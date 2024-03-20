Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин запросил доклад по делу об обрушении породы в Амурской области - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/bastrykin-1934569369.html
Бастрыкин запросил доклад по делу об обрушении породы в Амурской области
Бастрыкин запросил доклад по делу об обрушении породы в Амурской области - РИА Новости, 20.03.2024
Бастрыкин запросил доклад по делу об обрушении породы в Амурской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному дело об обрушении породы в шахте рудника в Амурской... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T21:25
2024-03-20T21:25
происшествия
амурская область
россия
александр бастрыкин
чп на руднике "пионер" в амурской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_0:284:2794:1856_1920x0_80_0_0_70feb3faa5a1844f21a36c5349cbe046.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному дело об обрушении породы в шахте рудника в Амурской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Председатель Следственного комитета запросил у руководителя следственного управления по Амурской области Станислава Белянского доклад о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия на руднике в Амурской области", - говорится в сообщении. Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло в понедельник в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
https://ria.ru/20240320/shakhta-1934378809.html
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_b54d46393c2845d5f482a0fe0b8a5b91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, амурская область, россия, александр бастрыкин, чп на руднике "пионер" в амурской области
Происшествия, Амурская область, Россия, Александр Бастрыкин, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
Бастрыкин запросил доклад по делу об обрушении породы в Амурской области

Бастрыкин запросил доклад по делу об обрушении породы в шахте в Амурской области

© Фото : Пресс-служба СК РФАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному дело об обрушении породы в шахте рудника в Амурской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Председатель Следственного комитета запросил у руководителя следственного управления по Амурской области Станислава Белянского доклад о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия на руднике в Амурской области", - говорится в сообщении.
Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло в понедельник в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Место обрушения породы в шахте рудника в Зейском муниципальном округе
Глава МЧС Приамурья опроверг слухи о "перестуках" в шахте "Пионер"
Вчера, 08:10
 
ПроисшествияАмурская областьРоссияАлександр БастрыкинЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала