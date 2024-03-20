https://ria.ru/20240320/abrams-1934370568.html

Спецназовцы сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams

Спецназовцы сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams - РИА Новости, 20.03.2024

Спецназовцы сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams

Разведчики группировки "Центр" с позывными Изай и Леший рассказали РИА Новости об уничтожении четвертого танка Abrams в селе Бердычи. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T05:04

2024-03-20T05:04

2024-03-20T14:12

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АВДЕЕВКА, 20 мар — РИА Новости. Разведчики группировки "Центр" с позывными Изай и Леший рассказали РИА Новости об уничтожении четвертого танка Abrams в селе Бердычи.Минобороны опубликовало видео изнутри подбитой боевой машины. "Задача была осмотреть его на предмет — цел ли он, сгорел, не сгорел. Образцов вооружения, техники. Все, что возможно было оттуда захватить, по максимуму", — рассказал разведчик-сапер с позывным Леший.По его словам, подойти к подбитому Abrams было нелегко, так как позиции ВСУ находились совсем близко. Также в небе постоянно кружат беспилотники-камикадзе, бьет артиллерия. Эвакуировать танк с помощью техники на данный момент не может ни одна сторона. И российские, и украинские военные охотятся за бронемашинами."Там любая техника подъехала за этим Abrams — она осталась бы там же. Им смысла нет, лишние потери были бы у них", — рассказал старший разведчик с позывным Изай.По его словам, поставленную командованием задачу досмотреть танк выполняла группа спецназовцев. Она прикрывала подход к Abrams Изая и Лешего. Изай должен был залезть внутрь танка и достать все необходимые образцы, Лешему поручили контролировать воздушную обстановку и в случае подхода бойцов ВСУ отсечь их огнем."Решили выдвинуться средь бела дня. Поступили дерзко и нагло. "Открытки" там было от 30 до 50 метров — поле от дома до танка — открытое место. Пришлось бежать, что есть силы, чтобы не попасть под открытый огонь пулеметчика, там недалеко шли бои — метров 150-200, наши мотострелки зачищали, шли вперед", — рассказал Изай.На кадрах, снятых экшн-камерой на шлеме Изая, видно, как он пробегает мимо убитого украинского военного, вероятно, одного из членов экипажа Abrams. При осмотре танка внутри слышны звуки перестрелки и близкий разрыв снаряда. Выполнив задачу, Изай покидает подбитую технику."Ничего необычного в этом танке нет, как его нахваливает Запад, Украина. Посидев в нем внутри, могу даже сказать, что он хуже наших образцов — того же Т-90. Впечатление плохое он оставил, ожидал большего. Поставленную задачу командира мы выполнили на отлично. Командование наше радо, что живы, невредимы. Будем и дальше работать на благо нашей страны", — заключил Изай.США обещали передать киевскому режиму Abrams в количестве 31 единицы, а СМИ сообщали о начале поставок в сентябре прошлого года. Минобороны сообщало об уничтожении четырех танков Abrams в зоне проведения спецоперации.

https://ria.ru/20240320/abrams-1934371893.html

https://ria.ru/20240306/tank-1931445290.html

https://ria.ru/20240305/abrams-1931148611.html

https://ria.ru/20240308/tanki-1931877141.html

https://ria.ru/20240315/abrams-1933316530.html

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Танк Abrams, подбитый под Авдеевкой Российский спецназ в условиях идущего боя добрался до подбитого в селе Бердычи танка Abrams и снял видео изнутри, задачей российских бойцов был осмотр машины и сбор полезных образцов техники для командования, сообщили РИА Новости разведчики группировки "Центр" с позывными "Изай" и "Леший". 2024-03-20T05:04 true PT3M23S

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авдеевка, украина, вооруженные силы украины, т-90