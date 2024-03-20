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В Ульяновске задержали пятого участника массовой драки у бара - РИА Новости, 20.03.2024
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12:02 20.03.2024 (обновлено: 12:03 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/draka-1934424981.html
В Ульяновске задержали пятого участника массовой драки у бара
В Ульяновске задержали пятого участника массовой драки у бара - РИА Новости, 20.03.2024
В Ульяновске задержали пятого участника массовой драки у бара
Следователи вместе с полицейскими задержали пятого участника массовой драки у бара на Московском шоссе в Ульяновске, сообщило СУСК России по Ульяновской области РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:02
2024-03-20T12:03
происшествия
россия
ульяновская область
ульяновск
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 20 мар - РИА Новости. Следователи вместе с полицейскими задержали пятого участника массовой драки у бара на Московском шоссе в Ульяновске, сообщило СУСК России по Ульяновской области в своем Telegram-канале. По предварительным данным СК, 28 января около бара на Московском шоссе произошел конфликт между молодыми людьми. В результате пострадали несколько подростков, они получили телесные повреждения. В соцсетях распространились видеоролики, на которых видно, что участниками драки стали несколько десятков человек. "По результатам проведенных региональными управлениями СК и УМВД России совместных мероприятий... задержан находившийся в розыске 22-летний местный житель. Следователь ульяновского управления Следственного комитета будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. До этого были задержаны и заключены под стражу организатор и три активных участника конфликта. Следователи продолжают расследование уголовного дела по факту хулиганства группы молодых людей (часть 2 статьи 213 УК РФ). Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и роли каждого участника конфликта.
https://ria.ru/20240305/delo-1931208893.html
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россия
ульяновская область
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происшествия, россия, ульяновская область, ульяновск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ульяновская область, Ульяновск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ульяновске задержали пятого участника массовой драки у бара

Следователи задержали пятого участника массовой драки у бара в Ульяновске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САМАРА, 20 мар - РИА Новости. Следователи вместе с полицейскими задержали пятого участника массовой драки у бара на Московском шоссе в Ульяновске, сообщило СУСК России по Ульяновской области в своем Telegram-канале.
По предварительным данным СК, 28 января около бара на Московском шоссе произошел конфликт между молодыми людьми. В результате пострадали несколько подростков, они получили телесные повреждения. В соцсетях распространились видеоролики, на которых видно, что участниками драки стали несколько десятков человек.
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"По результатам проведенных региональными управлениями СК и УМВД России совместных мероприятий... задержан находившийся в розыске 22-летний местный житель. Следователь ульяновского управления Следственного комитета будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
До этого были задержаны и заключены под стражу организатор и три активных участника конфликта. Следователи продолжают расследование уголовного дела по факту хулиганства группы молодых людей (часть 2 статьи 213 УК РФ). Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и роли каждого участника конфликта.
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ПроисшествияРоссияУльяновская областьУльяновскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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