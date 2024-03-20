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США испытали гиперзвуковую крылатую ракету AGM-183 ARRW - РИА Новости, 20.03.2024
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00:30 20.03.2024 (обновлено: 02:02 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/agm-183-1934360550.html
США испытали гиперзвуковую крылатую ракету AGM-183 ARRW
США испытали гиперзвуковую крылатую ракету AGM-183 ARRW - РИА Новости, 20.03.2024
США испытали гиперзвуковую крылатую ракету AGM-183 ARRW
ВВС США заявили, что на минувших выходных провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T00:30
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. ВВС США заявили, что на минувших выходных провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW.Как утверждается, испытания были проведены 17 марта со стратегического бомбардировщика B-52H, взлетевшего с авиабазы Андерсен на Гуаме."Военно-воздушным силам удалось получить ценные данные о возможностях этой передовой технологии. Не раскрывая данные о конкретных задачах проведенных испытаний, можно заявить, что данный пуск принес ценные, уникальные сведения и был направлен на расширение диапазона программ гиперзвукового оружия", - говорится в заявлении ВВС США.
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сша, гуам
США, Гуам
США испытали гиперзвуковую крылатую ракету AGM-183 ARRW

ВВС США заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты AGM-183

© Фото : Air Force / Giancarlo CasemИспытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW)
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : Air Force / Giancarlo Casem
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. ВВС США заявили, что на минувших выходных провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW.
Как утверждается, испытания были проведены 17 марта со стратегического бомбардировщика B-52H, взлетевшего с авиабазы Андерсен на Гуаме.
«
"Военно-воздушным силам удалось получить ценные данные о возможностях этой передовой технологии. Не раскрывая данные о конкретных задачах проведенных испытаний, можно заявить, что данный пуск принес ценные, уникальные сведения и был направлен на расширение диапазона программ гиперзвукового оружия", - говорится в заявлении ВВС США.
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