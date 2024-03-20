https://ria.ru/20240320/bpla-1934504475.html
В Киеве пожаловались на нехватку денег, чтобы выпускать достаточно дронов
В Киеве пожаловались на нехватку денег, чтобы выпускать достаточно дронов - РИА Новости, 20.03.2024
В Киеве пожаловались на нехватку денег, чтобы выпускать достаточно дронов
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Guardian заявил, что страна могла бы удвоить производство дронов, достигнув отметки в два... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:14
2024-03-20T16:14
2024-03-20T16:14
специальная военная операция на украине
украина
технологии
михаил федоров
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Guardian заявил, что страна могла бы удвоить производство дронов, достигнув отметки в два миллиона единиц в год, если бы Киеву хватало финансирования. Как заявили в издании, Украина задействует значительно меньше полного объема своих производственных мощностей из-за недостатка финансирования. "Мы смогли настолько масштабировать рынок, что можем производить более одного или даже двух миллионов беспилотников", - приводит Guardian слова Федорова в материале, опубликованном на сайте издания. Как заявил Федоров журналистам, на данный момент Украины вышла на темп в более миллиона дронов в год, превысив запрошенные ранее Владимиром Зеленским показатели в один миллион беспилотников. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал развитие беспилотных систем Украины и подготовку операторов своим приоритетом.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934066851.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_145:0:1946:1351_1920x0_80_0_0_b573aa9955e8dc817f1cad8a1d62b7e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, технологии, михаил федоров, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Технологии, Михаил Федоров, В мире, Вооруженные силы Украины
В Киеве пожаловались на нехватку денег, чтобы выпускать достаточно дронов
Минцифры: Украина могла бы выпускать два миллиона БПЛА в год, но нет денег