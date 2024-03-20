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В Краснодарском крае продлили арест обвиняемым в убийстве аниматоров - РИА Новости, 20.03.2024
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15:36 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/arest-1934492340.html
В Краснодарском крае продлили арест обвиняемым в убийстве аниматоров
В Краснодарском крае продлили арест обвиняемым в убийстве аниматоров - РИА Новости, 20.03.2024
В Краснодарском крае продлили арест обвиняемым в убийстве аниматоров
Трем обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае продлили арест до 30 апреля, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:36
2024-03-20T15:36
происшествия
краснодарский край
ейский район
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КРАСНОДАР, 20 мар - РИА Новости. Трем обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае продлили арест до 30 апреля, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе региона. Ранее суд избрал меру пресечения трём фигурантам по делу об убийстве аниматоров - 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко: Татасян, Двойников и Кеворкьян были заключены под стражу в мае прошлого года. Им предъявили обвинение в убийстве двух лиц, совершенном из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору. "Да, обвиняемым продлили арест до 30 апреля", - рассказали в ведомстве. По версии следствия, 28 апреля трое подозреваемых 30, 31 и 45 лет напали и связали молодых людей на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской. Фигуранты забрали деньги и банковские карты потерпевших, в нескольких банкоматах сняли с расчетных счетов более 187 тысяч рублей. Кирилл Чубко был убит той же ночью, после этого обвиняемые сожгли его машину. А Татьяну Мостыко убили на следующий день утром. Обвиняемые сокрыли тела молодых людей в лесу. Один из фигурантов - Демьян Кеворкьян был уже осужден в 2016 году за создание вооруженной банды, участники которой занимались разбоем и нападением на людей на автодороге Кубани. Установлена причастность Кеворкьяна к еще одному убийству, совершенному в 2013 году в Ейском районе. По этому делу фигуранту уже также предъявлено обвинение, уточнили РИА Новости в краевом СУ СКР.
https://ria.ru/20240319/pozhiznennoe-1934311152.html
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краснодарский край
ейский район
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происшествия, краснодарский край, ейский район
Происшествия, Краснодарский край, Ейский район
В Краснодарском крае продлили арест обвиняемым в убийстве аниматоров

В Краснодарском крае продлили арест обвиняемым в убийстве аниматоров на трассе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОДАР, 20 мар - РИА Новости. Трем обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае продлили арест до 30 апреля, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе региона.
Ранее суд избрал меру пресечения трём фигурантам по делу об убийстве аниматоров - 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко: Татасян, Двойников и Кеворкьян были заключены под стражу в мае прошлого года. Им предъявили обвинение в убийстве двух лиц, совершенном из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору.
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"Да, обвиняемым продлили арест до 30 апреля", - рассказали в ведомстве.
По версии следствия, 28 апреля трое подозреваемых 30, 31 и 45 лет напали и связали молодых людей на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской. Фигуранты забрали деньги и банковские карты потерпевших, в нескольких банкоматах сняли с расчетных счетов более 187 тысяч рублей. Кирилл Чубко был убит той же ночью, после этого обвиняемые сожгли его машину. А Татьяну Мостыко убили на следующий день утром. Обвиняемые сокрыли тела молодых людей в лесу.
Один из фигурантов - Демьян Кеворкьян был уже осужден в 2016 году за создание вооруженной банды, участники которой занимались разбоем и нападением на людей на автодороге Кубани. Установлена причастность Кеворкьяна к еще одному убийству, совершенному в 2013 году в Ейском районе. По этому делу фигуранту уже также предъявлено обвинение, уточнили РИА Новости в краевом СУ СКР.
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