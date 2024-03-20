https://ria.ru/20240320/bastrykin-1934569369.html

Бастрыкин запросил доклад по делу об обрушении породы в Амурской области

Бастрыкин запросил доклад по делу об обрушении породы в Амурской области - РИА Новости, 20.03.2024

Бастрыкин запросил доклад по делу об обрушении породы в Амурской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному дело об обрушении породы в шахте рудника в Амурской... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T21:25

2024-03-20T21:25

2024-03-20T21:25

происшествия

амурская область

россия

александр бастрыкин

чп на руднике "пионер" в амурской области

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному дело об обрушении породы в шахте рудника в Амурской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Председатель Следственного комитета запросил у руководителя следственного управления по Амурской области Станислава Белянского доклад о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия на руднике в Амурской области", - говорится в сообщении. Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло в понедельник в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20240320/shakhta-1934378809.html

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происшествия, амурская область, россия, александр бастрыкин, чп на руднике "пионер" в амурской области