https://ria.ru/20240320/bastrykin-1934569369.html
Бастрыкин запросил доклад по делу об обрушении породы в Амурской области
Бастрыкин запросил доклад по делу об обрушении породы в Амурской области - РИА Новости, 20.03.2024
Бастрыкин запросил доклад по делу об обрушении породы в Амурской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному дело об обрушении породы в шахте рудника в Амурской... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T21:25
2024-03-20T21:25
2024-03-20T21:25
происшествия
амурская область
россия
александр бастрыкин
чп на руднике "пионер" в амурской области
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному дело об обрушении породы в шахте рудника в Амурской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Председатель Следственного комитета запросил у руководителя следственного управления по Амурской области Станислава Белянского доклад о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия на руднике в Амурской области", - говорится в сообщении. Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло в понедельник в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
https://ria.ru/20240320/shakhta-1934378809.html
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происшествия, амурская область, россия, александр бастрыкин, чп на руднике "пионер" в амурской области
Происшествия, Амурская область, Россия, Александр Бастрыкин, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
Бастрыкин запросил доклад по делу об обрушении породы в Амурской области
Бастрыкин запросил доклад по делу об обрушении породы в шахте в Амурской области