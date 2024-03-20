https://ria.ru/20240320/agm-183-1934360550.html

США испытали гиперзвуковую крылатую ракету AGM-183 ARRW

США испытали гиперзвуковую крылатую ракету AGM-183 ARRW - РИА Новости, 20.03.2024

США испытали гиперзвуковую крылатую ракету AGM-183 ARRW

ВВС США заявили, что на минувших выходных провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T00:30

2024-03-20T00:30

2024-03-20T02:02

сша

гуам

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579891466_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_130ea5e328cc017c62bbb5ac559d0152.jpg

ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. ВВС США заявили, что на минувших выходных провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW.Как утверждается, испытания были проведены 17 марта со стратегического бомбардировщика B-52H, взлетевшего с авиабазы Андерсен на Гуаме."Военно-воздушным силам удалось получить ценные данные о возможностях этой передовой технологии. Не раскрывая данные о конкретных задачах проведенных испытаний, можно заявить, что данный пуск принес ценные, уникальные сведения и был направлен на расширение диапазона программ гиперзвукового оружия", - говорится в заявлении ВВС США.

https://ria.ru/20240310/talon-a-1932097305.html

сша

гуам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, гуам