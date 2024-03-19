https://ria.ru/20240319/zhile-1934359449.html
Гладков рассказал, когда восстановят разрушенное обстрелами жилье
Гладков рассказал, когда восстановят разрушенное обстрелами жилье - РИА Новости, 19.03.2024
Гладков рассказал, когда восстановят разрушенное обстрелами жилье
Многие жилые дома в Белгородской области повреждены, некоторые полностью разрушены, их оперативно начнут восстанавливать после завершения активных действий ВСУ, РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T23:58
2024-03-19T23:58
2024-03-19T23:58
специальная военная операция на украине
жилье
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Многие жилые дома в Белгородской области повреждены, некоторые полностью разрушены, их оперативно начнут восстанавливать после завершения активных действий ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Да, много повреждений, много жилых домов. Пробиты кровли, побиты окна, некоторые дома полностью разрушены. Но мы как всегда, после окончания активности со стороны противника, когда наши вооруженные силы отодвинут от наших населенных пунктов, когда мы сможем вернуться в наши села и города, мы оперативно начнем восстановление", - сообщил Гладков в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240319/deti-1934358925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Жилье, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал, когда восстановят разрушенное обстрелами жилье
Разрушенное в Белгородской области жилье восстановят после завершения обстрелов