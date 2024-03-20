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МВД Молдавии усомнилось в достоверности видео с атакой дрона в ПМР - РИА Новости, 20.03.2024
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17:06 20.03.2024 (обновлено: 17:08 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/ataka-1934524623.html
МВД Молдавии усомнилось в достоверности видео с атакой дрона в ПМР
МВД Молдавии усомнилось в достоверности видео с атакой дрона в ПМР - РИА Новости, 20.03.2024
МВД Молдавии усомнилось в достоверности видео с атакой дрона в ПМР
Министр внутренних дел Молдавии Адриан Эфрос заявил, что видеозапись с моментом атаки дрона в Приднестровье является монтажом. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T17:06
2024-03-20T17:08
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КИШИНЕВ, 20 мар — РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Адриан Эфрос заявил, что видеозапись с моментом атаки дрона в Приднестровье является монтажом. Министерство госбезопасности ПМР 17 марта сообщило, что на территории одной из войсковых частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, был уничтожен вертолет Ми-8МТ. Следственный комитет ПМР возбудил уголовное дело по статье "диверсия". "Это была часть кампании дезинформации, призванной вызвать панику, страх и нестабильность среди граждан. Это монтаж, никакого взрыва не было. Специалисты выскажутся подробнее", - заявил Эфрос в комментарии изданию Ziarul de Garda. По его словам, ситуация с атакой дрона является "частью кампании дезинформации и попыткой спровоцировать нестабильность". Ранее министерство госбезопасности ПМР сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе граждане Украины, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах. В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого".
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в мире, молдавия, украина, тирасполь
В мире, Молдавия, Украина, Тирасполь
МВД Молдавии усомнилось в достоверности видео с атакой дрона в ПМР

Глава МВД Молдавии счет видео с атакой дрона в Приднестровье монтажом

© Первый Приднестровский/TelegramПоследствия атаки на воинскую часть дроном-камикадзе в Приднестровье
Последствия атаки на воинскую часть дроном-камикадзе в Приднестровье
© Первый Приднестровский/Telegram
Последствия атаки на воинскую часть дроном-камикадзе в Приднестровье
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КИШИНЕВ, 20 мар — РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Адриан Эфрос заявил, что видеозапись с моментом атаки дрона в Приднестровье является монтажом.
Министерство госбезопасности ПМР 17 марта сообщило, что на территории одной из войсковых частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, был уничтожен вертолет Ми-8МТ. Следственный комитет ПМР возбудил уголовное дело по статье "диверсия".
© Кадр записи камеры видеонаблюденияУдар беспилотника по вертолету в Приднестровье
Удар беспилотника по вертолету в Приднестровье
© Кадр записи камеры видеонаблюдения
Удар беспилотника по вертолету в Приднестровье
"Это была часть кампании дезинформации, призванной вызвать панику, страх и нестабильность среди граждан. Это монтаж, никакого взрыва не было. Специалисты выскажутся подробнее", - заявил Эфрос в комментарии изданию Ziarul de Garda.
По его словам, ситуация с атакой дрона является "частью кампании дезинформации и попыткой спровоцировать нестабильность".
Ранее министерство госбезопасности ПМР сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе граждане Украины, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах. В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого".
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