https://ria.ru/20240319/zhile-1934359449.html

Гладков рассказал, когда восстановят разрушенное обстрелами жилье

Гладков рассказал, когда восстановят разрушенное обстрелами жилье - РИА Новости, 19.03.2024

Гладков рассказал, когда восстановят разрушенное обстрелами жилье

Многие жилые дома в Белгородской области повреждены, некоторые полностью разрушены, их оперативно начнут восстанавливать после завершения активных действий ВСУ, РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T23:58

2024-03-19T23:58

2024-03-19T23:58

специальная военная операция на украине

жилье

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Многие жилые дома в Белгородской области повреждены, некоторые полностью разрушены, их оперативно начнут восстанавливать после завершения активных действий ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Да, много повреждений, много жилых домов. Пробиты кровли, побиты окна, некоторые дома полностью разрушены. Но мы как всегда, после окончания активности со стороны противника, когда наши вооруженные силы отодвинут от наших населенных пунктов, когда мы сможем вернуться в наши села и города, мы оперативно начнем восстановление", - сообщил Гладков в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240319/deti-1934358925.html

белгородская область

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Алексей Калабанов

жилье, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины