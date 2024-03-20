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"Так нечестно": Климкин возмутился из-за необходимости возвращать долг США - РИА Новости, 20.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:10 20.03.2024 (обновлено: 23:14 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/dolg-1934567208.html
"Так нечестно": Климкин возмутился из-за необходимости возвращать долг США
"Так нечестно": Климкин возмутился из-за необходимости возвращать долг США - РИА Новости, 20.03.2024
"Так нечестно": Климкин возмутился из-за необходимости возвращать долг США
Требования Вашингтона к Киеву воевать за кредитные деньги США нечестные, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала NTA. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T21:10
2024-03-20T23:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
павел климкин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Требования Вашингтона к Киеву воевать за кредитные деньги США нечестные, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала NTA.В понедельник американский сенатор Линдси Грэм* на встрече с Владимиром Зеленским сообщил, что наиболее вероятный вариант предоставления новой помощи от Вашингтона — это беспроцентный кредит."Я считаю, что требовать от Украины воевать за какие-то кредитные деньги — это неправильно. Нечестная история", — пожаловался Климкин.По его словам, Украина сейчас отстаивает на фронте фундаментальные американские интересы по ослаблению России. Таким образом, считает экс-министр, финансирование Киева представляет для США не только ценностный, но и стратегический вопрос."Потому эта история и для американцев имеет определенные ставки, и принуждать Украину получать всю помощь в виде какого-то кредита — я не считаю, что это правильная и честная история", — посетовал он.Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом заявляла, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года.В середине марта Белый дом сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель".* Внесен в перечень экстремистов и террористов.
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934486392.html
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в мире, украина, сша, киев, павел климкин, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Павел Климкин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Так нечестно": Климкин возмутился из-за необходимости возвращать долг США

Климкин назвал нечестным требование США к Украине воевать за кредитные деньги

© AP Photo / Efrem LukatskyБывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Требования Вашингтона к Киеву воевать за кредитные деньги США нечестные, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала NTA.
В понедельник американский сенатор Линдси Грэм* на встрече с Владимиром Зеленским сообщил, что наиболее вероятный вариант предоставления новой помощи от Вашингтона — это беспроцентный кредит.
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"Я считаю, что требовать от Украины воевать за какие-то кредитные деньги — это неправильно. Нечестная история", — пожаловался Климкин.
По его словам, Украина сейчас отстаивает на фронте фундаментальные американские интересы по ослаблению России. Таким образом, считает экс-министр, финансирование Киева представляет для США не только ценностный, но и стратегический вопрос.
«
"Потому эта история и для американцев имеет определенные ставки, и принуждать Украину получать всю помощь в виде какого-то кредита — я не считаю, что это правильная и честная история", — посетовал он.
Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом заявляла, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года.
В середине марта Белый дом сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель".
* Внесен в перечень экстремистов и террористов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевПавел КлимкинВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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