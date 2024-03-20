https://ria.ru/20240320/deti-1934565147.html

Краснов поручил обеспечить соблюдение прав детей из Белгородской области

Краснов поручил обеспечить соблюдение прав детей из Белгородской области - РИА Новости, 20.03.2024

Краснов поручил обеспечить соблюдение прав детей из Белгородской области

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам пяти регионов проконтролировать соблюдение прав детей, вывезенных из Белгородской области из-за обстрелов, РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T20:55

2024-03-20T20:55

2024-03-20T20:55

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белгородская область

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игорь краснов

генеральная прокуратура рф

происшествия

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам пяти регионов проконтролировать соблюдение прав детей, вывезенных из Белгородской области из-за обстрелов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. "В связи с решением органов власти Белгородской области о перемещении детей из-за продолжающихся обстрелов в другие регионы страны Игорь Краснов поручил прокурорам этих субъектов Российской Федерации установить личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Так, прокурорам Ставропольского края, Калужской, Московской, Пензенской и Тамбовской областей указано на необходимость соблюдения прав детей на безопасные условия пребывания, питание, надлежащее медицинское сопровождение, получение образования. Обращено внимание на организацию работы во взаимодействии с региональными и муниципальными органами власти. Подчеркивается, что в рамках надзорных мероприятий будет оценено обеспечение каждого ребенка всем необходимым. В целях эффективного и своевременного реагирования, оказания всесторонней помощи несовершеннолетним обеспечены работа мобильных приемных и участие в деятельности региональных оперативных штабов. В настоящее время на местах организованы "горячие линии".

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

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белгородская область, белогородская область, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, происшествия