https://ria.ru/20240320/bpla-1934504475.html

В Киеве пожаловались на нехватку денег, чтобы выпускать достаточно дронов

В Киеве пожаловались на нехватку денег, чтобы выпускать достаточно дронов - РИА Новости, 20.03.2024

В Киеве пожаловались на нехватку денег, чтобы выпускать достаточно дронов

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Guardian заявил, что страна могла бы удвоить производство дронов, достигнув отметки в два... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T16:14

2024-03-20T16:14

2024-03-20T16:14

специальная военная операция на украине

украина

технологии

михаил федоров

в мире

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Guardian заявил, что страна могла бы удвоить производство дронов, достигнув отметки в два миллиона единиц в год, если бы Киеву хватало финансирования. Как заявили в издании, Украина задействует значительно меньше полного объема своих производственных мощностей из-за недостатка финансирования. "Мы смогли настолько масштабировать рынок, что можем производить более одного или даже двух миллионов беспилотников", - приводит Guardian слова Федорова в материале, опубликованном на сайте издания. Как заявил Федоров журналистам, на данный момент Украины вышла на темп в более миллиона дронов в год, превысив запрошенные ранее Владимиром Зеленским показатели в один миллион беспилотников. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал развитие беспилотных систем Украины и подготовку операторов своим приоритетом.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

https://ria.ru/20240318/ukraina-1934066851.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, технологии, михаил федоров, в мире, вооруженные силы украины