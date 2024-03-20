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Беспилотная авиация может дорасти до отдельного рода войск, считает военный - РИА Новости, 20.03.2024
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Беспилотная авиация может дорасти до отдельного рода войск, считает военный
Беспилотная авиация может дорасти до отдельного рода войск, считает военный - РИА Новости, 20.03.2024
Беспилотная авиация может дорасти до отдельного рода войск, считает военный
Военная беспилотная авиация быстро развивается и скоро будет выделена в отдельный род войск, а на смену небольшим подразделениям придут большие части, считает... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:08
2024-03-20T11:08
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Военная беспилотная авиация быстро развивается и скоро будет выделена в отдельный род войск, а на смену небольшим подразделениям придут большие части, считает командир отряда БПЛА с позывным "Спасатель", воюющий на донецком направлении. "Я думаю, что беспилотная авиация - это уже даже не будущее, это настоящее. Она сейчас развивается. Это намного дешевле, чем использовать снаряды, ракеты и тому подобное. А эффект - наравне, а может быть, даже и больше", - сказал он РИА Новости. По его словам, беспилотная авиация скоро эволюционирует в самостоятельный род войск. Курсанты из числа военнослужащих в подготовительном центре приобретают и отрабатывают до автоматизма навыки пилотирования FPV-дронами на симуляторе. Курс обучения составляет 120 часов, за это время оператор помимо навыков управления разрабатывает моторику пальцев, так как управление FPV-дронами сложнее и кардинально отличается от обычных БПЛА. "В ближайшее будущее мы увидим, что у нас не то что взводы или роты БПЛА или FPV - возможно, уже целые части, где будут конкретно служить одни только операторы БПЛА. Как отдельный род войск", - считает "Спасатель".
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безопасность, технологии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Вооруженные силы РФ
Беспилотная авиация может дорасти до отдельного рода войск, считает военный

Командир отряда БПЛА: беспилотная авиация скоро станет отдельным родом войск

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры готовят беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-10" к вылету
Операторы готовят беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Орлан-10 к вылету - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Операторы готовят беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-10" к вылету. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Военная беспилотная авиация быстро развивается и скоро будет выделена в отдельный род войск, а на смену небольшим подразделениям придут большие части, считает командир отряда БПЛА с позывным "Спасатель", воюющий на донецком направлении.
"Я думаю, что беспилотная авиация - это уже даже не будущее, это настоящее. Она сейчас развивается. Это намного дешевле, чем использовать снаряды, ракеты и тому подобное. А эффект - наравне, а может быть, даже и больше", - сказал он РИА Новости. По его словам, беспилотная авиация скоро эволюционирует в самостоятельный род войск.
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"В ближайшее будущее мы увидим, что у нас не то что взводы или роты БПЛА или FPV - возможно, уже целые части, где будут конкретно служить одни только операторы БПЛА. Как отдельный род войск", - считает "Спасатель".
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