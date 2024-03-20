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Путин высказался об атаках ВСУ на гражданскую инфраструктуру - РИА Новости, 20.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:12 20.03.2024 (обновлено: 14:37 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
Путин высказался об атаках ВСУ на гражданскую инфраструктуру
Путин высказался об атаках ВСУ на гражданскую инфраструктуру - РИА Новости, 20.03.2024
Путин высказался об атаках ВСУ на гражданскую инфраструктуру
Россия могла бы зеркально ответить на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре, но у нее свои планы, заявил президент Владимир Путин на встрече с доверенными... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:12
2024-03-20T14:37
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
владимир путин
белгородская область
курская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Россия могла бы зеркально ответить на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре, но у нее свои планы, заявил президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами."Я уже говорил, почему противник предпринимает такие действия. Конечно, мы можем ответить тем же — (ударами. — Прим. ред.) и по гражданской инфраструктуре, и по всем объектам подобного рода, &lt;....&gt;. Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили", — отметил глава государства. По его словам, первичная задача — обеспечить безопасность жителей. "Здесь существуют разные способы, они непростые, &lt;...&gt;. Безусловно, мы будем над этим работать", — резюмировал Путин.В последние дни ВСУ предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу. В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области. В четверг и пятницу, 14 и 15 марта, террористы вновь пытались зайти в район Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска не позволили этого сделать. Как сообщили в Минобороны, за это время удалось уничтожить порядка 580 украинских боевиков, 19 танков и 21 боевую бронированную машину, в том числе 11 БМП Bradley производства США.Как подчеркивал Путин, одна из целей противника — отвлечь внимание своих граждан и общественности других стран, у которых Украина клянчит деньги и другие подачки, от реального положения дел на фронте, где российские войска уверенно удерживают инициативу.
https://ria.ru/20240320/podolyak-1934364001.html
https://ria.ru/20240320/granitsa-1934367799.html
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россия, вооруженные силы украины, владимир путин, белгородская область, курская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Белгородская область, Курская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин высказался об атаках ВСУ на гражданскую инфраструктуру

Путин: РФ может ответить на удары ВСУ по гражданским тем же, но у нее свои планы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле
Президент России Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Россия могла бы зеркально ответить на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре, но у нее свои планы, заявил президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
"Я уже говорил, почему противник предпринимает такие действия. Конечно, мы можем ответить тем же — (ударами. — Прим. ред.) и по гражданской инфраструктуре, и по всем объектам подобного рода, <....>. Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили", — отметил глава государства.
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По его словам, первичная задача — обеспечить безопасность жителей.
"Здесь существуют разные способы, они непростые, <...>. Безусловно, мы будем над этим работать", — резюмировал Путин.
В последние дни ВСУ предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу. В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области.
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В четверг и пятницу, 14 и 15 марта, террористы вновь пытались зайти в район Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска не позволили этого сделать. Как сообщили в Минобороны, за это время удалось уничтожить порядка 580 украинских боевиков, 19 танков и 21 боевую бронированную машину, в том числе 11 БМП Bradley производства США.
Как подчеркивал Путин, одна из целей противника — отвлечь внимание своих граждан и общественности других стран, у которых Украина клянчит деньги и другие подачки, от реального положения дел на фронте, где российские войска уверенно удерживают инициативу.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинБелгородская областьКурская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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