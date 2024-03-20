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В Киеве пожаловались на нехватку денег, чтобы выпускать достаточно дронов - РИА Новости, 20.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:14 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/bpla-1934504475.html
В Киеве пожаловались на нехватку денег, чтобы выпускать достаточно дронов
В Киеве пожаловались на нехватку денег, чтобы выпускать достаточно дронов - РИА Новости, 20.03.2024
В Киеве пожаловались на нехватку денег, чтобы выпускать достаточно дронов
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Guardian заявил, что страна могла бы удвоить производство дронов, достигнув отметки в два... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:14
2024-03-20T16:14
специальная военная операция на украине
украина
технологии
михаил федоров
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Guardian заявил, что страна могла бы удвоить производство дронов, достигнув отметки в два миллиона единиц в год, если бы Киеву хватало финансирования. Как заявили в издании, Украина задействует значительно меньше полного объема своих производственных мощностей из-за недостатка финансирования. "Мы смогли настолько масштабировать рынок, что можем производить более одного или даже двух миллионов беспилотников", - приводит Guardian слова Федорова в материале, опубликованном на сайте издания. Как заявил Федоров журналистам, на данный момент Украины вышла на темп в более миллиона дронов в год, превысив запрошенные ранее Владимиром Зеленским показатели в один миллион беспилотников. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал развитие беспилотных систем Украины и подготовку операторов своим приоритетом.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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украина, технологии, михаил федоров, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Технологии, Михаил Федоров, В мире, Вооруженные силы Украины
В Киеве пожаловались на нехватку денег, чтобы выпускать достаточно дронов

Минцифры: Украина могла бы выпускать два миллиона БПЛА в год, но нет денег

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Guardian заявил, что страна могла бы удвоить производство дронов, достигнув отметки в два миллиона единиц в год, если бы Киеву хватало финансирования.
Как заявили в издании, Украина задействует значительно меньше полного объема своих производственных мощностей из-за недостатка финансирования.
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"Мы смогли настолько масштабировать рынок, что можем производить более одного или даже двух миллионов беспилотников", - приводит Guardian слова Федорова в материале, опубликованном на сайте издания.
Как заявил Федоров журналистам, на данный момент Украины вышла на темп в более миллиона дронов в год, превысив запрошенные ранее Владимиром Зеленским показатели в один миллион беспилотников.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал развитие беспилотных систем Украины и подготовку операторов своим приоритетом.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаТехнологииМихаил ФедоровВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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