https://ria.ru/20240320/draka-1934518065.html

В Подмосковье школьник ранил другого ножом, завели уголовное дело

В Подмосковье школьник ранил другого ножом, завели уголовное дело - РИА Новости, 20.03.2024

В Подмосковье школьник ранил другого ножом, завели уголовное дело

Уголовное дело завели после конфликта между школьниками в Подмосковье, в результате которого один ранил другого ножом, сообщает пресс-служба подмосковного... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T16:47

2024-03-20T16:47

2024-03-20T17:00

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Уголовное дело завели после конфликта между школьниками в Подмосковье, в результате которого один ранил другого ножом, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК России."Следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего подростка. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своему сверстнику (пункт "з" части 2 статьи 111 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 19 марта между школьниками произошел конфликт, в ходе которого один нанес другому ножевое ранение в брюшную полость. Подчеркивается, что ребенку незамедлительно была оказана помощь, сейчас он находится в стационаре, его жизни ничего не угрожает.Как уточняется в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, инцидент произошел возле здания школы, 14-летний подросток нанес однокласснику складным ножом один удар в правый бок."Раменская городская прокуратура в ходе проверки даст всестороннюю оценку деятельности органов системы профилактики, соблюдению родителями подростков своих обязанностей и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.Как рассказал источник РИА Новости, нападавший происходит из благополучной семьи.

https://ria.ru/20240302/uchenitsa-1930697564.html

https://ria.ru/20240129/shkolnik-1924179197.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)