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На Алтае задержали предпринимателя, похитившего деньги дольщиков
На Алтае задержали предпринимателя, похитившего деньги дольщиков - РИА Новости, 20.03.2024
На Алтае задержали предпринимателя, похитившего деньги дольщиков
Предпринимателя, похитившего деньги дольщиков, собранных на строительство многоквартирного дома на улице Партизанской в Барнауле, задержали, возбуждено... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:50
2024-03-20T16:50
2024-03-20T16:50
происшествия
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БАРНАУЛ, 20 мар - РИА Новости. Предпринимателя, похитившего деньги дольщиков, собранных на строительство многоквартирного дома на улице Партизанской в Барнауле, задержали, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, сообщают в управлении генпрокуратуры про СФО. "К заместителю генерального прокурора России Дмитрию Демешину в феврале 2024 года во время рабочей поездки в Алтайский край на личный прием обратился местный житель по вопросу затягивания ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг" сроков возведения 103 квартирного дома в г. Барнаул на улице Партизанской, д. 76... Прокурорская проверка показала, что срок ввода дома в эксплуатацию, который был определен в 2017 году, неоднократно переносился из-за отсутствия у застройщика денежных средств", - говорится в сообщении. Отмечается, что для строительства дома привлечено по договорам долевого участия свыше 780 миллионов рублей, из которых на строительство израсходовано 557 миллионов. "Остальные денежные средства похищены. Дмитрий Демешин поручил прокурору Алтайского края Антону Герману инициировать уголовное преследование руководителя коммерческой организации и обеспечить надзорное сопровождение от возведения объекта до момента ввода его в эксплуатацию и восстановления прав дольщиков. По материалам прокуратуры Алтайского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время проводятся следственные действия, индивидуальный предприниматель задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и аресте имущества с целью компенсации ущерба", - отмечают в управлении.
https://ria.ru/20240319/dolya-1760776259.html
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происшествия, алтайский край, барнаул, россия, дмитрий демешин
Происшествия, Алтайский край, Барнаул, Россия, Дмитрий Демешин
На Алтае задержали предпринимателя, похитившего деньги дольщиков
На Алтае задержали предпринимателя, похитившего деньги дольщиков многоэтажки
БАРНАУЛ, 20 мар - РИА Новости. Предпринимателя, похитившего деньги дольщиков, собранных на строительство многоквартирного дома на улице Партизанской в Барнауле, задержали, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, сообщают в управлении генпрокуратуры про СФО.
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"К заместителю генерального прокурора России Дмитрию Демешину в феврале 2024 года во время рабочей поездки в Алтайский край на личный прием обратился местный житель по вопросу затягивания ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг" сроков возведения 103 квартирного дома в г. Барнаул на улице Партизанской, д. 76... Прокурорская проверка показала, что срок ввода дома в эксплуатацию, который был определен в 2017 году, неоднократно переносился из-за отсутствия у застройщика денежных средств", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что для строительства дома привлечено по договорам долевого участия свыше 780 миллионов рублей, из которых на строительство израсходовано 557 миллионов.
"Остальные денежные средства похищены. Дмитрий Демешин поручил прокурору Алтайского края Антону Герману инициировать уголовное преследование руководителя коммерческой организации и обеспечить надзорное сопровождение от возведения объекта до момента ввода его в эксплуатацию и восстановления прав дольщиков. По материалам прокуратуры Алтайского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время проводятся следственные действия, индивидуальный предприниматель задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и аресте имущества с целью компенсации ущерба", - отмечают в управлении.
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