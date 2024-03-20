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Источник раскрыл детали задержания новосибирского министра ЖКХ - РИА Новости, 20.03.2024
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13:22 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/delo-1934451594.html
Источник раскрыл детали задержания новосибирского министра ЖКХ
Источник раскрыл детали задержания новосибирского министра ЖКХ - РИА Новости, 20.03.2024
Источник раскрыл детали задержания новосибирского министра ЖКХ
Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил РИА Новости знакомый с... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:22
2024-03-20T13:22
происшествия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 20 мар – РИА Новости. Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник. Ранее о задержании Архипова сообщил глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов. "Уголовное дело возбуждено по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), это связано с деятельностью компании "Экология-Новосибирск", - сказал собеседник агентства. По данным источника, уголовное дело было возбуждено по итогам проверки прокуратуры и расследуется в главном следственном управлении ГУМВД РФ по Новосибирской области. Компания "Экология-Новосибирск" - бывший региональный оператор Новосибирской области по обращению с твердыми коммунальными отходами. В настоящее время проходит процедуру банкротства. По информации на сайте правительства региона, 47-летний Архипов занимает должность министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области с сентября 2018 года, а до этого несколько лет был заместителем министра.
https://ria.ru/20240319/sud-1934196051.html
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происшествия, новосибирская область, россия
Происшествия, Новосибирская область, Россия
Источник раскрыл детали задержания новосибирского министра ЖКХ

Источник: новосибирскому министру ЖКХ вменяют злоупотребление полномочиями

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 20 мар – РИА Новости. Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.
Ранее о задержании Архипова сообщил глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.
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"Уголовное дело возбуждено по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), это связано с деятельностью компании "Экология-Новосибирск", - сказал собеседник агентства.
По данным источника, уголовное дело было возбуждено по итогам проверки прокуратуры и расследуется в главном следственном управлении ГУМВД РФ по Новосибирской области.
Компания "Экология-Новосибирск" - бывший региональный оператор Новосибирской области по обращению с твердыми коммунальными отходами. В настоящее время проходит процедуру банкротства.
По информации на сайте правительства региона, 47-летний Архипов занимает должность министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области с сентября 2018 года, а до этого несколько лет был заместителем министра.
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