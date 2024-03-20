https://ria.ru/20240320/bank-1934468187.html

"Интеррос" поддержал предложение по интеграции банка "Тинькофф" и Росбанка

"Интеррос" поддержал предложение по интеграции банка "Тинькофф" и Росбанка - РИА Новости, 20.03.2024

"Интеррос" поддержал предложение по интеграции банка "Тинькофф" и Росбанка

"Интеррос" поддержал идею объединить "Тинькофф" и Росбанк в единую группу, сообщил президент компании Владимир Потанин. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:20

2024-03-20T14:20

2024-03-20T17:00

тинькофф. кредитные системы

росбанк

экономика

владимир потанин

россия

интеррос

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. "Интеррос" поддержал идею объединить "Тинькофф" и Росбанк в единую группу, сообщил президент компании Владимир Потанин."Интеграция банков состоится на базе справедливой рыночной оценки, при этом "Тинькофф" будет оценен с адекватной премией к рынку", — отметил предприниматель.Как уточнил Потанин, сейчас параметры группы только обсуждаются, но уже можно утверждать, что сохранится все лучшее, что есть в обоих банках. "Тинькофф" и Росбанк обогатят друг друга преимуществами, опытом и технологиями.Объединение кредитных организаций с точки зрения предлагаемых продуктов, удобства пользования, роста стоимости группы и ее финансовой устойчивости отвечает интересам клиентов, акционеров и регулятора, подчеркнул президент "Интерроса"."ТКС Холдинг" (группа "Тинькофф") на прошлой неделе сообщил о планах купить Росбанк, для чего планируется провести допэмиссию акций. Предполагается, что новая банковская группа войдет в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц.

https://ria.ru/20240314/sdelka-1932981973.html

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тинькофф. кредитные системы, росбанк, экономика, владимир потанин, россия, интеррос