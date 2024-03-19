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Житель белгородского поселка Разумное рассказал про сегодняшний обстрел ВСУ - РИА Новости, 19.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:40 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/zhitel-1934329302.html
Житель белгородского поселка Разумное рассказал про сегодняшний обстрел ВСУ
Житель белгородского поселка Разумное рассказал про сегодняшний обстрел ВСУ - РИА Новости, 19.03.2024
Житель белгородского поселка Разумное рассказал про сегодняшний обстрел ВСУ
Житель поселка Разумное Белгородской области Александр Лобынцев рассказал РИА Новости, что произошедший утром во вторник украинский обстрел оказался самым... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T19:40
2024-03-19T19:40
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РАЗУМНОЕ (Белгородская обл.), 19 мар – РИА Новости. Житель поселка Разумное Белгородской области Александр Лобынцев рассказал РИА Новости, что произошедший утром во вторник украинский обстрел оказался самым сильным и громким из тех, которые уже переживал поселок, а когда после отбоя тревоги он выглянул в окно, то увидел дым, горящие машины и выбитые стекла. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром во вторник в поселке Разумное в результате украинского обстрела ранения получили четыре человека, включая 14-летнего подростка. По данным губернатора, в поселке выявлены повреждения в 13 частных жилых домовладениях - выбиты окна, посечены кровли и фасады, в более чем десяти квартирах в восьми домах выбиты окна и повреждены лоджии, в зданиях школы и детского сада выбиты окна, также повреждено 19 автомобилей. Александр рассказал, что сегодняшний обстрел поселка – далеко не первый. По его словам, люди, к сожалению, уже привыкли к обстрелам и примерно знают время, когда их ждать. "Подождали: восемь часов утра – нормально, девять часов – нормально. И вдруг в пол одиннадцатого начинаются бахи. Самые громкие, что были до этого. Когда сработала сирена, мы с семьей отошли вглубь квартира, а когда сирена смолкла, я подошел к окну, а там такое творится: горят машины, дым, в соседнем доме повыбивало стекла", - рассказал собеседник. По словам Александра, утренний обстрел был не только самым громким и сильным, он затронул разные части поселка. В частности, у друзей собеседника на улице Железнодорожной повыбивало окна в квартирах. Корреспондент РИА Новости прошелся по поселку. На местах разрушений рабочие растаскивают завалы, присутствуют сотрудники силовых структур, они обследуют территории на предмет безопасности. Мужчины вытаскивают личные вещи из побитых осколками автомобилей, а те, чьи автомобили сгорели, сокрушаются, курят, обсуждают случившееся с другими водителями. У одного из домов сотрудники МЧС заканчивали тушение пожара. Хозяйка рассказала, что пострадавших при взрыве нет, но сильно разрушена часть дома, а гараж с автомобилем выгорели практически дотла. На другой улице снаряд прилетел рядом со школой, в самом здании выбило часть окон, повреждена ограда школы, а также оказалась разрушенной дорожка, по которой ходят местные жители, в том числе и учащиеся. На момент приезда корреспондента у дорожки стояли сотрудники местной теробороны, они не пропускали людей, объясняя им, что следует выбрать другой маршрут, поскольку тут небезопасно.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1934310836.html
https://ria.ru/20240319/vsu-1934205673.html
https://ria.ru/20240319/vsu-1934263303.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Житель белгородского поселка Разумное рассказал про сегодняшний обстрел ВСУ

Житель белгородского поселка Разумное: сегодняшний обстрел был самым сильным

© Фото : Официальный Telegram-канал мэра БелгородаСотрудник МЧС России на месте обстрела в Белгороде
Сотрудник МЧС России на месте обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал мэра Белгорода
Сотрудник МЧС России на месте обстрела в Белгороде
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РАЗУМНОЕ (Белгородская обл.), 19 мар – РИА Новости. Житель поселка Разумное Белгородской области Александр Лобынцев рассказал РИА Новости, что произошедший утром во вторник украинский обстрел оказался самым сильным и громким из тех, которые уже переживал поселок, а когда после отбоя тревоги он выглянул в окно, то увидел дым, горящие машины и выбитые стекла.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром во вторник в поселке Разумное в результате украинского обстрела ранения получили четыре человека, включая 14-летнего подростка. По данным губернатора, в поселке выявлены повреждения в 13 частных жилых домовладениях - выбиты окна, посечены кровли и фасады, в более чем десяти квартирах в восьми домах выбиты окна и повреждены лоджии, в зданиях школы и детского сада выбиты окна, также повреждено 19 автомобилей.
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Александр рассказал, что сегодняшний обстрел поселка – далеко не первый. По его словам, люди, к сожалению, уже привыкли к обстрелам и примерно знают время, когда их ждать.
«
"Подождали: восемь часов утра – нормально, девять часов – нормально. И вдруг в пол одиннадцатого начинаются бахи. Самые громкие, что были до этого. Когда сработала сирена, мы с семьей отошли вглубь квартира, а когда сирена смолкла, я подошел к окну, а там такое творится: горят машины, дым, в соседнем доме повыбивало стекла", - рассказал собеседник.
По словам Александра, утренний обстрел был не только самым громким и сильным, он затронул разные части поселка. В частности, у друзей собеседника на улице Железнодорожной повыбивало окна в квартирах.
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Корреспондент РИА Новости прошелся по поселку. На местах разрушений рабочие растаскивают завалы, присутствуют сотрудники силовых структур, они обследуют территории на предмет безопасности. Мужчины вытаскивают личные вещи из побитых осколками автомобилей, а те, чьи автомобили сгорели, сокрушаются, курят, обсуждают случившееся с другими водителями. У одного из домов сотрудники МЧС заканчивали тушение пожара. Хозяйка рассказала, что пострадавших при взрыве нет, но сильно разрушена часть дома, а гараж с автомобилем выгорели практически дотла.
На другой улице снаряд прилетел рядом со школой, в самом здании выбило часть окон, повреждена ограда школы, а также оказалась разрушенной дорожка, по которой ходят местные жители, в том числе и учащиеся. На момент приезда корреспондента у дорожки стояли сотрудники местной теробороны, они не пропускали людей, объясняя им, что следует выбрать другой маршрут, поскольку тут небезопасно.
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