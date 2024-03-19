https://ria.ru/20240319/zerno-1934148698.html

СМИ: ЕС готовится взимать пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии

СМИ: ЕС готовится взимать пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии - РИА Новости, 19.03.2024

СМИ: ЕС готовится взимать пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии

Евросоюз в ближайшие дни намерен ввести пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии в 95 евро за тонну, сообщила газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T08:14

2024-03-19T08:14

2024-03-19T10:18

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россия

белоруссия

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Евросоюз в ближайшие дни намерен ввести пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии в 95 евро за тонну, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники."Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены", — говорится в публикации.По данным источников газеты, такой шаг приведет к росту цен как минимум на 50%. Как отмечается, пошлины также введут на семена масличных культур и продукты их переработки.РИА Новости на минувшей неделе проанализировало российскую и европейскую статистику и подсчитало, что доля ЕС в российском агроэкспорте по итогам 2023 года снизилась ниже семи процентов. Это произошло из-за уменьшения Россией поставок на 14% — до 2,9 миллиарда долларов. При этом продажи российской продукции агропромышленного комплекса в другие страны, наоборот, выросли на шесть процентов, до 40,1 миллиарда долларов.В Европе фермерские протесты продолжаются уже несколько лет — первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения зеленого регулирования. В 2023-м протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме зеленой повестки, фермеры протестуют против низких цен на свою продукцию из-за ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования из бюджета.

https://ria.ru/20240306/zerno-1931343831.html

https://ria.ru/20240304/zerno-1931054208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, белоруссия, евросоюз, еврокомиссия