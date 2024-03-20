https://ria.ru/20240320/agm-183-1934360550.html
США испытали гиперзвуковую крылатую ракету AGM-183 ARRW
США испытали гиперзвуковую крылатую ракету AGM-183 ARRW - РИА Новости, 20.03.2024
США испытали гиперзвуковую крылатую ракету AGM-183 ARRW
ВВС США заявили, что на минувших выходных провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T00:30
2024-03-20T00:30
2024-03-20T02:02
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. ВВС США заявили, что на минувших выходных провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW.Как утверждается, испытания были проведены 17 марта со стратегического бомбардировщика B-52H, взлетевшего с авиабазы Андерсен на Гуаме."Военно-воздушным силам удалось получить ценные данные о возможностях этой передовой технологии. Не раскрывая данные о конкретных задачах проведенных испытаний, можно заявить, что данный пуск принес ценные, уникальные сведения и был направлен на расширение диапазона программ гиперзвукового оружия", - говорится в заявлении ВВС США.
https://ria.ru/20240310/talon-a-1932097305.html
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сша, гуам
США испытали гиперзвуковую крылатую ракету AGM-183 ARRW
ВВС США заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты AGM-183