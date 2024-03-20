https://ria.ru/20240320/akter-1934465327.html

Актера Кологривого под конвоем вывели из отдела полиции Новосибирска

Актера Кологривого под конвоем вывели из отдела полиции Новосибирска - РИА Новости, 20.03.2024

Актера Кологривого под конвоем вывели из отдела полиции Новосибирска

Полицейские вывели актера Никиту Кологривого из отдела полиции "Центральный" в Новосибирске, посадили в "Газель" и увезли, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:10

2024-03-20T14:10

2024-03-20T14:14

происшествия

новосибирск

никита кологривый

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934414475_413:0:2728:1302_1920x0_80_0_0_86cec28390575eb16bb37d2ddcbdf70c.jpg

НОВОСИБИРСК, 20 мар - РИА Новости. Полицейские вывели актера Никиту Кологривого из отдела полиции "Центральный" в Новосибирске, посадили в "Газель" и увезли, передаёт корреспондент РИА Новости. Актера, известного по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте", вывели через заднее крыльцо. Он не стал общаться с журналистами. В ГУМВД по Новосибирской области ранее сообщили РИА Новости, что ведется проверка в связи с дебошем в баре в Новосибирске, к которому, предположительно причастен Кологривый. В минувшую субботу актер в Новосибирске открыл кинофестиваль "Семейные традиции", а также встречался с поклонниками.

https://ria.ru/20240204/kologrivyy-1925314927.html

https://ria.ru/20230921/kino-1897186374.html

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирск, никита кологривый