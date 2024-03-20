https://ria.ru/20240320/abrams-1934371893.html

"Что не так". Украинцев шокировали танки Abrams

"Что не так". Украинцев шокировали танки Abrams - РИА Новости, 20.03.2024

"Что не так". Украинцев шокировали танки Abrams

Украинское издание NV.ua опубликовало сюжет с критикой американских танков Abrams, используемых ВСУ. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T05:33

2024-03-20T05:33

2024-03-20T06:48

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Украинское издание NV.ua опубликовало сюжет с критикой американских танков Abrams, используемых ВСУ.Как говорится в материале, этим танкам сложно воевать на Украине, о боях с их участием информации до сих пор мало даже у экспертов, при этом ВСУ, получив боевые машины от США, не торопились их использовать. Издание задается вопросом, "что не так с этими супермашинами"."Сложное обслуживание и ремонт – одна из ключевых проблем для ВСУ. В США для восстановления Abrams существует целый завод, где машину даже не ремонтируют, а полностью разбирают и собирают заново. Украинским военным во время боевых действий сделать это нереально, а кормить этого зверя приходится тоннами горючего. Чтобы только запустить двигатель, нужно потратить 38 литров горючего", — указывает NV.ua.Украинский военный эксперт Иван Ступак заявил в беседе с изданием, что не слышал о каких-либо выдающихся технических характеристиках или возможностях Abrams, похвалив при этом точную пушку британского танка Challenger 2."Они очень такие хрупкие, совсем другое устройство двигателя", — отметил он, добавив, что по сравнению с советскими танками Abrams "что-то абсолютно другое", что влияет на их использование.Кроме того, по словам Ступака, ВСУ испытывали проблемы с ходовой частью боевой машины, которую нужно было адаптировать под местные условия, также украинские военные жаловались на слабую бронезащиту. Эксперт предположил, что Украине передали танки без современной брони."Потому что американцы, перед отправкой этих танков, они вроде бы сняли те элементы (бронирования. – ред.) с обедненным ураном, эти элементы ноу-хау, сняли с танков, потому что они боялись, что танк будет подбит или захвачен россиянами", — пожаловался он.В конце сентября 2023 года координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams, всего Вашингтон пообещал Киеву 31 боевую машину.Вооруженные силы России подбили в зоне проведения спецоперации уже десятки немецких танков Leopard, несколько британских Challenger и французских колесных AMX-10RC. Недавно стало известно об уничтожении четырех американских танков Abrams.

https://ria.ru/20240320/abrams-1934370568.html

https://ria.ru/20240315/abrams-1933316530.html

https://ria.ru/20240319/tanki-1934344494.html

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в мире, украина, сша, джон кирби, вооруженные силы украины, m1 abrams