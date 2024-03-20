Рейтинг@Mail.ru
Краснов поручил обеспечить соблюдение прав детей из Белгородской области - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:55 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/deti-1934565147.html
Краснов поручил обеспечить соблюдение прав детей из Белгородской области
Краснов поручил обеспечить соблюдение прав детей из Белгородской области - РИА Новости, 20.03.2024
Краснов поручил обеспечить соблюдение прав детей из Белгородской области
Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам пяти регионов проконтролировать соблюдение прав детей, вывезенных из Белгородской области из-за обстрелов, РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T20:55
2024-03-20T20:55
специальная военная операция на украине
белгородская область
белогородская область
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828884997_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5d92333ca5eaa69efc150b3236db24c.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам пяти регионов проконтролировать соблюдение прав детей, вывезенных из Белгородской области из-за обстрелов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. "В связи с решением органов власти Белгородской области о перемещении детей из-за продолжающихся обстрелов в другие регионы страны Игорь Краснов поручил прокурорам этих субъектов Российской Федерации установить личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Так, прокурорам Ставропольского края, Калужской, Московской, Пензенской и Тамбовской областей указано на необходимость соблюдения прав детей на безопасные условия пребывания, питание, надлежащее медицинское сопровождение, получение образования. Обращено внимание на организацию работы во взаимодействии с региональными и муниципальными органами власти. Подчеркивается, что в рамках надзорных мероприятий будет оценено обеспечение каждого ребенка всем необходимым. В целях эффективного и своевременного реагирования, оказания всесторонней помощи несовершеннолетним обеспечены работа мобильных приемных и участие в деятельности региональных оперативных штабов. В настоящее время на местах организованы "горячие линии".
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html
белгородская область
белогородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828884997_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ec8605aaa62b1a1842c5df7d046f77e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белогородская область, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белогородская область, Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Краснов поручил обеспечить соблюдение прав детей из Белгородской области

ГП поручил обеспечить соблюдение прав детей из Белгородской области в 5 регионах

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПереселение жителей Белгородской области
Переселение жителей Белгородской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Переселение жителей Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам пяти регионов проконтролировать соблюдение прав детей, вывезенных из Белгородской области из-за обстрелов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"В связи с решением органов власти Белгородской области о перемещении детей из-за продолжающихся обстрелов в другие регионы страны Игорь Краснов поручил прокурорам этих субъектов Российской Федерации установить личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в частном секторе Белгорода - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
В Европе назвали убийства русских детей "актом самообороны"
4 января, 14:35
Так, прокурорам Ставропольского края, Калужской, Московской, Пензенской и Тамбовской областей указано на необходимость соблюдения прав детей на безопасные условия пребывания, питание, надлежащее медицинское сопровождение, получение образования. Обращено внимание на организацию работы во взаимодействии с региональными и муниципальными органами власти.
Подчеркивается, что в рамках надзорных мероприятий будет оценено обеспечение каждого ребенка всем необходимым.
В целях эффективного и своевременного реагирования, оказания всесторонней помощи несовершеннолетним обеспечены работа мобильных приемных и участие в деятельности региональных оперативных штабов.
В настоящее время на местах организованы "горячие линии".
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Новые "подарки" для ВСУ. С чем столкнутся российские военные
22 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелогородская областьРоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала