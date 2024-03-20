https://ria.ru/20240320/draka-1934518065.html
В Подмосковье школьник ранил другого ножом, завели уголовное дело
В Подмосковье школьник ранил другого ножом, завели уголовное дело - РИА Новости, 20.03.2024
В Подмосковье школьник ранил другого ножом, завели уголовное дело
Уголовное дело завели после конфликта между школьниками в Подмосковье, в результате которого один ранил другого ножом, сообщает пресс-служба подмосковного... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:47
2024-03-20T16:47
2024-03-20T17:00
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Уголовное дело завели после конфликта между школьниками в Подмосковье, в результате которого один ранил другого ножом, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК России."Следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего подростка. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своему сверстнику (пункт "з" части 2 статьи 111 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 19 марта между школьниками произошел конфликт, в ходе которого один нанес другому ножевое ранение в брюшную полость. Подчеркивается, что ребенку незамедлительно была оказана помощь, сейчас он находится в стационаре, его жизни ничего не угрожает.Как уточняется в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, инцидент произошел возле здания школы, 14-летний подросток нанес однокласснику складным ножом один удар в правый бок."Раменская городская прокуратура в ходе проверки даст всестороннюю оценку деятельности органов системы профилактики, соблюдению родителями подростков своих обязанностей и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.Как рассказал источник РИА Новости, нападавший происходит из благополучной семьи.
https://ria.ru/20240302/uchenitsa-1930697564.html
https://ria.ru/20240129/shkolnik-1924179197.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье школьник ранил другого ножом, завели уголовное дело
СК: в Подмосковье завели уголовное дело после поножовщины между школьниками
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
Уголовное дело завели после конфликта между школьниками в Подмосковье, в результате которого один ранил другого ножом, сообщает пресс-служба
подмосковного главка СК России.
"Следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего подростка. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своему сверстнику (пункт "з" части 2 статьи 111 УК РФ)", - говорится в сообщении.
В Краснодаре проверяют информацию об ученице, размахивающей ножом в школе
По данным следствия, 19 марта между школьниками произошел конфликт, в ходе которого один нанес другому ножевое ранение в брюшную полость. Подчеркивается, что ребенку незамедлительно была оказана помощь, сейчас он находится в стационаре, его жизни ничего не угрожает.
Как уточняется в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, инцидент произошел возле здания школы, 14-летний подросток нанес однокласснику складным ножом один удар в правый бок.
"Раменская городская прокуратура в ходе проверки даст всестороннюю оценку деятельности органов системы профилактики, соблюдению родителями подростков своих обязанностей и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Как рассказал источник РИА Новости, нападавший происходит из благополучной семьи.
Пермский школьник, ударивший ножом сверстника, хотел лишь припугнуть его