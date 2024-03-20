https://ria.ru/20240320/delo-1934451594.html

Источник раскрыл детали задержания новосибирского министра ЖКХ

Источник раскрыл детали задержания новосибирского министра ЖКХ - РИА Новости, 20.03.2024

Источник раскрыл детали задержания новосибирского министра ЖКХ

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил РИА Новости знакомый с... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T13:22

2024-03-20T13:22

2024-03-20T13:22

происшествия

новосибирская область

россия

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НОВОСИБИРСК, 20 мар – РИА Новости. Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник. Ранее о задержании Архипова сообщил глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов. "Уголовное дело возбуждено по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), это связано с деятельностью компании "Экология-Новосибирск", - сказал собеседник агентства. По данным источника, уголовное дело было возбуждено по итогам проверки прокуратуры и расследуется в главном следственном управлении ГУМВД РФ по Новосибирской области. Компания "Экология-Новосибирск" - бывший региональный оператор Новосибирской области по обращению с твердыми коммунальными отходами. В настоящее время проходит процедуру банкротства. По информации на сайте правительства региона, 47-летний Архипов занимает должность министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области с сентября 2018 года, а до этого несколько лет был заместителем министра.

https://ria.ru/20240319/sud-1934196051.html

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новосибирская область

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происшествия, новосибирская область, россия