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Жительница Краснодара родила детей с рекордной разницей в возрасте
Жительница Краснодара родила детей с рекордной разницей в возрасте - РИА Новости, 20.03.2024
Жительница Краснодара родила детей с рекордной разницей в возрасте
Светлана Халимова из Краснодара в 51 год родила дочь, которая на 34 года младше своего брата, установив рекорд страны, сообщается на сайте Книги рекордов... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:52
2024-03-20T15:52
2024-03-20T15:52
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КРАСНОДАР, 20 мар — РИА Новости. Светлана Халимова из Краснодара в 51 год родила дочь, которая на 34 года младше своего брата, установив рекорд страны, сообщается на сайте Книги рекордов России. "Наибольшая разница в возрасте между братом и сестрой в России. Результат 34 года 4 месяца 23 дня", — говорится в описании рекорда. Отмечается, что Светлана Халимова 1971 года рождения родила сына 11 ноября 1988 года и дочь 3 апреля 2023 года. Сына зовут Куркин Андрей Сергеевич, а дочь — Халимова Ясмин Нуриддимовна. Рекорд зафиксирован в Краснодаре.
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Жительница Краснодара родила детей с рекордной разницей в возрасте
Жительница Краснодара установила рекорд в РФ, родив детей с разницей в 34 года