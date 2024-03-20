https://ria.ru/20240320/angara-1934416886.html
На космодроме Восточный собрали ракету "Ангара" для первого пуска
На космодроме Восточный собрали ракету "Ангара" для первого пуска - РИА Новости, 20.03.2024
На космодроме Восточный собрали ракету "Ангара" для первого пуска
На космодроме Восточный собрали ракету тяжелого класса "Ангара-А5" для первого старта, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:30
2024-03-20T11:30
2024-03-20T15:32
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. На космодроме Восточный собрали ракету тяжелого класса "Ангара-А5" для первого старта, сообщил "Роскосмос"."Специалисты состыковали космическую головную часть в составе разгонного блока "Орион" и испытательной полезной нагрузки с "пакетом" из трех ступеней ракеты-носителя "Ангара-А5". Проводятся электрические проверки общей сборки и подготовка к перегрузке на транспортно-установочный агрегат для вывоза на стартовый комплекс", — говорится в публикации.Старт носителя запланирован в апреле. Этот пуск начнет летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса "Амур" (так называют комплекс ракет "Ангара" на Восточном), который разрабатывает Центр Хруничева.Инфраструктура для пусков ракет "Ангара" на Восточном строится с 2018 года. В ноябре-декабре 2023-го там прошли испытания с использованием электрозаправочного макета под названием "Ангара-НЖ" (полной копии ракеты со всеми системами, используемыми при подготовке к старту).На сегодняшний день состоялись три пуска легкой (первый — в июле 2014 года) и три пуска тяжелой "Ангары", все они прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области. Всего с Восточного с 2016-го стартовали 16 ракет среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, плесецк, архангельская область, ангара (ракета), восточный (космодром), роскосмос
Космос - РИА Наука, Плесецк, Архангельская область, Ангара (ракета), Восточный (космодром), Роскосмос
На космодроме Восточный собрали ракету "Ангара" для первого пуска
Роскосмос: ракету "Ангара" для пуска в апреле собрали на космодроме Восточный
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
На космодроме Восточный собрали ракету тяжелого класса "Ангара-А5" для первого старта, сообщил "Роскосмос
".
"Специалисты состыковали космическую головную часть в составе разгонного блока "Орион" и испытательной полезной нагрузки с "пакетом" из трех ступеней ракеты-носителя "Ангара-А5". Проводятся электрические проверки общей сборки и подготовка к перегрузке на транспортно-установочный агрегат для вывоза на стартовый комплекс", — говорится в публикации.
Старт носителя запланирован в апреле. Этот пуск начнет летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса "Амур" (так называют комплекс ракет "Ангара" на Восточном), который разрабатывает Центр Хруничева.
Как рассказывал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, старт состоится в период с 6 по 10 апреля.
Инфраструктура для пусков ракет "Ангара" на Восточном строится с 2018 года. В ноябре-декабре 2023-го там прошли испытания с использованием электрозаправочного макета под названием "Ангара-НЖ" (полной копии ракеты со всеми системами, используемыми при подготовке к старту).
На сегодняшний день состоялись три пуска легкой (первый — в июле 2014 года) и три пуска тяжелой "Ангары", все они прошли с космодрома Плесецк
в Архангельской области. Всего с Восточного с 2016-го стартовали 16 ракет среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б".
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