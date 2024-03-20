https://ria.ru/20240320/draka-1934424981.html

В Ульяновске задержали пятого участника массовой драки у бара

В Ульяновске задержали пятого участника массовой драки у бара - РИА Новости, 20.03.2024

В Ульяновске задержали пятого участника массовой драки у бара

Следователи вместе с полицейскими задержали пятого участника массовой драки у бара на Московском шоссе в Ульяновске, сообщило СУСК России по Ульяновской области РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:02

2024-03-20T12:02

2024-03-20T12:03

происшествия

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ульяновская область

ульяновск

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 20 мар - РИА Новости. Следователи вместе с полицейскими задержали пятого участника массовой драки у бара на Московском шоссе в Ульяновске, сообщило СУСК России по Ульяновской области в своем Telegram-канале. По предварительным данным СК, 28 января около бара на Московском шоссе произошел конфликт между молодыми людьми. В результате пострадали несколько подростков, они получили телесные повреждения. В соцсетях распространились видеоролики, на которых видно, что участниками драки стали несколько десятков человек. "По результатам проведенных региональными управлениями СК и УМВД России совместных мероприятий... задержан находившийся в розыске 22-летний местный житель. Следователь ульяновского управления Следственного комитета будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. До этого были задержаны и заключены под стражу организатор и три активных участника конфликта. Следователи продолжают расследование уголовного дела по факту хулиганства группы молодых людей (часть 2 статьи 213 УК РФ). Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и роли каждого участника конфликта.

https://ria.ru/20240305/delo-1931208893.html

https://ria.ru/20240306/draka-1931518643.html

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происшествия, россия, ульяновская область, ульяновск, следственный комитет россии (ск рф)