https://ria.ru/20240320/belgorod-1934453875.html

Гладков рассказал о разрушениях после атаки на Белгород

Гладков рассказал о разрушениях после атаки на Белгород - РИА Новости, 20.03.2024

Гладков рассказал о разрушениях после атаки на Белгород

Разрушения после воздушной атаки ВСУ на Белгород есть на территории двух детских садов и одной школы, детей в них не было, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T13:32

2024-03-20T13:32

2024-03-20T16:49

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Разрушения после воздушной атаки ВСУ на Белгород есть на территории двух детских садов и одной школы, детей в них не было, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.По информации Минобороны, средства ПВО около 11.30 мск уничтожили в небе над Белгородской областью 13 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Глава области уточнил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом."В Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ пострадали несколько квартир в 12 МКД (многоквартирных домах – ред.) (выбиты окна, повреждены балконы) и 16 автомобилей. Есть разрушения и на территории трех образовательных объектов – 2 детских садах и школе. Пострадавших нет: в этих учреждениях сейчас перераспределяются дежурные группы по другим детским садам города, поэтому детей и воспитателей в учреждениях не было. Также как и не было никого, кроме охраны, в школе в связи с решением Оперативного штаба о каникулах для школьников с сегодняшнего дня", - написал губернатор.Он уточнил, что в Белгородском районе в поселке Разумное повреждения получили семь частных домовладений и два автомобиля."На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется", - добавил губернатор.Ранее глава области объявил, что каникулы для школьников из приграничных районов Белгородской области начнутся досрочно, уже со среды. Также принято решение вывезти в другие регионы России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины.

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

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белгородский район

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белгород, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район