценки "рыночности" и "нерыночности" редко проходит по единым и установленным критериям.

Экономика решает

При оценке соответствия кандидатов требованиям ЕС необходимо разделять "степень рыночности" экономики страны и то, насколько отдельные отрасли являются конкурентоспособными и сильными, рассуждает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Юлия Белоус. По ее мнению, по первому критерию формально не проходят Турция, Молдавия и Украина, но ему могут соответствовать Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина, Грузия.
«
"При этом данные страны экономически не являются сильными, а их отрасли - менее конкурентоспособны. Они не смогут сосуществовать наравне с членами ЕС в рамках внутреннего рынка. Дополнительным и неформальным признаком "рыночности" является членство в ВТО. В данном случае, например, Сербия и Босния и Герцеговина не являются членами ВТО, что косвенно также является подтверждением их несоответствия экономическим критериям ЕС", - отмечает эксперт.
Для ряда стран препятствием для вступления в ЕС может стать высокий уровень коррупции, добавляет начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. В индексе восприятия коррупции за 2023 год, который составляет международная неправительственная организация Transparency International, Турция занимает 115-е место из 180, Босния и Герцеговина – 108-е, Украина и Сербия – 104-е, Албания - 98-е.
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Еще одной преградой может стать слабый уровень экономического развития, подчеркивает эксперт. Самый низкий среди кандидатов номинальный ВВП на душу в 2023 году, по оценке МВФ, – у Украины (5,2 тысячи долларов), далее следуют Молдавия (6,4 тысячи долларов), Северная Македония (7,7 тысячи долларов), Босния и Герцеговина (7,8 тысячи долларов), Албания (8,1 тысячи долларов), Грузия (8,2 тысячи долларов), Сербия (11,3 тысячи долларов), Черногория (11,3 тысячи долларов) и Турция (13,4 тысячи долларов). Тогда как в ЕС этот показатель составляет 41,1 тысячи долларов.

Политический фактор

Кроме экономики нельзя упускать из внимания и геополитическую подоплеку, которая окружает некоторых потенциальных участников союза. Так, до завершения российско-украинского конфликта вступление Украины в ЕС маловероятно, считает Осадчий. Сербии стать членом союза мешает ситуация в Косово, а Молдавии - в Приднестровье. А политический вопрос Северного Кипра придется принять во внимание в случае Турции, напоминает специалист Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" на базе МГУ Тимофей Воронин.
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По мнению Воронина, больше всего шансов на вступление в Евросоюз имеет Черногория. Во-первых, она уже член НАТО, что подтверждает развитие ее диалога с странами-членами альянса и ЕС в сфере интеграции. Во-вторых, Черногория присоединилась к Шенгенскому договору, что также упрощает процесс вступления в ЕС и соответствия критериям.
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