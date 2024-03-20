https://ria.ru/20240320/dostup-1934555677.html
РКН ограничил доступ к сайту Sota из-за недостоверной информации об СВО
РКН ограничил доступ к сайту Sota из-за недостоверной информации об СВО - РИА Новости, 20.03.2024
РКН ограничил доступ к сайту Sota из-за недостоверной информации об СВО
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания Sota по причине распространения недостоверной информации о ходе специальной военной операции, сообщили... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T19:41
2024-03-20T19:41
2024-03-20T19:41
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90883/50/908835073_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_9bb7ba21e13964ebfa2e1d4c730c04ef.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания Sota по причине распространения недостоверной информации о ходе специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. "Доступ к указанному ресурсу ограничен за распространение недостоверной информации о ходе специальной военной операции", - уточнили агентству в пресс-службе. Ранее в сервисе Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета появилась информация о том, что доступ к сайту интернет-издания Sota ограничен.
https://ria.ru/20240320/fake-1934521961.html
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РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
РКН ограничил доступ к сайту Sota из-за недостоверной информации об СВО
РКН ограничил доступ к сайту издания Sota из-за недостоверной информации об СВО
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания Sota по причине распространения недостоверной информации о ходе специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
"Доступ к указанному ресурсу ограничен за распространение недостоверной информации о ходе специальной военной операции", - уточнили агентству в пресс-службе.
Ранее в сервисе Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета появилась информация о том, что доступ к сайту интернет-издания Sota ограничен.
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