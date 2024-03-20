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Военный рассказал о тактике охоты на американские танки Abrams - РИА Новости, 20.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:05 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/abrams-1934375703.html
Военный рассказал о тактике охоты на американские танки Abrams
Военный рассказал о тактике охоты на американские танки Abrams - РИА Новости, 20.03.2024
Военный рассказал о тактике охоты на американские танки Abrams
Для уничтожения бронированной техники ВСУ, в том числе американских Abrams, российские бойцы используют особую технику, рассказал РИА Новости военнослужащий... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T07:05
2024-03-20T07:05
специальная военная операция на украине
авдеевка
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АВДЕЕВКА (ДНР), 20 мар - РИА Новости. Для уничтожения бронированной техники ВСУ, в том числе американских Abrams, российские бойцы используют особую технику, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки "Центр", старший разведчик, оператор FPV-дрона с позывным "Сокол". В начале марта представитель предприятия-производителя дронов "Упырь" сообщил РИА Новости, что под Авдеевкой FPV-дронами был уничтожен очередной американский танк Abrams, машину вывели из строя бойцы группировки войск "Центр". По данным сводок Минобороны, это был второй Abrams, уничтоженный в зоне СВО. "Поступила информация, что едет гусеничная техника в населенном пункте Бердычи. Но она была не подтвержденная, решили просто отработать, посмотреть, поискать. Соответственно, начинаю подлетать к цели, примерно уже обнаружили непосредственно, действительно, движение какой-либо техники, но толком не смогли разглядеть. И уже подлетая ближе, поразили технику и смогли разобрать то, что это танк. Поначалу думали Leopard (немецкий танк – ред.)", - рассказал боец. Он уточнил, что только после второго попадания в цель разведчики подтвердили, что в ходе атаки расчет БПЛА поразил американский танк Abrams. По словам "Сокола", если движется какая-то тяжелая техника, желательно сначала ее обездвижить, а потом другими дронами добивать цель - выводить ее из строя. "Когда начинаем работу, у нас обязательно должно находиться на точке работы примерно два-три дрона, уже полностью оснащенных, чтобы мы могли сразу запустить следующий, дабы добить им технику. Вот как раз-таки для такого случая и подготавливаемся", - рассказал собеседник агентства. По его словам, в день, когда расчету удалось подбить Abrams, российские военнослужащие использовали выстрел РПГ-7 - кумулятивный боеприпас, который применяется для поражения бронированной техники. Военнослужащий уточнил, что в тот момент, когда узнал, какую технику удалось уничтожить, испытал восторг. "Огромный восторг, потому что сколько смотрим новости, американцы всегда хвастались своим вооружением, оборудованием, а тут какой не выйдет - и сразу просто щепки разлетаются, поэтому, соответственно, восторг, огромнейший восторг, после которого реально поднимается мотивация продолжать уничтожать американскую технику", - сказал "Сокол".
https://ria.ru/20240320/abrams-1934371893.html
https://ria.ru/20240320/abrams-1934370568.html
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авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка
Военный рассказал о тактике охоты на американские танки Abrams

Боец ЦВО с позывным "Сокол": для уничтожения Abrams используется особая техника

© Кадр видео из соцсетейУничтоженный под Авдеевкой танк Abrams
Уничтоженный под Авдеевкой танк Abrams
© Кадр видео из соцсетей
Уничтоженный под Авдеевкой танк Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
АВДЕЕВКА (ДНР), 20 мар - РИА Новости. Для уничтожения бронированной техники ВСУ, в том числе американских Abrams, российские бойцы используют особую технику, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки "Центр", старший разведчик, оператор FPV-дрона с позывным "Сокол".
В начале марта представитель предприятия-производителя дронов "Упырь" сообщил РИА Новости, что под Авдеевкой FPV-дронами был уничтожен очередной американский танк Abrams, машину вывели из строя бойцы группировки войск "Центр". По данным сводок Минобороны, это был второй Abrams, уничтоженный в зоне СВО.
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"Поступила информация, что едет гусеничная техника в населенном пункте Бердычи. Но она была не подтвержденная, решили просто отработать, посмотреть, поискать. Соответственно, начинаю подлетать к цели, примерно уже обнаружили непосредственно, действительно, движение какой-либо техники, но толком не смогли разглядеть. И уже подлетая ближе, поразили технику и смогли разобрать то, что это танк. Поначалу думали Leopard (немецкий танк – ред.)", - рассказал боец.
Он уточнил, что только после второго попадания в цель разведчики подтвердили, что в ходе атаки расчет БПЛА поразил американский танк Abrams. По словам "Сокола", если движется какая-то тяжелая техника, желательно сначала ее обездвижить, а потом другими дронами добивать цель - выводить ее из строя.
"Когда начинаем работу, у нас обязательно должно находиться на точке работы примерно два-три дрона, уже полностью оснащенных, чтобы мы могли сразу запустить следующий, дабы добить им технику. Вот как раз-таки для такого случая и подготавливаемся", - рассказал собеседник агентства.
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По его словам, в день, когда расчету удалось подбить Abrams, российские военнослужащие использовали выстрел РПГ-7 - кумулятивный боеприпас, который применяется для поражения бронированной техники. Военнослужащий уточнил, что в тот момент, когда узнал, какую технику удалось уничтожить, испытал восторг.
"Огромный восторг, потому что сколько смотрим новости, американцы всегда хвастались своим вооружением, оборудованием, а тут какой не выйдет - и сразу просто щепки разлетаются, поэтому, соответственно, восторг, огромнейший восторг, после которого реально поднимается мотивация продолжать уничтожать американскую технику", - сказал "Сокол".
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