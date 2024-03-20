https://ria.ru/20240320/belgorod-1934453875.html
Гладков рассказал о разрушениях после атаки на Белгород
Гладков рассказал о разрушениях после атаки на Белгород - РИА Новости, 20.03.2024
Гладков рассказал о разрушениях после атаки на Белгород
Разрушения после воздушной атаки ВСУ на Белгород есть на территории двух детских садов и одной школы, детей в них не было, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:32
2024-03-20T13:32
2024-03-20T16:49
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934519106_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_242feb2a9364a59300624503d1e7f85b.jpg
БЕЛГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Разрушения после воздушной атаки ВСУ на Белгород есть на территории двух детских садов и одной школы, детей в них не было, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.По информации Минобороны, средства ПВО около 11.30 мск уничтожили в небе над Белгородской областью 13 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Глава области уточнил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом."В Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ пострадали несколько квартир в 12 МКД (многоквартирных домах – ред.) (выбиты окна, повреждены балконы) и 16 автомобилей. Есть разрушения и на территории трех образовательных объектов – 2 детских садах и школе. Пострадавших нет: в этих учреждениях сейчас перераспределяются дежурные группы по другим детским садам города, поэтому детей и воспитателей в учреждениях не было. Также как и не было никого, кроме охраны, в школе в связи с решением Оперативного штаба о каникулах для школьников с сегодняшнего дня", - написал губернатор.Он уточнил, что в Белгородском районе в поселке Разумное повреждения получили семь частных домовладений и два автомобиля."На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется", - добавил губернатор.Ранее глава области объявил, что каникулы для школьников из приграничных районов Белгородской области начнутся досрочно, уже со среды. Также принято решение вывезти в другие регионы России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины.
https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
белгород
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934519106_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9ed16c8b4bf12c947d72786232736e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район
Гладков рассказал о разрушениях после атаки на Белгород
Гладков: два детских сада и школа получили повреждения после атаки на Белгород