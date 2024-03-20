https://ria.ru/20240320/akter-1934465327.html
Актера Кологривого под конвоем вывели из отдела полиции Новосибирска
Актера Кологривого под конвоем вывели из отдела полиции Новосибирска - РИА Новости, 20.03.2024
Актера Кологривого под конвоем вывели из отдела полиции Новосибирска
Полицейские вывели актера Никиту Кологривого из отдела полиции "Центральный" в Новосибирске, посадили в "Газель" и увезли, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:10
2024-03-20T14:10
2024-03-20T14:14
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НОВОСИБИРСК, 20 мар - РИА Новости. Полицейские вывели актера Никиту Кологривого из отдела полиции "Центральный" в Новосибирске, посадили в "Газель" и увезли, передаёт корреспондент РИА Новости. Актера, известного по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте", вывели через заднее крыльцо. Он не стал общаться с журналистами. В ГУМВД по Новосибирской области ранее сообщили РИА Новости, что ведется проверка в связи с дебошем в баре в Новосибирске, к которому, предположительно причастен Кологривый. В минувшую субботу актер в Новосибирске открыл кинофестиваль "Семейные традиции", а также встречался с поклонниками.
https://ria.ru/20240204/kologrivyy-1925314927.html
https://ria.ru/20230921/kino-1897186374.html
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происшествия, новосибирск, никита кологривый
Происшествия, Новосибирск, Никита Кологривый, Культура
Актера Кологривого под конвоем вывели из отдела полиции Новосибирска
В Новосибирске полицейские под конвоем вывели актера Кологривого
НОВОСИБИРСК, 20 мар - РИА Новости. Полицейские вывели актера Никиту Кологривого из отдела полиции "Центральный" в Новосибирске, посадили в "Газель" и увезли, передаёт корреспондент РИА Новости.
Актера, известного по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте", вывели через заднее крыльцо. Он не стал общаться с журналистами.
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В ГУМВД по Новосибирской области ранее сообщили РИА Новости, что ведется проверка в связи с дебошем в баре в Новосибирске, к которому, предположительно причастен Кологривый.
В минувшую субботу актер в Новосибирске открыл кинофестиваль "Семейные традиции", а также встречался с поклонниками.
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