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Краснов поручил обеспечить соблюдение прав детей из Белгородской области
Краснов поручил обеспечить соблюдение прав детей из Белгородской области - РИА Новости, 20.03.2024
Краснов поручил обеспечить соблюдение прав детей из Белгородской области
Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам пяти регионов проконтролировать соблюдение прав детей, вывезенных из Белгородской области из-за обстрелов, РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T20:55
2024-03-20T20:55
2024-03-20T20:55
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам пяти регионов проконтролировать соблюдение прав детей, вывезенных из Белгородской области из-за обстрелов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. "В связи с решением органов власти Белгородской области о перемещении детей из-за продолжающихся обстрелов в другие регионы страны Игорь Краснов поручил прокурорам этих субъектов Российской Федерации установить личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Так, прокурорам Ставропольского края, Калужской, Московской, Пензенской и Тамбовской областей указано на необходимость соблюдения прав детей на безопасные условия пребывания, питание, надлежащее медицинское сопровождение, получение образования. Обращено внимание на организацию работы во взаимодействии с региональными и муниципальными органами власти. Подчеркивается, что в рамках надзорных мероприятий будет оценено обеспечение каждого ребенка всем необходимым. В целях эффективного и своевременного реагирования, оказания всесторонней помощи несовершеннолетним обеспечены работа мобильных приемных и участие в деятельности региональных оперативных штабов. В настоящее время на местах организованы "горячие линии".
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белгородская область, белогородская область, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белогородская область, Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Краснов поручил обеспечить соблюдение прав детей из Белгородской области
ГП поручил обеспечить соблюдение прав детей из Белгородской области в 5 регионах
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам пяти регионов проконтролировать соблюдение прав детей, вывезенных из Белгородской области из-за обстрелов, сообщает пресс-служба
Генпрокуратуры РФ.
"В связи с решением органов власти Белгородской области о перемещении детей из-за продолжающихся обстрелов в другие регионы страны Игорь Краснов поручил прокурорам этих субъектов Российской Федерации установить личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
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Так, прокурорам Ставропольского края, Калужской, Московской, Пензенской и Тамбовской областей указано на необходимость соблюдения прав детей на безопасные условия пребывания, питание, надлежащее медицинское сопровождение, получение образования. Обращено внимание на организацию работы во взаимодействии с региональными и муниципальными органами власти.
Подчеркивается, что в рамках надзорных мероприятий будет оценено обеспечение каждого ребенка всем необходимым.
В целях эффективного и своевременного реагирования, оказания всесторонней помощи несовершеннолетним обеспечены работа мобильных приемных и участие в деятельности региональных оперативных штабов.
В настоящее время на местах организованы "горячие линии".
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