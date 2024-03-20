https://ria.ru/20240320/bolnitsa-1934545941.html

В Каменске-Уральском девушка попала в больницу после издевательств учителя

В Каменске-Уральском девушка попала в больницу после издевательств учителя - РИА Новости, 20.03.2024

В Каменске-Уральском девушка попала в больницу после издевательств учителя

Студентка, которую бывший полицейский-педагог ставил на колени в техникуме в свердловском Каменске-Уральском, лежит больнице, при этом ее родители не ставят... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T18:39

2024-03-20T18:39

2024-03-20T18:41

происшествия

россия

каменск-уральский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856864404_0:183:2000:1308_1920x0_80_0_0_44bf502bdc29efe4d1bd3d86d80986c4.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Студентка, которую бывший полицейский-педагог ставил на колени в техникуме в свердловском Каменске-Уральском, лежит больнице, при этом ее родители не ставят цели посадить экс-силовика, сказал РИА Новости Сергей Барсуков, юрист и представитель потерпевшей девушки. В феврале в полицию Каменска-Уральского обратилась местная жительница, рассказав, что 32-летний преподаватель строевой, боевой и тактико-специальной подготовки техникума торговли и сервиса перед группой студентов угрожал "применением насилия в отношении ее дочери". Против старшего лейтенанта местной полиции и по совместительству педагога была начата проверка. По уточнениям местных СМИ и Барсукова, страж порядка ставил в угол на колени перед всей группой провинившихся студенток и шлепал их ремнем. В среду руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых подтвердил РИА Новости, что лейтенанта-педагога уволили из органов "по отрицательным мотивам". "Девочка у нас в больнице с пятницы, ее увезли на "скорой" из-за болей в коленных суставах. Врачи указывают, что это реакция на ситуацию, возможно, это последствия того, что Корсак (фамилия экс-полицейского) ставил ее на колени", – сообщил агентству Барсуков. "Потерпевшая сторона не ставит своей целью посадить полицейского за решетку, но считаем, по всей строгости закона его нужно наказать. Позиция моих доверителей: они крови не хотят, они хотят справедливости. Желание родителей – чтобы дочь забыла об этом как страшном сне", – продолжил собеседник, уточнив, что помимо полиции, силовика уволили и из техникума. По его словам, после инцидента следственные органы начали проверку, результаты которой будут известны позже. "На сегодняшний день проверка осуществляется в отношении двух потерпевших девушек: моей клиентки и той девочки, которую он шлепал по ягодицам. Есть информация, что также был инцидент с одной из учащихся, к которой он применял методику своих нелепых наказаний, но там вопрос был замят", – сказал Барсуков. "Мы очень ждем решения следственных органов. От того, какую работу они проведут, мы будем отталкиваться и готовить материалы в суд", – подытожил представитель потерпевшей стороны.

https://ria.ru/20240310/telo-1932114093.html

https://ria.ru/20240220/peterburg-1928416887.html

https://ria.ru/20230710/prigovor-1883171894.html

россия

каменск-уральский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, каменск-уральский