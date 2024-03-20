Рейтинг@Mail.ru
На Алтае задержали предпринимателя, похитившего деньги дольщиков - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/arest-1934519523.html
На Алтае задержали предпринимателя, похитившего деньги дольщиков
На Алтае задержали предпринимателя, похитившего деньги дольщиков - РИА Новости, 20.03.2024
На Алтае задержали предпринимателя, похитившего деньги дольщиков
Предпринимателя, похитившего деньги дольщиков, собранных на строительство многоквартирного дома на улице Партизанской в Барнауле, задержали, возбуждено... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:50
2024-03-20T16:50
происшествия
алтайский край
барнаул
россия
дмитрий демешин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_5d32258eb04fd6d9d0bd00c10ce09cba.jpg
БАРНАУЛ, 20 мар - РИА Новости. Предпринимателя, похитившего деньги дольщиков, собранных на строительство многоквартирного дома на улице Партизанской в Барнауле, задержали, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, сообщают в управлении генпрокуратуры про СФО. "К заместителю генерального прокурора России Дмитрию Демешину в феврале 2024 года во время рабочей поездки в Алтайский край на личный прием обратился местный житель по вопросу затягивания ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг" сроков возведения 103 квартирного дома в г. Барнаул на улице Партизанской, д. 76... Прокурорская проверка показала, что срок ввода дома в эксплуатацию, который был определен в 2017 году, неоднократно переносился из-за отсутствия у застройщика денежных средств", - говорится в сообщении. Отмечается, что для строительства дома привлечено по договорам долевого участия свыше 780 миллионов рублей, из которых на строительство израсходовано 557 миллионов. "Остальные денежные средства похищены. Дмитрий Демешин поручил прокурору Алтайского края Антону Герману инициировать уголовное преследование руководителя коммерческой организации и обеспечить надзорное сопровождение от возведения объекта до момента ввода его в эксплуатацию и восстановления прав дольщиков. По материалам прокуратуры Алтайского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время проводятся следственные действия, индивидуальный предприниматель задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и аресте имущества с целью компенсации ущерба", - отмечают в управлении.
https://ria.ru/20240319/dolya-1760776259.html
https://realty.ria.ru/20240318/bashkiriya-1933978831.html
алтайский край
барнаул
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ff6f11913202149084d4a95cbb6de87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алтайский край, барнаул, россия, дмитрий демешин
Происшествия, Алтайский край, Барнаул, Россия, Дмитрий Демешин
На Алтае задержали предпринимателя, похитившего деньги дольщиков

На Алтае задержали предпринимателя, похитившего деньги дольщиков многоэтажки

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 20 мар - РИА Новости. Предпринимателя, похитившего деньги дольщиков, собранных на строительство многоквартирного дома на улице Партизанской в Барнауле, задержали, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, сообщают в управлении генпрокуратуры про СФО.
«
"К заместителю генерального прокурора России Дмитрию Демешину в феврале 2024 года во время рабочей поездки в Алтайский край на личный прием обратился местный житель по вопросу затягивания ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг" сроков возведения 103 квартирного дома в г. Барнаул на улице Партизанской, д. 76... Прокурорская проверка показала, что срок ввода дома в эксплуатацию, который был определен в 2017 году, неоднократно переносился из-за отсутствия у застройщика денежных средств", - говорится в сообщении.
Девушка получает ключи - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Недвижимость в розницу: как продать долю в квартире — советы юристов
Вчера, 12:50
Отмечается, что для строительства дома привлечено по договорам долевого участия свыше 780 миллионов рублей, из которых на строительство израсходовано 557 миллионов.
"Остальные денежные средства похищены. Дмитрий Демешин поручил прокурору Алтайского края Антону Герману инициировать уголовное преследование руководителя коммерческой организации и обеспечить надзорное сопровождение от возведения объекта до момента ввода его в эксплуатацию и восстановления прав дольщиков. По материалам прокуратуры Алтайского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время проводятся следственные действия, индивидуальный предприниматель задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и аресте имущества с целью компенсации ущерба", - отмечают в управлении.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Осуждены мошенники, похитившие у дольщиков в Башкирии 1,7 млрд рублей
18 марта, 13:03
 
ПроисшествияАлтайский крайБарнаулРоссияДмитрий Демешин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала