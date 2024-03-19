https://ria.ru/20240319/zelandiya-1934317741.html

Новая Зеландия не ведет независимую внешнюю политику, признала министр

Новая Зеландия не ведет независимую внешнюю политику, признала министр - РИА Новости, 19.03.2024

Новая Зеландия не ведет независимую внешнюю политику, признала министр

У Новой Зеландии нет независимой внешней политики, заявила министр обороны страны Джудит Коллинз в интервью американскому изданию Breaking Defense. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T18:56

2024-03-19T18:56

2024-03-19T18:56

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новая зеландия

aukus

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. У Новой Зеландии нет независимой внешней политики, заявила министр обороны страны Джудит Коллинз в интервью американскому изданию Breaking Defense. "У нас, как и большинства других стран, нет независимой внешней политики. Поэтому термин "независимая внешняя политика" является в определенной степени вводящим в заблуждение и устаревшим", - заявила министр, комментируя опасения ряда тихоокеанских островных государств относительно сближения Веллингтона с Вашингтоном и планов присоединения к оборонному партнерству AUKUS. Издание отмечает, что под "независимой внешней политикой" в Новой Зеландии понимается курс Веллингтона на неприсоединение к блокам, формируемым ведущими державами, после того как страна вышла из военного соглашения ANZUS, объединявшего Австралию, Новую Зеландию и США, в 1980-е годы. Однако с приходом к власти в октябре прошлого года новой консервативной коалиции Веллингтон стал поддерживать присоединение ко второму, неядерному компоненту военно-технического сотрудничества в рамках объединения AUKUS, созданного для "сдерживания китайской военной экспансии". Это было неоднозначно воспринято другими тихоокеанскими государствами, которые не хотят втягиваться в противостояние США с Китаем. "С точки зрения того, как другие страны смотрят на это, я уверена, что они сами не очень-то беспокоятся о том, что мы думаем о том, что они делают. Мы же не глупые люди - мы понимаем риски и ответственность, нам это известно. Всем, кто думает, что заботящаяся о своей безопасности Новая Зеландия является проблемой, должны действительно ценить то, что мы серьезно к этому относимся", - заявила Коллинз. По ее словам, отношения Веллингтона с Вашингтоном и Канберрой уже сейчас находятся "в отличной форме" и не нуждаются в AUKUS, чтобы их улучшить. Присоединение ко второму компоненту AUKUS - вопрос далекого будущего, поскольку даже сами участники этого объединения не определились с программой сотрудничества, не говоря уже о потенциальных партнерах, таких как Новая Зеландия и Канада. Переговоры пока велись только с Австралией и нет гарантий того, что Новую Зеландию в итоге пригласят в AUKUS и какие-то соглашения будут подписаны. Но нынешнее правительство продолжит "пытаться понять, что это означает", и в его ли это интересах. В то же время, по словам министра обороны, "австралийцы хотят видеть" "хорошие дела в Тихом океане", поэтому кооперация между вооруженными силами Новой Зеландии и Австралии продолжится вне зависимости от решения по AUKUS. Страны будут стремиться к максимальной оперативной совместимости, либо производя совместные закупки, либо по отдельности закупая вооружения для коллективного использования. Тем не менее, Коллинз отметила, что эти планы станут возможны лишь в том случае, если предложенная министерством программа по наращиванию оборонных возможностей будет полностью профинансирована. Пока что правительство Новой Зеландии проводит меры жесткой экономии и сокращает бюджет министерства на 6,5%, а вооруженных сил на 7,5%, что не позволит стране довести уровень трат на оборону до 1,5% от ВВП. Ранее глава минобороны, комментируя поломку военного спецборта премьер-министра Новой Зеландии Кристофер Лаксона, из-за которой он пропустил несколько встреч на саммите Австралия - АСЕАН, заявляла, что страна сейчас переживает кризис стоимости жизни и правительство не может позволить себе замену устаревших самолетов ВВС, что может обойтись налогоплательщикам в сотни миллионов долларов.

https://ria.ru/20240313/aukus-1932732870.html

https://ria.ru/20230924/lavrov-1898246239.html

https://ria.ru/20240229/sanktsii-1930115433.html

новая зеландия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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