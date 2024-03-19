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СМИ: ЕС готовится взимать пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии - РИА Новости, 19.03.2024
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08:14 19.03.2024 (обновлено: 10:18 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/zerno-1934148698.html
СМИ: ЕС готовится взимать пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии
СМИ: ЕС готовится взимать пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии - РИА Новости, 19.03.2024
СМИ: ЕС готовится взимать пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии
Евросоюз в ближайшие дни намерен ввести пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии в 95 евро за тонну, сообщила газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T08:14
2024-03-19T10:18
экономика
россия
белоруссия
евросоюз
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Евросоюз в ближайшие дни намерен ввести пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии в 95 евро за тонну, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники."Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены", — говорится в публикации.По данным источников газеты, такой шаг приведет к росту цен как минимум на 50%. Как отмечается, пошлины также введут на семена масличных культур и продукты их переработки.РИА Новости на минувшей неделе проанализировало российскую и европейскую статистику и подсчитало, что доля ЕС в российском агроэкспорте по итогам 2023 года снизилась ниже семи процентов. Это произошло из-за уменьшения Россией поставок на 14% — до 2,9 миллиарда долларов. При этом продажи российской продукции агропромышленного комплекса в другие страны, наоборот, выросли на шесть процентов, до 40,1 миллиарда долларов.В Европе фермерские протесты продолжаются уже несколько лет — первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения зеленого регулирования. В 2023-м протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме зеленой повестки, фермеры протестуют против низких цен на свою продукцию из-за ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования из бюджета.
https://ria.ru/20240306/zerno-1931343831.html
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экономика, россия, белоруссия, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Россия, Белоруссия, Евросоюз, Еврокомиссия
СМИ: ЕС готовится взимать пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии

FT: ЕС будет взимать пошлину в €95 за тонну зерна из России и Белоруссии

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Евросоюз в ближайшие дни намерен ввести пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии в 95 евро за тонну, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены", — говорится в публикации.
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По данным источников газеты, такой шаг приведет к росту цен как минимум на 50%. Как отмечается, пошлины также введут на семена масличных культур и продукты их переработки.
РИА Новости на минувшей неделе проанализировало российскую и европейскую статистику и подсчитало, что доля ЕС в российском агроэкспорте по итогам 2023 года снизилась ниже семи процентов. Это произошло из-за уменьшения Россией поставок на 14% — до 2,9 миллиарда долларов. При этом продажи российской продукции агропромышленного комплекса в другие страны, наоборот, выросли на шесть процентов, до 40,1 миллиарда долларов.
В Европе фермерские протесты продолжаются уже несколько лет — первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения зеленого регулирования. В 2023-м протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме зеленой повестки, фермеры протестуют против низких цен на свою продукцию из-за ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования из бюджета.
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