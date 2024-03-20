https://ria.ru/20240320/dolg-1934567208.html

"Так нечестно": Климкин возмутился из-за необходимости возвращать долг США

"Так нечестно": Климкин возмутился из-за необходимости возвращать долг США - РИА Новости, 20.03.2024

"Так нечестно": Климкин возмутился из-за необходимости возвращать долг США

Требования Вашингтона к Киеву воевать за кредитные деньги США нечестные, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала NTA. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T21:10

2024-03-20T21:10

2024-03-20T23:14

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Требования Вашингтона к Киеву воевать за кредитные деньги США нечестные, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала NTA.В понедельник американский сенатор Линдси Грэм* на встрече с Владимиром Зеленским сообщил, что наиболее вероятный вариант предоставления новой помощи от Вашингтона — это беспроцентный кредит."Я считаю, что требовать от Украины воевать за какие-то кредитные деньги — это неправильно. Нечестная история", — пожаловался Климкин.По его словам, Украина сейчас отстаивает на фронте фундаментальные американские интересы по ослаблению России. Таким образом, считает экс-министр, финансирование Киева представляет для США не только ценностный, но и стратегический вопрос."Потому эта история и для американцев имеет определенные ставки, и принуждать Украину получать всю помощь в виде какого-то кредита — я не считаю, что это правильная и честная история", — посетовал он.Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом заявляла, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года.В середине марта Белый дом сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель".* Внесен в перечень экстремистов и террористов.

https://ria.ru/20240320/ukraina-1934486392.html

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