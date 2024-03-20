https://ria.ru/20240320/atacms-1934453350.html

Песков заявил, что не знает о намерении США поставлять Киеву ракеты ATACMS

Песков заявил, что не знает о намерении США поставлять Киеву ракеты ATACMS - РИА Новости, 20.03.2024

Песков заявил, что не знает о намерении США поставлять Киеву ракеты ATACMS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о намерении США поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T13:30

2024-03-20T13:30

2024-03-20T13:30

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

дмитрий песков

линдси грэм

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908760635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3db1b03d6365c156263374c7e387fb1d.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о намерении США поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что граждане Украины должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста, а также вне зависимости от помощи со стороны США. Он призвал украинских законодателей скорее принять законопроект об ужесточении мобилизации. Сенатор также заявил, что на Украину давно следовало поставить дальнобойные варианты ракет ATACMS, в частности, для нанесения ударов по Крымскому мосту. "Мне неизвестно об этом. Я ни разу не видел такой информации", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать намерение США поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS и если это произойдет, то будет ли РФ вынуждена отодвинуть буферную зону до Польши. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240319/atacms-1934207597.html

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, сша, дмитрий песков, линдси грэм, нато, в мире