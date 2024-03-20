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"Солнышки" и "Топольки". На Украине возмутились из-за названий детсадов
"Солнышки" и "Топольки". На Украине возмутились из-за названий детсадов - РИА Новости, 20.03.2024
"Солнышки" и "Топольки". На Украине возмутились из-за названий детсадов
Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь возмутился, что в стране все еще есть детские сады с русскими названиями, и призвал местные власти привести их в... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:46
2024-03-20T15:46
2024-03-20T15:46
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь возмутился, что в стране все еще есть детские сады с русскими названиями, и призвал местные власти привести их в соответствие с нормами украинского правописания. "К нам поступают нередкие жалобы относительно названий дошкольных учебных заведений, которые имеют русскоязычный характер, не соответствуют стандартам государственного языка, а некоторые - просто здравому смыслу", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Креминя в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, во время проведенной на Украине выборочной проверки детских садов выявлены такие названия, как "Солнышко", "Ивушка", "Одуванчик", "Тополек" и другие. Он заявил, что обратился к местным органам власти и владельцам частных детских садов с призывом "привести названия дошкольных учебных заведений в соответствие с нормами украинского правописания и стандартами государственного языка". В октябре прошлого года Креминь в очередной раз призвал местные органы власти убрать рекламу и вывески на негосударственном языке, а от телеканалов потребовал как можно скорее отказаться от русского языка, используя только украинский. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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в мире, россия, украина, сергей лавров, тарас креминь, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Тарас Креминь, Верховная Рада Украины
"Солнышки" и "Топольки". На Украине возмутились из-за названий детсадов
Украинского чиновника возмутили названия детсадов с русскоязычным характером
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь возмутился, что в стране все еще есть детские сады с русскими названиями, и призвал местные власти привести их в соответствие с нормами украинского правописания.
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"К нам поступают нередкие жалобы относительно названий дошкольных учебных заведений, которые имеют русскоязычный характер, не соответствуют стандартам государственного языка, а некоторые - просто здравому смыслу", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Креминя в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
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По его словам, во время проведенной на Украине выборочной проверки детских садов выявлены такие названия, как "Солнышко", "Ивушка", "Одуванчик", "Тополек" и другие. Он заявил, что обратился к местным органам власти и владельцам частных детских садов с призывом "привести названия дошкольных учебных заведений в соответствие с нормами украинского правописания и стандартами государственного языка".
В октябре прошлого года Креминь в очередной раз призвал местные органы власти убрать рекламу и вывески на негосударственном языке, а от телеканалов потребовал как можно скорее отказаться от русского языка, используя только украинский.
После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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