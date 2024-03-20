https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

Путин высказался об атаках ВСУ на гражданскую инфраструктуру

Путин высказался об атаках ВСУ на гражданскую инфраструктуру - РИА Новости, 20.03.2024

Путин высказался об атаках ВСУ на гражданскую инфраструктуру

Россия могла бы зеркально ответить на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре, но у нее свои планы, заявил президент Владимир Путин на встрече с доверенными... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T13:12

2024-03-20T13:12

2024-03-20T14:37

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

владимир путин

белгородская область

курская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Россия могла бы зеркально ответить на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре, но у нее свои планы, заявил президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами."Я уже говорил, почему противник предпринимает такие действия. Конечно, мы можем ответить тем же — (ударами. — Прим. ред.) и по гражданской инфраструктуре, и по всем объектам подобного рода, <....>. Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили", — отметил глава государства. По его словам, первичная задача — обеспечить безопасность жителей. "Здесь существуют разные способы, они непростые, <...>. Безусловно, мы будем над этим работать", — резюмировал Путин.В последние дни ВСУ предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу. В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области. В четверг и пятницу, 14 и 15 марта, террористы вновь пытались зайти в район Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска не позволили этого сделать. Как сообщили в Минобороны, за это время удалось уничтожить порядка 580 украинских боевиков, 19 танков и 21 боевую бронированную машину, в том числе 11 БМП Bradley производства США.Как подчеркивал Путин, одна из целей противника — отвлечь внимание своих граждан и общественности других стран, у которых Украина клянчит деньги и другие подачки, от реального положения дел на фронте, где российские войска уверенно удерживают инициативу.

https://ria.ru/20240320/podolyak-1934364001.html

https://ria.ru/20240320/granitsa-1934367799.html

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

россия

белгородская область

курская область

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россия, вооруженные силы украины, владимир путин, белгородская область, курская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)