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Гладков рассказал, когда восстановят разрушенное обстрелами жилье - РИА Новости, 19.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:58 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/zhile-1934359449.html
Гладков рассказал, когда восстановят разрушенное обстрелами жилье
Гладков рассказал, когда восстановят разрушенное обстрелами жилье - РИА Новости, 19.03.2024
Гладков рассказал, когда восстановят разрушенное обстрелами жилье
Многие жилые дома в Белгородской области повреждены, некоторые полностью разрушены, их оперативно начнут восстанавливать после завершения активных действий ВСУ, РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T23:58
2024-03-19T23:58
специальная военная операция на украине
жилье
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Многие жилые дома в Белгородской области повреждены, некоторые полностью разрушены, их оперативно начнут восстанавливать после завершения активных действий ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Да, много повреждений, много жилых домов. Пробиты кровли, побиты окна, некоторые дома полностью разрушены. Но мы как всегда, после окончания активности со стороны противника, когда наши вооруженные силы отодвинут от наших населенных пунктов, когда мы сможем вернуться в наши села и города, мы оперативно начнем восстановление", - сообщил Гладков в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240319/deti-1934358925.html
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жилье, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Жилье, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал, когда восстановят разрушенное обстрелами жилье

Разрушенное в Белгородской области жилье восстановят после завершения обстрелов

© Фото : Официальный Telegram-канал мэра БелгородаПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал мэра Белгорода
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Многие жилые дома в Белгородской области повреждены, некоторые полностью разрушены, их оперативно начнут восстанавливать после завершения активных действий ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Да, много повреждений, много жилых домов. Пробиты кровли, побиты окна, некоторые дома полностью разрушены. Но мы как всегда, после окончания активности со стороны противника, когда наши вооруженные силы отодвинут от наших населенных пунктов, когда мы сможем вернуться в наши села и города, мы оперативно начнем восстановление", - сообщил Гладков в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеЖильеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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