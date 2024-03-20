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В Нижнем Новгороде маршрутка врезалась в столб - РИА Новости, 20.03.2024
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10:29 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/dtp-1934397193.html
В Нижнем Новгороде маршрутка врезалась в столб
В Нижнем Новгороде маршрутка врезалась в столб - РИА Новости, 20.03.2024
В Нижнем Новгороде маршрутка врезалась в столб
Водитель и трое пассажиров пострадали при столкновении маршрутки со столбом в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T10:29
2024-03-20T10:29
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Водитель и трое пассажиров пострадали при столкновении маршрутки со столбом в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МВД. Инцидент произошел около 7.10 в среду возле дома 141 на улице Ванеева. "Водитель, управляя автобусом ПАЗ, не справился с управлением и осуществил наезд на препятствие – бетонный столб. В результате ДТП водитель автобуса и трое пассажиров доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств ДТП. "Прокуратурой будет дана, в том числе, оценка исполнению законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240319/dtp-1934256435.html
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область
В Нижнем Новгороде маршрутка врезалась в столб

В Нижнем Новгороде маршрутка врезалась в столб, четыре человека пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Водитель и трое пассажиров пострадали при столкновении маршрутки со столбом в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МВД.
Инцидент произошел около 7.10 в среду возле дома 141 на улице Ванеева.
«
"Водитель, управляя автобусом ПАЗ, не справился с управлением и осуществил наезд на препятствие – бетонный столб. В результате ДТП водитель автобуса и трое пассажиров доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.
"Прокуратурой будет дана, в том числе, оценка исполнению законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении ведомства.
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