Песков заявил, что не знает о намерении США поставлять Киеву ракеты ATACMS
Песков не видел информации о намерении США поставлять Украине ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о намерении США поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что граждане Украины должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста, а также вне зависимости от помощи со стороны США. Он призвал украинских законодателей скорее принять законопроект об ужесточении мобилизации. Сенатор также заявил, что на Украину давно следовало поставить дальнобойные варианты ракет ATACMS, в частности, для нанесения ударов по Крымскому мосту.
"Мне неизвестно об этом. Я ни разу не видел такой информации", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать намерение США поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS и если это произойдет, то будет ли РФ вынуждена отодвинуть буферную зону до Польши.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов