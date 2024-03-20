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"Интеррос" поддержал предложение по интеграции банка "Тинькофф" и Росбанка - РИА Новости, 20.03.2024
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14:20 20.03.2024 (обновлено: 17:00 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/bank-1934468187.html
"Интеррос" поддержал предложение по интеграции банка "Тинькофф" и Росбанка
"Интеррос" поддержал предложение по интеграции банка "Тинькофф" и Росбанка - РИА Новости, 20.03.2024
"Интеррос" поддержал предложение по интеграции банка "Тинькофф" и Росбанка
"Интеррос" поддержал идею объединить "Тинькофф" и Росбанк в единую группу, сообщил президент компании Владимир Потанин. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:20
2024-03-20T17:00
тинькофф. кредитные системы
росбанк
экономика
владимир потанин
россия
интеррос
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. "Интеррос" поддержал идею объединить "Тинькофф" и Росбанк в единую группу, сообщил президент компании Владимир Потанин."Интеграция банков состоится на базе справедливой рыночной оценки, при этом "Тинькофф" будет оценен с адекватной премией к рынку", — отметил предприниматель.Как уточнил Потанин, сейчас параметры группы только обсуждаются, но уже можно утверждать, что сохранится все лучшее, что есть в обоих банках. "Тинькофф" и Росбанк обогатят друг друга преимуществами, опытом и технологиями.Объединение кредитных организаций с точки зрения предлагаемых продуктов, удобства пользования, роста стоимости группы и ее финансовой устойчивости отвечает интересам клиентов, акционеров и регулятора, подчеркнул президент "Интерроса"."ТКС Холдинг" (группа "Тинькофф") на прошлой неделе сообщил о планах купить Росбанк, для чего планируется провести допэмиссию акций. Предполагается, что новая банковская группа войдет в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц.
https://ria.ru/20240314/sdelka-1932981973.html
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тинькофф. кредитные системы, росбанк, экономика, владимир потанин, россия, интеррос
Тинькофф. Кредитные Системы, Росбанк, Экономика, Владимир Потанин, Россия, Интеррос
"Интеррос" поддержал предложение по интеграции банка "Тинькофф" и Росбанка

Потанин: "Интеррос" поддержал идею объединить "Тинькофф" и Росбанк

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛоготип банка "Тинькофф" на здании в Москве
Логотип банка Тинькофф на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Логотип банка "Тинькофф" на здании в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. "Интеррос" поддержал идею объединить "Тинькофф" и Росбанк в единую группу, сообщил президент компании Владимир Потанин.
"Интеграция банков состоится на базе справедливой рыночной оценки, при этом "Тинькофф" будет оценен с адекватной премией к рынку", — отметил предприниматель.
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Источник раскрыл детали сделки по покупке Росбанка
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Как уточнил Потанин, сейчас параметры группы только обсуждаются, но уже можно утверждать, что сохранится все лучшее, что есть в обоих банках. "Тинькофф" и Росбанк обогатят друг друга преимуществами, опытом и технологиями.
Объединение кредитных организаций с точки зрения предлагаемых продуктов, удобства пользования, роста стоимости группы и ее финансовой устойчивости отвечает интересам клиентов, акционеров и регулятора, подчеркнул президент "Интерроса".
"ТКС Холдинг" (группа "Тинькофф") на прошлой неделе сообщил о планах купить Росбанк, для чего планируется провести допэмиссию акций. Предполагается, что новая банковская группа войдет в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц.
Вывеска Росбанка - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Эксперт оценил возможную стоимость покупки Росбанка группой "Тинькофф"
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Тинькофф. Кредитные СистемыРосбанкЭкономикаВладимир ПотанинРоссияИнтеррос
 
 
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