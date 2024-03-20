Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил, что не знает о намерении США поставлять Киеву ракеты ATACMS - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/atacms-1934453350.html
Песков заявил, что не знает о намерении США поставлять Киеву ракеты ATACMS
Песков заявил, что не знает о намерении США поставлять Киеву ракеты ATACMS - РИА Новости, 20.03.2024
Песков заявил, что не знает о намерении США поставлять Киеву ракеты ATACMS
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о намерении США поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:30
2024-03-20T13:30
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
дмитрий песков
линдси грэм
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908760635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3db1b03d6365c156263374c7e387fb1d.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о намерении США поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что граждане Украины должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста, а также вне зависимости от помощи со стороны США. Он призвал украинских законодателей скорее принять законопроект об ужесточении мобилизации. Сенатор также заявил, что на Украину давно следовало поставить дальнобойные варианты ракет ATACMS, в частности, для нанесения ударов по Крымскому мосту. "Мне неизвестно об этом. Я ни разу не видел такой информации", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать намерение США поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS и если это произойдет, то будет ли РФ вынуждена отодвинуть буферную зону до Польши. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240319/atacms-1934207597.html
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908760635_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_e05b1e75902a737f96f575be4da4cd4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, дмитрий песков, линдси грэм, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Линдси Грэм, НАТО, В мире
Песков заявил, что не знает о намерении США поставлять Киеву ракеты ATACMS

Песков не видел информации о намерении США поставлять Украине ракеты ATACMS

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о намерении США поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что граждане Украины должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста, а также вне зависимости от помощи со стороны США. Он призвал украинских законодателей скорее принять законопроект об ужесточении мобилизации. Сенатор также заявил, что на Украину давно следовало поставить дальнобойные варианты ракет ATACMS, в частности, для нанесения ударов по Крымскому мосту.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Депутат Госдумы предупредил о последствиях передачи ATACMS Украине
Вчера, 12:47
"Мне неизвестно об этом. Я ни разу не видел такой информации", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать намерение США поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS и если это произойдет, то будет ли РФ вынуждена отодвинуть буферную зону до Польши.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Для Европы война против России становится неизбежной
17 марта, 10:15
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковЛиндси ГрэмНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала