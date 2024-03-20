Путин высказался об атаках ВСУ на гражданскую инфраструктуру
Путин: РФ может ответить на удары ВСУ по гражданским тем же, но у нее свои планы
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле
Президент России Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Россия могла бы зеркально ответить на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре, но у нее свои планы, заявил президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
"Я уже говорил, почему противник предпринимает такие действия. Конечно, мы можем ответить тем же — (ударами. — Прим. ред.) и по гражданской инфраструктуре, и по всем объектам подобного рода, <....>. Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили", — отметил глава государства.
По его словам, первичная задача — обеспечить безопасность жителей.
"Здесь существуют разные способы, они непростые, <...>. Безусловно, мы будем над этим работать", — резюмировал Путин.
В последние дни ВСУ предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу. В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области.
В четверг и пятницу, 14 и 15 марта, террористы вновь пытались зайти в район Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска не позволили этого сделать. Как сообщили в Минобороны, за это время удалось уничтожить порядка 580 украинских боевиков, 19 танков и 21 боевую бронированную машину, в том числе 11 БМП Bradley производства США.
Как подчеркивал Путин, одна из целей противника — отвлечь внимание своих граждан и общественности других стран, у которых Украина клянчит деньги и другие подачки, от реального положения дел на фронте, где российские войска уверенно удерживают инициативу.